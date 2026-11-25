Die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch hat bei der Staatsanwaltschaft in Rom Anzeige gegen Unbekannt wegen einer Handy-Überwachung durch Spyware erstattet. Betroffen sei das Telefon der Sea-Watch-Sprecherin Giorgia Linardi. Gutachten der Universität Toronto und eines privaten Sicherheitsunternehmens hätten ergeben, dass das Telefon über mindestens zwei Monate mit einer unidentifizierten Software überwacht worden sei, so Sea-Watch.

Demnach wurde Linardis Telefon zwischen Mai und August 2021 mindestens siebenmal mit der Spyware infiziert. Die Angreifer hätten dabei wahrscheinlich vollständigen Zugriff auf Dateien, Nachrichten, Mikrofon, Standortdaten und weiteres gehabt. Sea Watch vermutet „fortgeschrittene Akteure“, etwa „staatliche Stellen“ hinter der Aktion.

Linardi arbeitet seit 2015 für Sea Watch und ist in Italien stark in der Öffentlichkeit präsent. „Diese Technologien, für die millionenschwere Verträge abgeschlossen werden, sind fast ausschließlich Regierungen zugänglich,“ sagt Linardi. „Sie gegen die Zivilgesellschaft einzusetzen bedeutet, uns als Bedrohung für die nationale Sicherheit einzustufen.“

2025 war bekannt geworden, dass der italienische Staat die Gründer der Seenotrettungsorganisation Mediterranea zwischen 2020 und 2024 telefonisch als auch mit der Software Graphite überwachte. Diese wird von der israelischen Firma Paragon Solutions hergestellt und liest gezielt Messenger-Apps wie WhatsApp oder Signal auf einem Smartphone aus. Sie kann wohl ohne „Klick“ in das Smartphone des Opfers eindringen, etwa über eine manipulierte Nachricht oder Datei, wobei die technischen Details nur teilweise bekannt sind.

Weitere Fälle von Abhöraktionen bekannt

Im aktuellen Fall handelt es sich weder um die Software Graphite von Paragon oder Pegasus von NSO Group.

Bekannt wurden außerdem Spyware-Angriffe auf den italienischen Journalisten Francesco Cancellato und den Flüchtlingsaktivisten David Yambio, der die Gruppe Refugees in Libya gegründet hatte. Yambios Telefon wurde zudem durch den italienischen Geheimdienst abgehört. 2021 war in Griechenland auch der auf Migration spezialisierte Journalist Stavros Malichudis vom Geheimdienst EYP im Zusammenhang mit seiner Berichterstattung über Geflüchtete abgehört worden.

„Sea-Watch fordert die lückenlose Aufklärung des Spyware-Angriffs auf unsere Sprecherin“, heißt es in einer Erklärung der NGO. Die deutsche Bundesregierung müsse sich auf europäischer Ebene für den wirksamen Schutz von Men­schen­rechts­ver­tei­di­ge­r*in­nen einsetzen.