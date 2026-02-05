50 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass die „Muppet Show“ erstmals auf den Bildschirmen in den USA und Großbritannien zu sehen war. In Deutschland lief die erste Folge im Dezember 1977. Es ist wohl keine Übertreibung, dass sich die Puppen aus dem Hause Jim Henson mindestens für die Generation X fest ins popkulturelle Gedächtnis eingeschrieben haben.

Dass Kermit, Miss Piggy und Co. nun aktuell mit einer Neuauflage eben dieser Sendung bei Disney+ ein Comeback feiern, ist trotz Jubiläumsjahr und anhaltender Nostalgie-Welle nicht selbstverständlich. Eigentlich hatte man seit etlichen Jahren den Eindruck, dass die Muppets sich eher schwertun, einen für sie passenden Platz in der gegenwärtigen Streaming- und Content-Landschaft zu finden.

Lange Zeit war die Chaos-Truppe rund um den berühmten Frosch ziemlich erfolgsverwöhnt. Die Mischung aus Anarcho-Humor, Albernheit und Anspielungen aufs Showgeschäft, gepaart mit musikalischen Varieté-Nummern traf in den späten 70er-Jahren einen Nerv, gerade weil sie sich – trotz bunter Filz- und Schaumstoff-Kreaturen als Prot­ago­nis­t*in­nen – an ein erwachsenes Publikum richtete – und dennoch auch Kinder amüsierte.

„Die Muppet-Show 2026“, erste Folge ab sofort auf Disney+

Nach fünf Staffeln war damals Schluss für „Die Muppet Show“, wohlgemerkt nicht wegen Quotenschwäche, sondern weil Henson seine Emmy-prämierte Schöpfung nicht zu Tode reiten wollte. Doch da waren die Muppets ohnehin längst abseits ihres Theaters zu neuen Ufern aufgebrochen: Schon 1979 gaben sie mit „Muppet Movie“ ihren Oscar-nominierten Kino-Einstand, weitere Filme folgten und mit ihrer Version von Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte waren sie für einen bis heute verehrten Feiertags-Favoriten verantwortlich.

74 Millionen Dollar

So etabliert und erfolgreich waren die Muppets als Marke (auch dank ihres Merchandise-Potenzials, das von Spielzeug über Bekleidung bis zu hin zu Haushaltswaren reichte), dass die Walt Disney Company im Jahr 2004, 14 Jahre nach Hensons frühem Tod, 74 Millionen Dollar dafür bezahlte.

Peanuts im Vergleich zu den Summen, die der Konzern wenig später für Pixar oder die Star-Wars-Rechte bezahlte. Entsprechend stiefmütterlich und planlos schien man bei Disney mit Kermit und seinen Freun­d*in­nen umzugehen.

Nach ein paar wenig beachteten Fernsehfilmen durfte Jason Segel die Muppets 2011 zurück auf die große Leinwand holen und machte recht erfolgreich das Ringen um ein Comeback zum zentralen Plot. Doch als drei Jahre später ein weiterer Film floppte, wurde das neue Kino-Kapitel schon wieder geschlossen.

Die Serie „The Muppets“, eine linear ausgestrahlte Mockumentary rund um eine von Miss Piggy moderierte Late-Night-Talkshow, wurde 2016 nach einer Staffel wieder abgesetzt. Das gleiche Schicksal ereilte sechs Jahre später „The Muppets Mayhem“, einer für Disney+ produzierten Serie rund um die hauseigene Muppet-Band.

Auch die Impro-Kurzserie „Muppets Now“ oder das 50-minütige Halloween-Abenteuer „Muppets Haunted Mansion“ schlugen keine allzu hohen Wellen. Nach 34 Jahren ersetzte man 2025 dann im Vergnügungspark Disney World auch noch „Muppets*Vision 3D“ durch eine neue Attraktion.

Sind der übereifrige Frosch, die zickige Schweine-Diva und all ihre Weg­be­glei­te­r*in­nen also wirklich aus der Zeit gefallen? Hat sich ihr Humor mit Hang zu dadaistischen Absurditäten und frechen Parodien schlicht überholt?

Echte Rückkehr zu den Wurzeln

Oder fehlte schlicht die richtige Vision, wo und wie sich die Talente der Muppets (und der begnadeten Puppenspieler*innen) jenseits von Gastauftritten bei Lady Gaga oder in Werbespots am besten einsetzen lassen? Von Letzterem war nicht zuletzt der Schauspieler, Produzent und lebenslanger Muppet-Fan Seth Rogen überzeugt, der nun gemeinsam mit Kreativpartner Evan Goldberg für die Rückkehr von „Die Muppet Show“ verantwortlich zeichnet.

Was Rogen sich für das neuerliche Comeback der Muppets überlegt hat, ist so schlicht wie bezwingend. Statt abermals ein neues Format auszuprobieren oder die Gang in einen komplett neuen Kontext zu verfrachten, ist dieses Mal eine echte Rückkehr zu den Wurzeln angesagt. Der Titel deutet es an: Auf dem Programm steht eine Neuauflage jener Show, mit der vor 50 Jahren alles begann.

Gleich nachdem Kermit die Lichter im Muppet-Theater wieder anschaltet, wird mit einem Gang durch die Ahnengalerie einstiger Gaststars kurz der eigenen Vergangenheit gedacht. Doch ansonsten ist, von ein paar Sprüchen über das eigene Eingerostet-Sein und noch mehr Überforderung im Backstage-Bereich abgesehen, business as usual angesagt.

Gonzo wagt sich mehr schlecht als recht an einen tollkühnen Stunt, Dr. Honigtau Bunsenbrenner und Assistent Beaker scheitern mit einem wissenschaftlichen Experiment und im Saal sitzen Waldorf und Stettler in ihrer Loge und lästern über das Programm auf der Bühne.

Popsängerin Sabrina Carpenter bringt alles mit, was einen idealen Muppet-Gaststar ausmacht. Nicht nur musikalisches Talent für ein paar Show-Einlagen, auch die sichtbare Freude daran, gemeinsam mit tanzenden Hühnern aufzutreten. Dass Miss Piggy sich von ihr auf gar keinen Fall die Schau stehlen lassen will, versteht sich von selbst. Die Hauptrolle in einem herrlichen „Pigs in Wigs“-Sketch ist ihr immerhin sicher.

Von Ratten, die Pop-Gassenhauer covern, über Maya Rudolph im Publikum bis hin zu alten Muppet-Bekannten wie Königskrabbe Pepe, Kermits Neffe Robin oder Mahna Mahna & The Snowths – die Rückkehr der Muppet Show trifft genau den richtigen Ton und dürfte nicht nur alte Fans begeistern. Ohne den Nostalgie-Faktor zu überreizen, aber auch frei von verkrampften Modernisierungsversuchen zeigt sich: Der Humor und das Gesamtkonzept funktionieren auch heute noch.

Dank der Nummernrevue-Struktur ist „Die Muppet Show“ eigentlich wie gemacht dafür, nicht nur im Ganzen, sondern auch in Form viraler Clips und Memes konsumiert zu werden. Das Gaststar-Konzept könnte dafür sorgen, dass ein Besuch auf Kermits Bühne künftig zum Pflichttermin für Promis auf Promo-Tour wird, die anderswo auch scharfe Chicken-Wings verputzen.

Fürs Erste ist diese neue halbstündige Folge allerdings bloß ein Testballon. Nur wenn genug Menschen einschalten, dürfen die Muppets tatsächlich wieder in Serie gehen.