piwik no script img

Robin-Hood-Serie auf MGM+Sachse und Normannentochter

Robin Hood erscheint als Serie: In zehn Folgen zeigt MGM+ den Mythos mit Fokus auf einer politisch-herausfordernden Liebesgeschichte.

Ein Päarchen in mittelalterlichen Outfits steht küssend vor einem Baum gelehnt
Marian und Robin – und mal wieder Drama in Sherwood Forest Foto: mgm+/Aleksandar Letic

Von

Marie-Sofia Trautmann

Robin Hood ist keine Sagenfigur, der es an Verfilmungen fehlt: Der Zeichentrickfilm von 1973 mit der Schlange Sir Hiss und dem dicken Bären Little John gilt völlig zu Recht als eine der besten Disney-Produktionen und vor allem als eine der lustigsten, die auf so pointierte, visuelle Weise Humor einsetzt, der altersübergreifend funktioniert.

Mit Sean Connery und Audrey Hepburn wurde der Stoff mit Schwerpunkt auf einer tragischen Romeo-und-Julia-ähnlichen Liebesgeschichte inklusive gemeinsamem Tod 1976 erneut aufgelegt. Die Verfilmung mit Kevin Costner und Morgan Freeman von 1991 brachte den Helden endgültig zurück ins popkulturelle Gedächtnis.

Dass im Zeitalter der Serienverfilmungen ein solch epischer Stoff nicht unverschont bleibt, war zu erwarten – und so ist nun auf dem Amazon-Prime-Zusatzkanal MGM+ eine zehnteilige Serie über den gerechtesten aller Helden zu sehen. Ganz eindeutig hat Regisseur Jonathan English dabei versucht, die so beliebte Mittelalter-Ästhetik von Game of Thrones heraufzubeschwören. Mit Roland Barthes könnte hier von einer Rhetorik des Bildes gesprochen werden, die „Mittelalter“ im weitesten Sinne sagt und damit vor allem Sex bei Kerzenlicht, urige Weinkelche und alte Bibliotheken meint.

Nun versucht die Serie, dem Stoff eine neue historische Genauigkeit anzubieten, und platziert Robins und Marians Liebesgeschichte in die normannische Eroberung Englands. Robin, ein Sachse, und Marian, eine Normannentochter, lassen durch ihre Liebe völlig verschiedene Kulturen aufeinanderprallen. Am deutlichsten wird das am Akt der Hochzeit: Vollführen die Sachsen aus Robins Herkunft pantheistische Rituale, ist Marian über das Fehlen von Kirche und Priester schockiert.

Robin Hood

auf MGM+ (über Amazon Prime buchbar), wöchentlich eine neue Folge

Dieser Twist ist nicht uninteressant, und wer in dieser kalten Jahreszeit Sehnsucht nach einer mittelalterlichen Liebesgeschichte mit Held und holdem Fräulein verspürt, wird mit dieser Serie auf seine Kosten kommen. Ein wenig aber bleibt die Frage zurück: Gibt es nicht doch Mythen, die mit Fuchs, Bär und Schlange besser funktionieren als mit Menschen?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Serien-Guide #Serien #Amazon Prime #TV-Serien #Mittelalter
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Auf der bühne zielt ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann, es ist Robin Hood, auf einen Henker, der eine andere Person an einem stilisierten Galgen aufgeknüpft hat
Musicalproduzent über „Robin Hood“ „Unser Mittelalter ist rau“

„Robin Hood“ ist ein großes Musical. Gespielt wird es jetzt aber trotzdem in der kleinen niedersächsischen Stadt Hameln.

Interview von Benno Schirrmeister
Michel Serres steht in einer grünen Hecke und hält sich an den Ästen fest
Essay über Religion Religion als verbindende Kraft

In seiner posthum erschienenen Schrift beschwört der Philosoph Michel Serres die große Erzählung, deren Ende die Postmoderne allseits verkündet hatte.

Von Klaus Englert
Game-of-Thrones-Szene: Frau von hinten, vor ihr Truppen in einer zerstörten Stadt
Serienfinale von „Game of Thrones“ Am Ende ist alles gut

Das Ende von „Game of Thrones“ überrascht darin, dass es keine große Überraschung gibt. Dennoch versöhnt es mit dem Gesamtwerk – und ist des Epos würdig.

Von Malte Göbel
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
3
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
4
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
5
Essay über moralische Bequemlichkeit Auf der richtigen Seite der Geschichte wird es voll
6
Nachruf auf Micha Brumlik Ein Linker mit präzisen, tiefenscharfen Analysen