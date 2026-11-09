Rechte Buchmesse in Halle Rechte in Anführungszeichen

A m Wochenende hat sich in Halle nun zum zweiten Mal das Who’s who der lesenden rechtsradikalen Szene zur rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ eingefunden. Halle liegt in Sachsen-Anhalt, das muss man an der Stelle vielleicht noch mal sagen, und damit in jenem Bundesland, das seit Kurzem den ersten AfD-Landtagspräsidenten vorweisen kann und womöglich im Dezember gar den ersten rechtsradikalen Ministerpräsidenten seit 1945 ins Amt heben wird.

Diese Großwetterlage lohnt es im Auge zu behalten, während man sich darüber wundert, dass die CDU eine gemeinsame Erklärung der im halleschen Stadtrat vertretenen Parteien gegen die rechte Buchmesse nicht mitunterzeichnete. „Wir wollen Diskursräume nicht verengen, sondern offenhalten“, begründen die Konservativen das auf ihrer in freundlichem Türkis leuchtenden Webseite. Man muss das verstehen, irgendwie muss man rechts der Mitte ja in den nächsten Jahren zusammenarbeiten in Sachsen-Anhalt.

Die rechte Buchmesse hat sich im Vergleich zum letzten Jahr räumlich vergrößert, zudem sind mit einem Zuwachs von laut Messeorganisatorin Susanne Dagen 30 Prozent deutlich mehr Be­su­che­r:in­nen gekommen. An Ausstellern, so konnte man in verschiedenen Medien lesen, wurde offenbar ein ähnliches Potpourri der Unappetitlichkeiten aufgetischt wie im letzten Jahr: Rechtsradikale, Esoteriker und Neue Rechte, Szenegrößen wie Benedikt Kaiser oder Götz Kubitschek und AfD-Politiker geben sich die Klinke in die Hand.

Springer-Allianzen

Man traut sich mehr, im Jahr 2026. Wie die FAZ berichtete, trat etwa die Schriftstellerin Monika Maron auf, die vergangenes Jahr „erst mal nur schnuppern“ war. Die Eröffnungsrede hielt der einstige Zeit- und heutige Bild-Kolumnist Harald Martenstein, der in den letzten Jahren eindrücklich unter Beweis stellte, dass der Weg vom bürgerlichen Feuilleton zur Herzkammer des Hetzjournalismus offenbar kürzer ausfallen kann, als gemeinhin angenommen.

Auch der Gründer des rechten Blogs „Die Achse des Guten“ Henryk M. Broder steht mit einem Panel auf dem Programm. Martenstein und Broder sind Kollegen im Hause Springer und so verwundert es dann auch nicht allzu sehr, wie man in der Welt über die nur in Anführungszeichen „rechte“ Buchmesse berichtet.

Das Welt-Autorenduo, das sonst den Podcast „based“ hostet, müht sich sichtlich, der Messe ein breites Meinungsspektrum anzudichten. Auch Aussteller ohne politische Agenda seien vertreten, ja, gar Marxisten seien darunter, heißt es; womit die Autoren den Verlag Ahriman meinen, der vor allem Buch gewordene Polemiken gegen Flüchtlinge und die Schriften des Chefideologen der rechten Sekte Bund gegen Anpassung, Fritz Erik Hoevels, vertreibt.

Dass in Halle mit „Rechtsradikalen gekuschelt“ werde, diesen Vorwurf will man nicht so recht bestätigt sehen. Die Gräben, laut Welt, verlaufen sie „teils tief durch den Messeboden“. Denn: „Was außerhalb der Bubble unter einen Hut gesteckt wird, hat in der Realität nur die Ablehnung des sogenannten ‚Mainstreams‘ als Gemeinsamkeit.“

Wer nun eigentlich in dieser Bubble ist und wer nur von außen zuschauen darf, das würde man an der Stelle dann doch gern wissen. Ist die große Welt noch die Welt oder schon Teil der „alternativen Medienblase“, der die Autoren eine große „Wucht“ zuerkennen? Immerhin, so kann man in einem Video der „based“-Macher sehen, sind sie mit einem Mikro mit gut sichtbarem Welt-Logo auf jener Messe unterwegs, die eigentlich keine Akkreditierungen für Jour­na­lis­t:in­nen vergibt. Werden hier nicht eher Gräben geschlossen als angebliche aufgezeigt? Munter vermischen sich die Dinge, die Suppe suppt und suppt, längst nicht nur in Sachsen-Anhalt.