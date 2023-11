Regierungserklärung von Olaf Scholz : Kein Wort des Bedauerns

Scholz nutzt die Bühne des Bundestags, um sein Handeln zu rechtfertigen. Klare Ansagen, wie es weitergeht, macht er nicht – deutet aber zwei Auswege an.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wies am Dienstagmorgen gleich mal auf die geänderte Tagesordnung hin: „Entgegen der Planung finden in dieser Woche keine Haushaltsberatungen statt.“ Stattdessen rief Bas den ersten Tagesordnungspunkt auf: Die Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler.

Die bisherige Planung wurde hinfällig, nachdem das Bundesverfassungsgericht am 15. November geurteilt hatte, dass die Umbuchung von Coronageldern in den Klimafonds verfassungswidrig war. Das bringt nicht nur die bisherige und die künftige Haushaltsplanung durcheinander, es wirft auch die Frage auf, wie die Regierung die klimaneutrale Transformation künftig stemmen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren will.

Um es vorwegzunehmen: Wer von Olaf Scholz klare Antworten erwartet hatte, wurde enttäuscht. Eine Perspektive, wie es jetzt weitergeht, zeigte der Bundeskanzler am Dienstag nicht auf. Scholz nutzte die Bühne des Bundestags zunächst, um sich zu rechtfertigen. Er zitierte die Großkrisen der vergangenen Jahre und lobte das schnelle Handeln der Regierung. Das Wort „Fehler“ nahm Scholz nicht in den Mund. Das musste später Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge stellvertretend für die gesamte Ampel nachholen. Die Umbuchungen von Coronahilfen in den Klimafonds seien falsch gewesen. „So, wie wir es gemacht haben, ging es nicht. Und das bedauern wir.“

Das Wort, welches der Bundeskanzler am häufigsten gebrauchte, war hingegen „richtig“. Richtig sei es gewesen, in der Energiekrise, den Unternehmen und Bür­ge­r:in­nen mit Hilfe des Doppelwumms Sicherheit zu geben, richtig seien die Hilfen für die Flutopfer im Ahrtal, richtig sei es gewesen, eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen, und richtig bleibe es, die Ukraine zu unterstützen, das sei von „existenzieller Bedeutung.“

Keine Abstriche bei Ukraine-Unterstützung

Hätte man gewusst, wie das Gericht entscheidet, „hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten“, räumte der Kanzler ein. Damals hatte Scholz den Kniff ersonnen, nicht genutzte Corona-Nothilfe-Kredite in den Klimafonds umzubuchen. Ein Buchungstrick, der es FDP-Finanzminister Christian Lindner ermöglichen sollte, die Schuldenbremse im Kernhaushalt einzuhalten und dem Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck eine gut gefüllte Kasse für den klimaneutralen Umbau des Landes verschaffte. Nun sind 60 Milliarden Euro futsch.

Scholz will aber weder Abstriche bei der Unterstützung der Ukraine noch bei der Modernisierung des Landes machen, und auch nicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden „You will never walk alone“, zitierte er sich selbst. Er räumte aber auch ein, es werde schwieriger, wichtige Ziele zu erreichen.

Wie man mit dem Finanzloch nun umgehen soll, deutete der Kanzler nur an. Erstens die Aussetzung der Schuldenbremse. Das Urteil schaffe eine neue Realität, insofern als Hilfen in Notsituationen nun jedes Jahr vom Bundestag neu beschlossen werden müssten – „aber auch beschlossen werden können“.

Der zweite Weg sind Einsparungen im Kernhaushalt. Man habe die Haushaltsberatungen verschoben, berichtete Scholz, „das gibt uns Zeit, vorhandene Spielräume im Haushalt auszuloten, Schwerpunkte zu setzen und natürlich auch Ausgaben zu beschränken“. In den Reihen von Grünen und SPD wurde diese Ankündigung mit Schweigen quittiert.

Scholz kündigt auch an, dass die Gas- und Strompreisbremse zum Jahresende ausläuft. „Denn inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise – meist aber unterhalb der Obergrenzen, die wir mit den Preisbremsen gezogen hatten.“

Merz: „Wir haben über dieses Urteil nicht triumphiert“

Red­ne­r:in­nen von SPD und Grünen forderten eine Reform der Schuldenbremse, Scholz aber vermied es, sich dazu zu positionieren. Auch auf die Forderungen nach einer Kürzung des Bürgergeldes oder der Kindergrundsicherung, wie sie Friedrich Merz erneut wiederholte, ging er nicht ein.

Der Kanzler versuchte der Verunsicherung vor Ort entgegenzutreten, indem er an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet versicherte: „In ihrem Alltag ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts – völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.“

Scholz bereitete aber die Öffentlichkeit aber schon mal darauf vor, dass der Haushalt 2024 möglicherweise erst im nächsten Jahr verabschiedet werden könne. Man arbeite nun intensiv daran, alle Beschlüsse so schnell wie möglich zu treffen. „Denn die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen brauchen in unruhigen Zeiten Klarheit.“ Klarheit, die der Bundeskanzler ihnen an diesem Dienstagmorgen nicht geben konnte.

Auch Oppositionsführer Friedrich Merz nutzte seine Replik erst mal dazu, sich zu rechtfertigen: „Wir haben über dieses Urteil nicht triumphiert.“ Doch die Bundesregierung habe mit der Umdisponierung der nicht abgerufenen Corona-Hilfsgelder in den Klima- und Transformationsfonds die Schuldenbremse „in einer dreisten Weise“ umgangen. Den Vorwurf fehlender staatspolitischer Verantwortung wollte Merz nicht auf sich sitzen lassen. Wenn es um Änderungen bei der Arbeitsmarktpolitik oder bei der Kindergrundsicherung gehe, könne der Kanzler jederzeit mit der Union reden.

Merz griff Scholz in seiner Rede, für die er teils frenetischen Applaus aus seiner Fraktion erhielt, an mehreren Stellen persönlich an. „Der Urheber dieser verfassungswidrigen Konstellation war kein anderer als Sie, Herr Bundeskanzler. Diese verfassungswidrige Konstruktion haben Sie erdacht. Dazu haben wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns gegeben hätte von Ihnen.“ Scholz nahm diese Angriffe mit unbewegter Miene zur Kenntnis.

Für Friedrich Merz ist die Bundesregierung am Ende. „Spätestens nach dieser Regierungserklärung muss man feststellen, Sie können es nicht“, rief der Oppositionsführer dem Bundeskanzler zu. „Sie sind ein Klempner der Macht.“ Originelle Auswege aus der gegenwärtigen Finanzkrise zeigte aber auch Merz nicht auf.