Rebellen der DR Kongo auf dem VormarschRückzugsforderungen allein erreichen nichts

Dominic Johnson

Kommentar von

Dominic Johnson

Die internationale Gemeinschaft will einen Rückzug Ruandas und der M23-Rebellen im Osten Kongos. Sie sollte helfen, die Bedingungen dafür zu schaffen.

Eine sandige Straße in Uvira mit Motorrädern
Eine Straße in Uvira am 9. Dezember 2025 Foto: afp

W as ist eigentlich so schlimm daran, wenn eine kongolesische Rebellengruppe eine kongolesische Stadt besetzt? Die Rebellenarmee M23 (Bewegung 23. März) im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat nun auch die dritte große ostkongolesische Stadt, Uvira, erobert. Aber die Rebellen haben Uvira nicht mit Gewalt überzogen, sie sind kampflos einmarschiert, die Armee war vorher geflohen.

Zuletzt war Uvira zeitweise Schlachtfeld zwischen Armee und lokalen Milizen gewesen, die alle Tutsi verjagen wollten. Nun übernehmen Tutsi-Rebellen die Kontrolle. Die M23 stellt in ihren Gebieten die staatliche Ordnung effektiver her, als es Kongos staatliche Streitkräfte mit ihrem Delegieren der Macht an irreguläre Banden vermögen. Nach UN-Beschlusslage aber ist die M23 eine ausländische Kraft, eine Marionette Ruandas, das den Rebellen mit Spezialkräften und Ausrüstung hilft.

Die geltende UN-Resolution 2773 vom Februar dieses Jahres fordert den „bedingungslosen“ Rückzug Ruandas aus der DR Kongo und auch, dass die M23 sich „aus allen von ihr kontrollierten Gebieten zurückzieht“. Wohin sie gehen soll, wird nicht weiter ausgeführt. Die internationalen Friedensprozesse für die DR Kongo sind klüger: Die Friedensabkommen von Washington und Doha knüpfen Ruandas Rückzug an eine „Neutralisierung“ der auf kongolesischem Gebiet aktiven ehemaligen ruandischen Völkermordkräfte und machen ein Ende der M23-Herrschaft von gesamtstaatlichen Reformen in der DR Kongo abhängig.

Die Internationale Kontaktgruppe der westlichen Geberländer für die Region der Großen Seen, deren Vorsitz Deutschland innehat, fordert nun Ruanda zur Einhaltung der UN-Resolution 2773 auf, also den bedingungslosen Rückzug. Zugleich sollen alle Parteien die Abkommen von Washington und Doha sowie die darin genannten Bedingungen für Ruandas Rückzug einhalten. Das ist wenig durchdacht. Die Kontaktgruppe sollte besser Kongos Regierung dabei helfen, die in Washington und Doha zugesagten Schritte zu gehen, die ein Kriegsende erst möglich machen.

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Demokratische Republik Kongo #Ruanda #M23-Rebellen #FDLR
Mehr zum Thema
M23 Rebellen in Uniform
Kongos Rebellen erobern weitere Stadt Der Krieg wird zum Flächenbrand

Die Armee der DR Kongo überlässt den M23-Rebellen Uvira an der Grenze zu Burundi. Das Land unterstützt Kongos Armee und Ruanda feindlich gesinnte Milizen.

Von Simone Schlindwein
Drei Männer auf einem Podium
Versöhnung zwischen Kongo und Ruanda Friedensvertrag ohne Frieden

Am Donnerstag haben Kongos und Ruandas Präsidenten in Washington einen Friedensvertrag unterzeichnet. Doch in Kongo geht der Krieg weiter.

Von Simone Schlindwein
Eine jubelnde Menschenmenge
Milizen in der DR Kongo Für Staatschef und Vaterland

„Wazalendo“, also Patrioten, nennen sich Milizen in Kongo. Sie jagen Tutsi und sollen Präsident Tshisekedis Wahlsieg sichern.

Von Simone Schlindwein
