Sonntagmorgen im ZDF„Das Programm bei den Öffentlich-Rechtlichen finde ich gut“

von Christian Specht

Schulklassen, die Bälle sammeln. Eine Hexe auf ihrem Besen, und früher, ja früher gab es auch den „Tigerenten Club“. Unser Kolumnist über wirklich gutes TV.

Zeichnung zur Sendung 1, 2 oder 3
Illustration: Christian Specht

J eden Sonntag früh kommt im ZDF die Sendung „1, 2 oder 3“, die gucke ich mir manchmal an. Das ist eine sehr spannende Quizsendung. Darin treten Schüler gegeneinander an. Ihnen werden Rätsel gestellt und sie müssen sich dann für eine von drei möglichen Antworten entscheiden. Dafür stellen sie sich auf bunte Ratefelder.

Dann wird das Rätsel aufgelöst. Wenn sie richtig stehen, bekommen sie Bälle. Die sammeln sie in Rohren. Wer am Ende die meisten Bälle hat, gewinnt. Als Preis gibt es zum Beispiel Geld für die Schulkasse. Der Moderator der Sendung heißt Elton. Den finde ich toll, weil er lustig ist. Auch Piet Flosse finde ich lustig. Der ist ein großes blaues Tier und Teil der Sendung.

Sonntagfrüh stehe ich meistens zwischen 8 und 9 Uhr auf. Dann frühstücke ich und gucke dabei fern. Manchmal stehe ich auch schon früher auf und gucke „Bibi Blocksberg“. Früher habe ich auch gerne den „Tigerenten Club“ geguckt, aber der kommt nicht mehr. Das Morgenprogramm bei den Öffentlich-Rechtlichen am Wochenende finde ich aber trotzdem noch gut. Protokoll: Tobias Bachmann

Gemeinsam für freie Presse

Christian Specht
Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich   für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in   den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung   im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet   (un)regelmäßig den „Specht der Woche”. Mehr von Christan Specht gibt es   auf seiner Homepage (s. Button).
Themen #Specht der Woche #ZDF #Programm
