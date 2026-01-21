piwik no script img

Nachdenken über das FeuilletonDie Rolle des Verrisses in der Karriereplanung

Jonathan Guggenbergers Text in der taz zeitigt interessante Reaktionen. So fragt Daniel Stähr, ob Feuilletons überhaupt noch Hypes erzeugen können.

Eine Person, von der nur die Hände zu sehen sind, saugt einen grauen Teppich mit dem Logo "deutscher buch preis"
Vorbereitung zur Preisverleihung: „Nur der Deutsche Buchpreis schafft es noch unbekannte Autoren ins Rampenlicht zu heben.“
Dirk Knipphals

Von

Dirk Knipphals

Der Artikel unseres Autors Jonathan Guggenberger neulich in dieser Zeitung hat viele, teils interessante Reaktionen hervorgerufen. Eine differenzierte Antwort darauf von Daniel Stähr – teils Erwiderung, teils Zustimmung – findet sich auf dem Blog The Sad Millenials. Und zwar bietet Stähr eine Erklärung dafür an, warum derzeit leidenschaftlich geschriebene Verrisse, die Jonathan Guggenberger derzeit vermisst, fehlen: „Jeder Verriss beinhaltet implizit auch einen persönlichen Angriff […] Der gute Verriss wird durch potenzielle neue Feindschaften erkauft.“ Solche Feindschaften aber mit Fans und Verlagsmitarbeiter*innen, so Stähr weiter, könne sich angesichts allgemein geringer finanzieller Entlohnung niemand mehr leisten.

Das mit der Entlohnung ist ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus ist ein Nachdenken über die Rolle des Verrisses in der Karriereplanung auch literaturhistorisch fruchtbar. Einst war der Generalverriss ein eingeführtes Mittel, um eine Karriere im Literaturbetrieb zu starten. Handke in Princeton, Goetz in Klagenfurt, solche Angriffe verschafften Aufmerksamkeit und kulturelles Kapital.

Tut es das nicht mehr? Warum nicht? Sind die Beteiligten des Literaturbetriebs nachtragend geworden? Oder ist diese Form des Generalverrisses, der Aspekte von Vatermord und Genie-Habitus transportiert, längst auch trivial geworden – wofür Caroline Wahls Betriebs-Bashing, nachdem sie bei ernsthaften Literaturpreisen unberücksichtigt blieb, spricht? Auf jeden Fall: viel Material für die Literatursoziologie.

Durchlauferhitzer und Reflexionsort

Daniel Stähr regt außerdem dazu an, darüber nachzudenken, ob das Feuilleton überhaupt noch Bücher bekannt und Au­to­r*in­nen groß machen kann. Für ihn „gibt es aktuell nur eine Institution der klassischen Kulturkritik, die unbekannte Au­to­r*in­nen ins Rampenlicht heben kann: Preise, und da insbesondere der Deutsche Buchpreis“.

Wozu sich anmerken lässt, dass das Feuilleton nie eine in sich abgeschlossene Institution war, sondern immer auch Durchlauferhitzer und Reflexionsort anderer Instanzen, mit denen im Austausch es wiederum allein Wirkung entfalten konnte. So gibt es derzeit eine Art Pingpongspiel.

Klar verteilen die Preise Rampenlicht, aber für die jeweiligen Motivationen, Vertiefungen und Verstetigungen braucht es die Feuilletons (es reicht für einen Hype ja nicht zu sagen, eine literarische Stimme sei „neu“, man muss auch beschreiben, worin das Neue besteht). Aber auch hier: Nichts gegen Grundsatzdebatten und feuilletonistische Selbstreflexionen. Immer wichtig, sich über die Bedingungen des eigenen Tuns auszutauschen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Junge mit großen, bunten Hasenohren sitzt mit nacktem Oberkörper auf einer Toilette und spielt Akkordeon
Warum schreibt niemand mehr Verrisse? Schuld sind auch wir selbst

Die Kulturkritik ist in der Krise. Was tun dagegen? Wo bleibt die rebellische Dissidenz der jungen Generation?

Von Jonathan Guggenberger
Kim de l Horizon bei einer Veranstaltung.
Literaturgeschichte von Steffen Martus In postheroischer Gesellschaft

Steffen Martus hat eine umfangreiche Literaturgeschichte der Gegenwart geschrieben. Was ist los zwischen Christa Wolf und New Adult?

Von Dirk Knipphals
Das riesig große Abbild eines menschlichen Auges, projiziert auf eine Leinwand
Bericht von der Frankfurter Buchmesse Woher der Wind weht

Viel gesprochen wurde über links und rechts, Caroline Wahl, Romance und ein bisschen über Literaturkritik. Außerdem gab es einen Schnitzelskandal.

Von Julia Hubernagel
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
3
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
4
Linke Vor- und Rückschau Verdammt lang her
5
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
6
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar