Weihnachten hinter Gittern„Ich frage mich, wie es Menschen im Knast geht“

Kommentar von

Christian Specht

Unser Kolumnist stellt sich Gefängnisse nicht schön vor, gerade an Weihnachten. Er würde gerne mehr über die Insassen wissen, auch gerne in Podcastform.

Gemaltes Bild eines Gefängnisses
Das Gefängnis in Moabit Illustration: Christian Specht

C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe Berlin. Wenn er möchte, zeichnet er uns den „Specht der Woche“.

Das ist das Gefängnis in Moabit. Davor stehen ein paar Poller, die die Zufahrt beschränken. Ich war noch nie im Gefängnis, aber ich glaube, dass es da drin nicht schön ist und dass die Leute nicht viel machen können in ihrer Zelle.

Besonders traurig ist es bestimmt für Menschen, die keinen Besuch bekommen von der Familie oder aus der Bekanntschaft. Gerade auch an Weihnachten ist das bestimmt sehr traurig und einsam. Viele wären bestimmt froh, wenn sie nicht im Knast wären. Manche haben sich da drinnen ja auch schon das Leben genommen.

Ich würde gerne genauer wissen, wie es den Menschen im Knast geht. Vielleicht könnte die taz mal einen Podcast starten, in dem Leute aus ihrem Leben im Knast erzählen. Ich würde mir das anhören.

An Silvester gibt es immer eine Demo am Knast in Moabit, die für die Leute drinnen laut ist. Da war ich auch schon mal. Ich finde das gut. Nur das Böllern mag ich nicht so gerne.

Protokoll: Tobias Bachmann

Christian Specht
Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich   für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in   den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung   im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet   (un)regelmäßig den „Specht der Woche”. Mehr von Christan Specht gibt es   auf seiner Homepage (s. Button).
Themen #Christian Specht #Weihnachten #Gefängnis
Mehr zum Thema
Männer arbeiten in einer Wäscherei
Gehalt für Arbeit im Berliner Gefängnis Immer noch ein Mickerlohn

In Berliner Knästen werden die Löhne erhöht – auf 4,25 Euro pro Stunde. Die Arbeit ist für viele Gefangene verpflichtend.

Von Johanna Treblin
Möbel, die eine geringe Verletzungsgefahr haben sollen.
Suizidprävention im Gefängnis Schützende Räume

Die Suizidrate in Gefängnissen ist allgemein hoch. In der JVA Moabit wird jetzt modellhaft ein Raum eingerichtet, der Selbsttötungen verhindern soll.

Von Claudius Prößer
Wachturm der JVA Moabit
Justizvollzugsanstalten Berlin Kein Platz im Knast

Die JVA Moabit ist schon lange überbelegt. Grund ist ein unerklärlicher Zuwachs an Untersuchungshäftlingen. Daran ändert auch die Weihnachtsamnestie nichts.

Von Plutonia Plarre
