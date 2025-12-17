piwik no script img

Rinderseuche in FrankreichBauern protestieren gegen Schlachtungen von Kühen

Frankreichs Regierung geht radikal gegen eine Rinderkrankheit vor. Landwirte reagieren mit Blockaden gegen Notschlachtungen und Impfungen der Tiere.

Ein Bauer in roter Jacke steht vor einem brennenden Haufen mit Strohballen
Straßenblockade französischer Bauern gegen das rabiate Vorgehen der Behörden Foto: Benoit Tessier/reuters
Rudolf Balmer

Aus Paris

Rudolf Balmer

Seit Montag blockieren Rinderzüchter im französischen Südwesten (Occitanie) mehrere Autobahnen. Sie protestieren damit gegen das von der Regierung in Paris beschlossene Vorgehen im Kampf gegen eine Rinderseuche, der Knötchenkrankheit, auch unter dem Namen Lumpy-Skin bekannt.

Seit dem Sommer dieses Jahres wurden in mehreren Landwirtschaftsbetrieben Erkrankungen von Kühen diagnostiziert. Zuerst in Savoyen an der italienischen und schweizerischen Grenze und danach in der an Spanien angrenzenden Region entlang der Pyrenäen. Auslöser ist ein Erreger aus der Familie der Pockenviren. Die für Menschen nicht übertragbare und auch beim Milch- und Fleischkonsum nicht gefährliche Rinderseuche ist in Afrika weit verbreitet und hat sich in den letzten 10 Jahren auch in Südeuropa ausgebreitet.

Das Vorgehen der französischen Behörden ist radikal: Um eine weitere Ausbreitung möglichst zu verhindern, wird auch bei einem einzigen Fall der gesamte Viehbestand des betroffenen Betriebs notgeschlachtet.

Und dies ist der Grund, weshalb nun die im Verband Coordination rurale organisierten Rinderzüchter mit Traktoren vor den Präfekturen demonstrieren und Barrikaden auf den Autobahnen im südwestlichen Frankreich errichten. Sie betrachten diese von den Veterinärexperten empfohlene Prozedur als übertrieben und zu brutal.

Impfungen und Exportverbote

Ergänzend zu den umstrittenen Notschlachtungen ordnen die Behörden jeweils auch ein Verbot der Viehtransporte in den von der Seuche betroffenen Regionen an. Zudem beginnt ein umfassendes Programm zur Impfung eines Teils des gesamten Viehbestands. 800.000 bis eine Million Rinder sollen in den kommenden Wochen geimpft werden.

Das hat ökonomische Folgen, weil die geimpften Kühe, Kälber und Rinder aufgrund der geltenden Regeln nicht exportiert werden dürfen. Auch dagegen protestieren die an ihren gelben Mützen erkennbaren Landwirte der politisch der extremen Rechten nahestehenden Coordination rurale.

Bei ihren Aktionen und bei namentlich auch von der linken Confédération paysanne organisierten Kundgebungen in anderen Landesteilen wird auch gefordert, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Unterzeichnung der letzten Version des Freihandelsabkommens Mercosur trotz der letzten Zugeständnisse der EU ablehnt, wie er dies den Landwirten versprochen hatte.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Frankreich #Bauernprotest #Landwirtschaft #Protest #Rinder #Kühe #Krankheit #Export
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Einsame Biokarotte liegt heruntergefallen von der Erntemaschine in einer lehmigen Fahrspur
Umweltverband zu Bauernprotest „EU-Agrarsubventionen sollten komplett gestrichen werden“

Die geplante Bauerndemo in Brüssel sei rückwärtsgewandt, so Matthias Wolfschmidt vom Umweltverband nature solidarity. Er fordert eine Pestizidabgabe.

Interview von Jost Maurin
Ein Frachtschiff ankert auf dem Meer
Bedingungen bei Tiertransporten Tausende Rinder seit Wochen auf Frachtschiff

Seit Wochen befinden sich knapp 3.000 Rinder in einem Frachtschiff – weil das Empfängerland die Annahme verweigerte. Die Bedingungen sind dramatisch.

Von Jürgen Vogt
Porträt der Bäuerin Maria Mundry vor ihrem Haus.
Der Hausbesuch Die Frau mit den 73 Angusrindern

Schon als Achtjährige weiß Maria Mundry: Ich werde mal Landwirtin. Seit 2017 betreibt sie ihren eigenen Hof im Havelland.

Von Marietta Meier
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
2
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“
3
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
4
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
5
Abgeschwächte EU-Vorgaben Glaubwürdigkeit der Klimaziele in Gefahr
6
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten