D ie Schriftstellerin Monika Maron ist auf der rechten „SeitenWechsel“-Buchmesse in Halle aufgetreten. Das Deutschlandradio Kultur hat sie dazu befragt. Der Moderator wollte wissen, ob sie, als prominente Autorin, nicht die rechtsradikalen Verlage aufwerten würde, die sich Anfang November in Halle versammelt hätten. Monika Maron verneint, verweist auf das breite Spektrum der Aussteller bis hin zu konservativen Positionen und betont, dass sie mit der extremen Rechten wenig am Hut habe. Außerdem bringt sie ein Argument vor. Sie sagt, dass sie ja auch die linksextremen Verlage auf der Frankfurter Buchmesse keineswegs aufwerten würde, wenn sie dort auftrete.

Doch, tut sie. Indem sie teilnimmt, verleiht sie symbolisches Kapital und gibt der gesamten Veranstaltung Legitimität, egal ob in Frankfurt oder in Halle. Das ist so. Wobei die linken Verlage in Frankfurt, die sie im Kopf haben mag, bei weitem nicht so extrem links sind, wie die Verlage in Halle extrem rechts sind, und die Hufeisentheorie hinter diesem Argument sowieso allzu platt ist. Aber geschenkt.

Denn außerdem hat Monika Maron noch etwas Erschreckendes gesagt. Sie erzählte, wie sehr es ihr schon auf der ersten Ausgabe der rechten Buchmesse im vergangenen Jahr gefallen hat, weil dort „eine unheimlich gute Stimmung“ geherrscht habe. Maron: „Die Leute sind ziemlich glücklich rumgelaufen und waren total entspannt.“ Deshalb sei sie dieses Jahr wiedergekommen und habe wieder eine „sehr entspannte Stimmung“ vorgefunden.

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Es gibt keinen Grund, an der Entspanntheit des Publikums zu zweifeln. Aber schlucken muss man schon. Am Stand von Götz Kubitschecks rechtsextremem Antaios-Verlag prangte in Halle ein rotes Banner mit der Aufschrift: „Kämpfe, mein Volk, und schone dich nicht!“ Compact mit Jürgen Elsässer, Nius, die Junge Freiheit, alle waren sie dabei. Der völkische Ideologe Benedikt Kaiser hielt Hof. Putins antiwestlicher Vordenker Alexander Dugin, der dem russischen Volk eine Vormachtstellung in einem eurasischen Großreich einräumen will, wurde zugeschaltet. Die AfD-Vertreter Hans-Thomas Tillschneider und Maximilian Krah waren da. Ein Deutschland-Puzzle in den Grenzen von 1937 lag neben einem Buch über die polnischen Grausamkeiten an Deutschen von 1919 bis 1949.

 Wäre es nicht gerade für eine streitbare Autorin wie sie an der Zeit, Grenzen zu ziehen?

Kurz, die Veranstaltung war eine Bühne für völkische Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Revanchisten, Antidemokraten, Theoretiker von kulturellen Großräumen und Remigration – und Monika Maron freut sich über das „total entspannte“ Publikum. Krass.

Es ist Zeit, Grenzen zu ziehen

Dass es Menschen gibt, die bereit sind, für so etwas Eintritt zu zahlen, kann nach den letzten Wahlergebnissen und der neuen Leipziger Autoritarismusstudie nicht überraschen. Doch Monika Maron ist Schriftstellerin, sollte sie sich nicht an ihre Verantwortung als eine solche erinnern? Aufmerksamkeit, Sensibilität, Wille zu Wahrhaftigkeit, ein Einsatz für die Sprache und für korrekte Gesellschaftsbeschreibungen (die sich in antirealistischen Formen ausdrücken können) – das alles gehört zu dieser Verantwortung. Ihr Glutkern sollte sein, die Ausdrucksformen zu bereichern, das gesellschaftliche Sprechen voranzubringen und das Bild des Menschen mit höherer Gerechtigkeit zu gestalten – nicht den Autoritarismus zu feiern und Menschen völkisch auszugrenzen.

Monika Maron lässt eine solche Verantwortung hier schmerzlich vermissen. Dem angeblichen linksliberalen Mainstream hat sie zuletzt immer wieder provozierend Stöckchen zum Drüberspringen hingehalten. Nun drohen Rechtsradikale in hohe Staatsämter zu kommen. Wäre es da nicht gerade für eine streitbare Autorin wie sie an der Zeit, nach rechts zu schauen und zwischen rechtsliberal und rechtsradikal, zwischen Genderkritik und Menschenverachtung, Woke-Skepsis und völkischem Härtekult deutliche Grenzen zu ziehen?

Sollten verantwortungsbewusste Autorinnen reaktionäre Bücher nicht verdrängen wollen? Wie kann man dann auf so einer Messe, mitten unter ihnen, so entspannt sein? Darin, dass man in diesen Fragen offenbar keinen Konsens mehr unterstellen kann, liegt ebenso ein Erschrecken wie darin, dass ein paar Tausend Leute in Halle offenbar Spaß am Revanchismus hatten.

Was wäre ein angemessenes Verhalten? Empörung: ja, Herausgefordertsein: ja, Neugier: meinetwegen. Aber Entspannung? Nein.