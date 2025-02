Bogotá taz | Kolumbiens Umweltministerin Susana Muhamad hat am Sonntag ihren „unwiderruflichen Rücktritt“ eingereicht. Vor wenigen Tagen hatte die langjährige Vertraute von Präsident Gustavo Santos, noch gesagt: „Ich werde nicht zurücktreten.“ Nicht aus der Regierung, von dem Projekt, mit dem die Regierung antrat. „Würde und Integrität sind nicht verhandelbar,“ so der Star des UN-Biodiversitätsgipfels COP16.

Das war nach ihrer tränenerstickten Wortmeldung in der Kabinettssitzung: „Als Feministin kann ich nicht mit Armando Benedetti an einem Tisch sitzen.“ Benedetti ist Petros neuer Kabinettschef und Ex-Wahlkampfmanager. Ihm werden Korruption sowie sexuelle und häusliche Gewalt vorgeworfen. Seine Äußerungen zeigen keine Sensibilität für die Problematik.

Ähnlich wie Muhamad hatte sich Francia Márquez geäußert. Die erste Schwarze Vizepräsidentin des Landes, Gleichstellungsministerin und preisgekrönte Umweltaktivistin, klagte, dass die neue Außenministerin Laura Sarabia sie respektlos behandelt habe. Sie kritisierte Santos „diese Leute in diese Regierung zu bringen“. Andere am Tisch pflichteten ihr bei. Petro sagte über Benedetti: „Er hat Magie.“ Statt die beiden aus der Schusslinie zu nehmen, hievt er sie trotz Skandalen auf immer höhere Posten.

Kolumbiens erste linke Regierung steckt in ihrer größten Krise. Schuld daran ist die Idee des Präsidenten, erstmals eine Kabinettssitzung live im TV zu übertragen. Damit wollte er mehr für Transparenz sorgen und Mi­nis­te­r:in­nen zur Rechenschaft ziehen, deren Ressorts das Wahlprogramm nicht erfüllten.

Macho-Sprüche ziehen sich durch die Sitzung

Was das Publikum über mehr als fünf Stunden sah, schockierte. Denn in Kolumbien verpackt man Kritik normalerweise hinter Respektbekundungen. Petro legte ohne Begrüßung los und watschte dann verbal Kabinettsmitglieder ab. Dazwischen Exkurse über den Einfluss der Araber auf der spanischen Halbinsel, Suppenrezepte, Grundkurs kolumbianische Geschichte, Bemerkungen über Kokain und Whisky. Dazu Sexismus und Altherrenwitze.

Petro hatte im Wahlkampf die würdige Behandlung von Minderheiten und Frauen versprochen wie auch sexistische und patriarchalische Strukturen aufzubrechen. Jetzt zogen sich Macho-Sprüche durch die Sitzung. Die hatte offenbar keine Tagesordnung und endete ohne Beschlüsse. Die Mi­nis­te­r:in­nen und Be­hör­den­lei­te­r:in­nen saßen wie angewachsen auf ihren Stühlen. Klar wurde: Durchs Kabinett verlaufen tiefe Gräben. Man bezichtigte sich der Korruption und Lüge. Auch wurde klar, dass es keine gemeinsame Strategie für den Umgang mit der jüngsten Gewaltwelle in Catatumbo gibt. Von dort flohen 48.000 Menschen.

Schon kurz danach gab es die ersten Rücktritte. Sonntagmorgen wurde dann bekannt, dass Susana Muhamad gehen will, noch bevor Petro alle Kabinettsmitglieder und leitende Beamte per X zum Rücktritt aufforderte. Die Regierung ist sich selbst der größte Gegner, heißt es in den Medien. Doch Petro will Kabinettssitzungen auch weiterhin live übertragen.