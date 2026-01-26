piwik no script img

„Publikumsbeschimpfung“ in FrankfurtVon Bratzen und Glotzaugen

In Peter Handkes Stück „Publikumsbeschimpfung“ ist nichts normal. Derart furios und geistreich wie am Schauspiel Frankfurt erlebt man Theater selten.

Eine als Pilz verkleidete Frau schreit
Peter Handkes „Publikumsbeschimpfungen“ in einer Inszenierung von Claudia Bauer Foto: Arno Declair

Von

Björn Hayer

Wir haben es bequem, nehmen unsere Plätze ein und erwarten die große und ergreifende Show. Normalerweise! Doch in Peter Handkes Stück „Publikumsbeschimpfung“ ist nichts normal. Vor allem, weil das Publikum unversehens selbst im Fokus steht, rege beobachtet und bewertet vom Ensemble auf der Bühne. Dass dieses experimentelle Werk bereits bei seiner Uraufführung 1966 durch Claus Peymann für Staunen sorgte, kann man sich gut vorstellen.

Und auch heute hat es nichts von seiner Wirkmacht eingebüßt, zumal sich das Theater der Gegenwart mit Kritik von unterschiedlichen Seiten konfrontiert sieht. Den einen zu „woke“, den anderen zu brav, scheint es sich in einer Dauerselbstsuche zu befinden. Claudia Bauer führt die Diskussion indessen mit ihrer Wiederentdeckung des Klassikers am Schauspiel Frankfurt auf essenzielle und philosophische Fragen zurück: Was soll und kann Bühnenkunst?

Die Spie­le­r:in­nen (u. a. Anna Kubin, Sebastian Kuschmann, Lotte Schubert) sind sich einig. „Es soll keine Symbolik entstehen“, „hier ist keine andere Welt“, ruft man uns frontal zu. Ebenso wenig übernähme man Rollen oder wolle irgendwelche Empfindungen erzeugen. Fast 90 Minuten nimmt man an Handkes Hauptsatzfest teil, das nichts anders will, als alle Konventionen des Theaters zu unterlaufen.

Eine fade Suppe, meinen später sogar die Protagonist:innen, wenn sie in einer Stuhlreihe uns gegenübersitzen und dabei kurzzeitig in ein imaginäres Publikum schlüpfen. Die eine sinniert darüber, wo die Exzellenz bleibe. Daneben klagt eine andere: „Da geh' ich einmal ins Theater und nichts ist los in der Hose!“ Wofür bezahlt man hier eigentlich Steuergeld?, raunt es im Ensemble.

Das Stück

Peter Handke: „Publikumsbeschimpfungen“. Regie: Claudia Bauer. Wieder am 26. und 30. Januar und im Februar am Schauspiel Frankfurt.

Anlehnung an Brecht

Uns amüsiert die eigene Karikatur, entlässt sie uns doch für einen kurzen Augenblick aus der anspruchsvollen Reflexionshaltung, in die uns dieser Abend versetzt. Letztlich haben wir es mit einer Abrechnung mit dem aristotelischen Drama zu tun. Statt uns einzulullen, rüttelt uns Handke mit Anlehnung an Brechts politische Verfremdungsästhetik wach. Wir sollen nicht glauben, was wir sehen. So lautet die Warnung eines Spielers in einem Glaskasten am rechten Bühnenrand.

Er sagt uns, dass es keine Tür gäbe, durch die wir blicken könnten – während sie und nach ihr noch weitere unversehens auf die Mitte des Parketts geschoben werden. Sie öffnen sich und weiße Harlekine mit Masken treten aus ihnen hervor. Die durchaus utopische Botschaft: Selbst wo sich Theater verleugnet, erweist es sich als präsent. Es ist Wirklichkeit und Vorstellung zugleich, ist in und doch außerhalb der Zeit.

Weiß gewandete Menschen mit Spitzmützen im Bühnennebel
Harlekine, die im Schauspiel Frankfurt durch nichtsexistente Türen treten Foto: Arno Declair

Um dieser Ambivalenz gerecht zu werden, hat sich Regisseurin Claudia Bauer dazu entschieden, weitestgehend auf Effekte oder eine schmuckvolle Kulisse zu verzichten. Wir schauen daher auf eine sich fluchtpunktartig verengende Bühne. Mehrere beige, hintereinander positionierte Holzwände mit Baumarktflair rahmen sie und fahren mal hoch, mal runter. Illusionen sollen sich angesichts dieses Minimalismus allein im Kopf entwickeln. Gleiches gilt für Sinnkonstruktionen. Tragen die Spie­le­r:in­nen mitunter Giftpilzhüte und Krähenfüße, Ballkleider oder Dinosaurierschwänze, laufen sämtliche Versuche zur Psychologisierung und Logik herrlich ins Leere.

Aber einem Plan folgt die Premiere schon, und zwar einem überzeugenden. Mit der Dirigentin Salome Niedecken in der ersten Reihe und einer Musikcombo im linken Glaskasten, erinnert die Inszenierung an eine Komposition. Zum häufigen Gesang der Dar­stel­le­r:in­nen kommen skurrile, komische und bisweilen wuchtige Sounds hinzu. Mit feinem Gespür gelingen der Aufführung dadurch eine wechselvolle Stimmungsdynamik und genaue dramatische Zuspitzungen.

Besonders stark mutet im letzten Teil die Auseinandersetzung mit dem Tod an. Ein Protagonist macht uns – wiederum aus dem Glaskasten – auf unser Leiblichsein aufmerksam, auf unseren Herzschlag und unseren Atem, derweil wir auf einer Minibühne im Zentrum einer barock gekleideten Todesallegorie gewahr werden. Theater scheint nun mehr als Schein, es vermag uns der Endlichkeit auszusetzen und im selben Moment den Schrecken des Daseins als Bühnentrick fortzuführen. Der Tod ist real und irreal. Alles synchron!

Entsprechend gesellt sich ebenfalls die Ironie zum Ernst. Die titelgebende Beschimpfung der Zu­schaue­r:in­nen als Bratzen und Glotzaugen ist daher ein Muss, genauso wie der antiquierte goldene Vorhang. Derart furios und geistreich, zudem mit virtuoser Leichtigkeit erlebt man Theater selten, das in Frankfurt allen aktuellen Nörg­le­r:in­nen zum Trotz seine Bedeutung unter Beweis stellt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Theater #Theaterstück #Peter Handke #Bertolt Brecht #Frankfurt #Bühne
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen sitzen auf Liegestühlen, eine Frau in der Mitte ist ausgeleuchtet.
Erpenbeck am Deutschen Theater Berlin Zugriff aus der Halbdistanz

Jenny Erpenbecks Roman „Heimsuchung“ ist nicht nur beliebter Abiturstoff, auch auf die Bühne drängt er. Am DT versucht sich Alexander Eisenach daran.

Von Eva Behrendt
Eine Frau steht auf der Bühne und streckt die Hand aus, links und rechts von ihr steht ein Mann
Diskurstheater am TD Berlin Bloß keinen Speck ansetzen

Malte Schlösser ist Traumatherapeut und Theatermacher. Sein Stück „Wer nicht gegen sich selbst denkt, denkt überhaupt nicht“ läuft im TD Berlin.

Von Katrin Bettina Müller
Eine Frau in Unterwäsche geht auf einen Mann - mittleren Alters in Hemd und Unterhose los. Er hebt abwehrend die Hände, die Frau scheint sehr wütend und ein verzerrtes Gesicht und befindet sich im Angriffsmodus
Sophokles’ Tragödie als Polit-Barometer Die unmenschliche Last der Geschichte Antigones

Nach dem Hamburger Schauspielhaus inszeniert nun auch das Berliner Ensemble Sophokles’ Tragödie. Ruft der Zeitgeist nach alten Heldinnen?

Von Konrad Muschick
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
ICE in Minneapolis Nichts ist mehr sicher – alles ist möglich
3
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
4
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
5
Friedensverhandlungen für die Ukraine Theater und Realität
6
Horrorstadt für Markus Söder Amsterdam verbietet Werbung für Fleisch