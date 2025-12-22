Rentendebatte im Bundestag„Rentner brauchen die Unterstützung der jungen Menschen“

H ier ist ein Ausschnitt aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestags. In der Mitte steht das Rednerpult. Dahinter ist das Podest, auf dem unter anderem die Bundestagspräsidentin sitzt, aktuell Julia Klöckner. Die muss manchmal für Ruhe sorgen, zum Beispiel, wenn die AfD mal wieder rumpoltert.

Im Bundestag war es in den vergangenen Wochen spannend, wegen der Debatte um die Rentenreform. Teile der Jungen Union wollten den Vorschlag ablehnen, den die Koalition ausgehandelt hatte. Am Ende ging die Reform aber durch. Das ist gut. Die Rentner brauchen die Unterstützung der jungen Menschen. Das war auch schon während der Covidpandemie so.

Ganz durch ist das Rententhema aber noch nicht. Ich glaube, dazu wird’s noch viele Konflikte mit der Jungen Union geben. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig. Und so viele Menschen haben verschiedene Meinungen. Auch die SPD weiß nicht so genau, wo sie hinwill. Sie steckt seit Jahren in einer Krise. Und auch in der jetzigen Regierung macht sie einen Eiertanz.

Protokoll: Tobias Bachmann