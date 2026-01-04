piwik no script img

Protestwelle im IranMut in seiner Reinform

Daniela Sepehri

Kommentar von

Daniela Sepehri

Wirtschaftliche Not hat die neue Protestwelle im Iran initiiert. Doch die Aufstand richtet sich gegen das gesamte System des Islamischen Republik

Zwei große iranische Flaggen mit Protestierenden im Hintergrund
Exil-Iraner demonstrieren vor der iranischen Botschaft in Berlin in Solidarität mit den Protesten im Iran Foto: dpa

S eit einer Woche gehen die Menschen in Iran auf die Straße. Begonnen haben die Proteste, wie so oft, aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Lage. Eine Währung im freien Fall und ein unbezahlbarer Alltag nehmen der Bevölkerung regelrecht die Luft zum Atmen. Was als Wirtschaftsprotest auf den Teheraner Basaren begann, ist zu einer Revolte gegen das gesamte System der Islamischen Republik geworden.

Mindestens 582 Menschen wurden laut der Menschenrechtsorganisation HRANA in den ersten sieben Tagen festgenommen, mindestens 15 Protestierende getötet. In Ilam, im Westen des Landes, schossen Regimekräfte am Samstag auf De­mons­tran­t:in­nen und versuchten anschließend, ein Krankenhaus zu stürmen, um Verletzte festzunehmen. Dass es ihnen nicht gelang, lag am Widerstand der Bevölkerung. Menschen stellten sich den Bewaffneten entgegen, um ihre Verletzten zu schützen. Es sind Szenen, die man kaum aushält und die dennoch Hoffnung machen.

Diese Proteste leben nicht von großen Bühnen oder Anführern. Sie leben von vielen mutigen Einzelpersonen, die auf die Straßen gehen. Jeder Einzelne von ihnen wird zum Symbol des Widerstands. Von dem jungen Mann, der in Teheran alleine auf der Straße sitzt und den Polizisten auf Motorrädern nicht weicht, bis hin zu den zwei jungen Menschen in Hamedan, die sich den Wasserwerfern entgegenstellen. Von den Frauen, die ihre Kopftücher abnehmen und dafür Peitschenhiebe riskieren, bis hin zu den Kindern in Belutschistan, die „Nieder mit dem Diktator“ rufen.

Die internationale Gemeinschaft darf nicht, wie so oft, den Fehler machen, die Bewegung als einen einmaligen, kurzzeitigen Ausbruch der Wut zu betrachten. Es ist vielmehr die Fortsetzung des Widerstands, der nie aufgehört hat. Die Proteste sind der Normalzustand eines Landes, das seit Jahren gegen ein System aufbegehrt, das nur Gewalt kennt. Die Menschen wissen, was ihnen droht, und sie gehen trotzdem auf die Straße. Das ist Mut in seiner Reinform.

Daniela Sepehri

Daniela Sepehri
Jahrgang 1998, lebt in Berlin. Freie Social Media Beraterin, Autorin und Journalistin mit den Schwerpunkten Iran, Migration, Antirassismus und Feminismus. Bachelorabschluss in Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin.
Themen #Proteste in Iran #Menschenrechte
2 Kommentare

 / 
  • S

    Das "Terrornetzwerk des Ali Chamenei" kostet wahnsinnig viel Geld.

    Libanon, Jemen, Palästinensische Gebiete, Irak, Syrien etc.

    Stellvertreterkriege wo man nur hinschaut. Hisbollah, Hamas, Islamischer Dschihad etc. Wieviel Kohle floss nach Syrien um Assad an der Macht zu halten? Oder die Revolutionären Garden, schon von Khomeini gestartet um das Regime gegen das Volk zu schützen? Allein Irans Atomprogramm wird auf weit über 100 Milliarden Dollar geschätzt.



    Alles Geld, das dem iranischen Volk fehlt.



    Schon 2018 schrieb der Schweizer Tagesanzeiger einen hervorragenden Hintergrundartikel: "Wenn das Volk hungert".



    Es ist noch schlimmer geworden. Der fanatische Antisemitismus Irans seit Khomeini, ein begeisterter Hörer des Nazi-Senders Radio Zeesen, Lieblingslektüre "Die Protokolle der Weisen von Zion", findet seine Fortsetzung bei Chamenei, der den Quatsch in einer 50teiligen Doku-Serie verfilmen ließ.

    Volle Solidarität!

    ZEIT: "Das Terrornetzwerk des Ali Chamenei"



    www.zeit.de/politi...nen-unterstuetzung

    "Wenn das Volk hungert"



    www.tagesanzeiger....ngert-576975527321

  •

    Es gibt da Demonstrationen auch in Deutschland.



    Das Regime muss mindestens deutlich zurückrudern.

