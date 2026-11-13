Bootsunglücke vor Kreta„Wer Routen abriegelt, stoppt keine Flucht“

Vor der griechischen Küste sterben wieder mehr Menschen. Allein am vergangenen Wochenende sind mehrere Boote in Seenot geraten. Dabei sind mindestens 22 Flüchtende gestorben, 215 wurden gerettet. Noch immer werden zwei weitere Menschen vermisst. Obwohl die Gesamtzahl der in Griechenland ankommenden Geflüchteten 2026 gesunken ist, verzeichnet Kreta einen starken Anstieg der Ankünfte. Bis Anfang November kamen über 22.500 Menschen auf der Insel an – fast 3.000 mehr als im Vorjahr.

Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bestätigen, dass in den letzten Wochen mehr Menschen auf dem Seeweg nach Griechenland geflüchtet sind. Allein im Oktober waren es knapp 7.000, der höchste Wert seit November 2024. Die meisten Flüchtenden nehmen mittlerweile die gefährliche Route von Libyen nach Kreta. Rund zwei Drittel von ihnen stammt laut UNHCR aus dem vom Bürgerkrieg zerstörten Sudan und Bangladesch. In Libyen warteten viele unter schrecklichen Bedingungen auf die Überfahrt nach Kreta. „Während unserer Flug- und Schiffseinsätze dokumentieren wir, wie libysche Milizen flüchtende Menschen entführen und in ein Land zurückzwingen, in dem Folter, Haft und Sklaverei zum Alltag gehören“, sagte die zivile Seenotrettungsorganisation Sea-Watch der taz.

Bis Ende 2024 kamen die meisten Flüchtenden noch über die Ägäis aus der Türkei nach Griechenland. Im Juni 2025 hat sich das geändert. Seither kommt der Großteil der Menschen über die gefährliche Strecke zwischen Libyen und Kreta, die 350 Kilometer Luftlinie über das offene Meer führt. Die oft überladenen und seeuntauglichen Boote geraten in den Herbststürmen dabei schnell in Seenot. Wenn sie nicht kentern, müssen die Menschen oft tagelang ohne Wasser und Treibstoff auf ihre Rettung warten.

Frontex sorgt für Verlagerung der Routen

Laut Griechenlands Minister für Migration, Thanos Plevris, seien die Flüchtlingszahlen in der Ägäis 2026 auch wegen der verstärkten Kooperation mit der Türkei um 70 Prozent zurückgegangen. Dazu kommt die ohnehin hohe Präsenz von Marine und Küstenwache wegen der anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den beiden Ländern. Die Verlagerung der Route ins Libysche Meer hänge aber vor allem mit der Aufrüstung der griechischen Küstenwache und der EU-Abschiebeagentur Frontex zusammen, die in der Ägäis intensiv patrouillieren.

Das Frontex-Budget für Luftraumüberwachung wurde von 11,7 Millionen Euro 2018 auf 2026 mittlerweile 278,6 Millionen Euro erhöht. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren, dass die Aufrüstung an den EU-Außengrenzen nicht die Fluchtursachen bekämpfe, sondern die lückenlose Überwachung lediglich das Befahren kürzerer Fluchtrouten unmöglich mache und Flüchtende zwinge, längere tödliche Routen zu nutzen. „Wer Routen abriegelt, stoppt keine Flucht, sondern macht sie tödlicher“, sagt Sea-Watch.

„Frontex verwandelt das Mittelmeer in eines der am besten überwachten Meere der Welt und in eine tödliche Falle. Mit ihren Drohnen und Flugzeugen findet die Behörde Boote in Seenot, doch statt Rettung folgt die Entführung nach Libyen oder der Tod durch Ertrinken“, heißt es von Sea-Watch weiter.

NGOs stehen unter hohem Druck

Für Lefteris Papagiannakis, Direktor des Griechischen Flüchtlingsrats in Athen, ist aber nicht allein die EU-Grenzbehörde für die veränderte Fluchtroute verantwortlich. „Das liegt auch an der aktiven Abschreckungspolitik Griechenlands und der feindlichen Präsenz seiner Küstenwache“, sagte er der taz. Deswegen versuchten die Leute jetzt von Libyen nach Kreta zu gelangen, so Papagiannakis, wo diese Präsenz geringer ist. „Die griechische Regierung wurde wegen Pushbacks verurteilt und führt sie trotzdem weiter durch“, sagte er.

2025 wurde Griechenland vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Pushbacks von Schutzsuchenden verurteilt. Sogar interne Frontex-Untersuchungen zeigten schwere Verstöße der Behörde in der Ägäis. „Es sind auch Todesfälle bekannt, die mit gescheiterten Rettungsaktionen oder gescheiterten Pushbacks in Zusammenhang stehen.“ Etwa die Katastrophe von Pylos, bei der am 14. Juni 2023 über 600 Menschen gestorben sind. 21 Offiziere der Küstenwache sind deshalb angeklagt.

Nichtregierungsorganisationen, die mit Geflüchteten arbeiten, stehen in Griechenland unter hohem Druck. „Man bezeichnet uns als Kriminelle, als Vaterlandsverräter, als Provokateure der Türkei, als Gefahr für die nationale Sicherheit.“ Dazu kommen finanzielle Probleme bedingt durch Haushaltskürzungen und die radikalen Kürzungen der US-Entwicklungshilfe 2024. „Das UNHCR-Büro in Griechenland wird für den Betrieb im Jahr 2027 null Euro zur Verfügung haben“, sagt Papagiannakis. Für Geflüchtete sei die Situation unter der Mitsotakis-Regierung heute kaum aushaltbar. „Und es wird schlimmer werden“, sagte Papagiannakis.