piwik no script img

Rentendebatte im Bundestag„Rentner brauchen die Unterstützung der jungen Menschen“

von Christian Specht

Es ist gut, dass die Rentenreform kommt – auch wenn es noch viele Konflikte darüber geben wird. Denn vorbei ist das Thema noch lange nicht.

Eine Zeichnung von Christian Specht zeigt den Plenarsaal des Bundestages.
„Ganz durch ist das Rententhema aber noch nicht.“ Illustration: Christian Specht

H ier ist ein Ausschnitt aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestags. In der Mitte steht das Rednerpult. Dahinter ist das Podest, auf dem unter anderem die Bundestagspräsidentin sitzt, aktuell Julia Klöckner. Die muss manchmal für Ruhe sorgen, zum Beispiel, wenn die AfD mal wieder rumpoltert.

Im Bundestag war es in den vergangenen Wochen spannend, wegen der Debatte um die Rentenreform. Teile der Jungen Union wollten den Vorschlag ablehnen, den die Koalition ausgehandelt hatte. Am Ende ging die Reform aber durch. Das ist gut. Die Rentner brauchen die Unterstützung der jungen Menschen. Das war auch schon während der Covidpandemie so.

Ganz durch ist das Rententhema aber noch nicht. Ich glaube, dazu wird’s noch viele Konflikte mit der Jungen Union geben. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig. Und so viele Menschen haben verschiedene Meinungen. Auch die SPD weiß nicht so genau, wo sie hinwill. Sie steckt seit Jahren in einer Krise. Und auch in der jetzigen Regierung macht sie einen Eiertanz.

Protokoll: Tobias Bachmann

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Christian Specht
Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich   für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in   den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung   im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet   (un)regelmäßig den „Specht der Woche”. Mehr von Christan Specht gibt es   auf seiner Homepage (s. Button).
Themen #Specht der Woche #Rente #Bundesregierung #Altersarmut
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Gemaltes Bild eines Gefängnisses
Weihnachten hinter Gittern „Ich frage mich, wie es Menschen im Knast geht“
Kommentar von Christian Specht

Unser Kolumnist stellt sich Gefängnisse nicht schön vor, gerade an Weihnachten. Er würde gerne mehr über die Insassen wissen, auch gerne in Podcastform.

Zeichnung von Christian Specht, die eine orangefarbene U-Bahn mit der Beschriftung U1 zeigt; daneben ein Infohäusche
Sicherheit an U-Bahnhöfen Die Menschen im Kabuff
Kolumne Christian Specht

Früher gab es mehr BVG-Beschäftigte an den U-Bahnhöfen. Für unseren Kolumnisten Christian Specht hat sich Reisen deswegen sicherer angefühlt.

arlamentstag des Berliner Behindertenparlaments im Abgeordnetenhaus Berlin (AGH). Teilnehmende bei der Abstimmung mit Stimmkarten über die Anträge an den Senat.
Berliner Behindertenparlament Die Politik lässt was springen

Beim Parlamentstag des Behindertenparlaments stehen Se­na­to­r:in­nen Rede und Antwort. Konkrete Zusagen gibt es nicht, aber dafür etwas mehr Geld.

Von Gabrielle Meton
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
3
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin
4
Essay In deiner Küche bin ich fremd
5
Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung Kramp-Karrenbauer wird Stiftungs-Chefin
6
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal