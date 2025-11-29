piwik no script img

Filmemacherin über ihr Leben in Iran„Die Widerstandsbewegung ist mächtiger als vor zehn Jahren“

Filmemacherin Maryam Ebrahimi berichtet über die Situtation im Iran. Und wie sie es schafft, die Lage in ihrer Heimat zu dokumentieren.

Frauen mit Protest-Plakaten in den Straßen von Teheran
Seit 2022 reißen die Proteste in Teheran nicht ab. Auch wenn das Regime sie mit aller Härte niederhält Foto: Salvatore Di Nolfi/dpa

Interview von

Nele Beste

taz: Was bedeutet Freiheit für Sie, Frau Ebrahimi?

Maryam Ebrahimi: Freiheit ist das schönste Wort, das ich kenne, obwohl ich sie ja zeit meines Lebens nie wirklich erfahren habe: Ich bin kurz nach der islamischen Revolution in Iran aufgewachsen. Besonders als Frau habe ich in einer Gesellschaft gelebt, die extrem islamistisch geprägt war. Die Kontrolle weiblicher Körper war tief im Alltag verwurzelt. Auch als ich Iran verlassen habe, konnte ich diese Prägung nie abschütteln. Dieses Gefühl verfolgt mich bis heute.

Bild: Guillaume Briquet
Im Interview: Maryam Ebrahimi

Jahrgang 1976, Dokumentarfilm-Produzentin und Regisseurin. Ihre Arbeit „No Burqas Behind Bars“ erhielt 2014 einen Emmy Award. Lebt in Schweden.

taz: Seit drei Jahren finden massive Proteste in Iran statt. Was hat sich seitdem verändert?

Ebrahimi: Auch vorher gab es schon einige Proteste. Mit dem Tod von Mahsa Amini bildete sich allerdings eine Welle der Solidarität, die so stark war, dass sich viele Menschen und Gruppierungen aus den unterschiedlichsten Richtungen ihr anschlossen – inklusive Personen, die das System vorher unterstützt hatten. Die Autoritäten können uns seitdem nicht mehr so einfach mit der Sittenpolizei verhaften lassen oder Frauen auf der Straße attackieren. Auch wenn sich entsprechende Gesetze noch nicht geändert haben, sind die Menschen selbstbewusster und stärker geworden und beugen sich nicht mehr so einfach.

taz: Wie funktioniert Widerstand in einem unterdrückenden System und welche Rolle kann Kunst dabei einnehmen?

Ebrahimi: Menschen finden immer einen Weg, um sich gegen Normen und Werte zu wehren, die ihnen aufgezwungen werden. Nach der Revolution hat das iranische Kino zwar internationale Aufmerksamkeit erlangt, allerdings galten viele Filme als haram und mussten islamischer Propaganda weichen. Musik wurde ebenfalls verboten, genauso wie die Stimmen iranischer Frauen. Aber vielleicht hat sich gerade deswegen eine beeindruckende Kunstszene im Untergrund entwickelt. Eine Form des Widerstands und eine Botschaft an das System: Wir sind da und werden unter allen Umständen weitermachen.

Als Frau wurde ich direkt verdächtigt, Propaganda gegen den Staat zu verbreiten

Maryam Ebrahimi, Filmemacherin

taz: Haben Sie Angst bei den Dreharbeiten zu Ihren Filmen?

Ebrahimi: Angespannt bin ich immer, wenn ich in Iran filme. Eine Situation ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Damals habe ich für einen Film über den Krieg zwischen Iran und Irak gedreht. Wir haben in einer Region gearbeitet, in der es strengstens verboten war zu filmen. Als Frau wurde ich sowieso direkt verdächtigt, Propaganda gegen den Staat zu verbreiten. Deswegen bin ich im Auto sitzen geblieben und habe von dort aus meinen Kameramann angeleitet. Mit seinem eher konservativen Aussehen konnte er sich dort freier bewegen, während ich ihm jede einzelne Einstellung am Telefon erklärte.

Die Diskussion

Diskussion „Zwischen Isolation und Hoffnung: Leben in Iran“, 4.12., 19 Uhr, Körber-Forum, Kehrwieder 12, Hamburg. Eine Anmeldung via koerber-stiftung.de ist erforderlich. Die Diskussion wird live gestreamt.

taz: Sie leben in Schweden. Wie nehmen Sie die europäische Sicht auf Ihre Heimat wahr?

Ebrahimi: Die Welt wurde Zeuge des Widerstands der iranischen Menschen. Es ist klar geworden, dass nicht alle Ira­ne­r:in­nen dem Regime blind folgen. Dieses Narrativ einer kleinen mächtigen Elite wurde als Lüge entlarvt.

taz: Was wünschen Sie sich von den Menschen in Europa?

Ebrahimi: Seit 40 Jahren leben die Menschen in Iran unter der Last eines totalitären Systems. Es ist wichtig, dass die Eu­ro­päe­r:in­nen das anerkennen und sich solidarisieren. Besonders in einer Zeit, in der europäische Regierungen weiterhin mit der Islamischen Republik Politik machen – einem System, das Menschen exekutiert, foltert und mundtot macht.

taz: Was lässt Sie trotzdem hoffen?

Ebrahimi: Ich habe das Gefühl, dass wir kurz davor sind, einen echten Wandel in der iranischen Gesellschaft zu erleben. Viele Menschen haben in den vergangenen Jahren im Protest ihr Leben verloren. Trotzdem sehen wir, dass Bewegungen, Frauen, Studierende und Ar­bei­te­r:in­nen stärker geworden sind. Die kollektive Widerstandsbewegung ist heute weitaus mächtiger als noch vor zehn Jahren. Ich hoffe auf eine Transformation des Systems, die den Menschen mit all ihren Rechten zugutekommt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Hamburg #Dokumentarfilm #Proteste in Iran #Islamismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt der Sängerin Faravaz.
Iranische Sängerin Faravaz im Exil Kinky mit dem Mullah

Am Jahrestag von Jina Mahsa Aminis Ermordung spricht die iranische Sängerin Faravaz aus dem Exil über die Frauenbewegung ihrer Heimat und Widerstand.

Von Alice von Lenthe
Ein junger Mann schreitet provokativ und selbstbewußt mit Kopftuch durch die Straßen Teherans
Israel, Iran und das Mullahregime Teheran, was nun?
Kommentar von Andreas Fanizadeh

Vor der Kamera sagt es niemand, doch viele Menschen in Iran freuen sich über die Verluste des despotischen Regimes. Es wirkt instabiler denn je.

Ein Handy an einem Ladekabel
Mullah-Regime kappt Internet Digitale Stille über Teheran

Das iranische Regime kappt Internet und Telekommunikation, um die Bevölkerung von der Außenwelt abzuschneiden. Teheran ist im Ausnahmezustand.

Von Mahtab Gholizadeh
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Die Familienunternehmer Deutschlands gefährlichste Lobbyorganisation
2
Gerichtsurteil zum Palästina-Kongress Polizeistaatsräson
3
+++ AfD-Jugend und Protest +++ Mindestens 5.000 An­ti­fa­schis­t*in­nen vor der Hessenhalle
4
Erhöhung des Verteidigungsetats Kurzschlüssiger Aufrüstungskurs
5
Die soziale Rentenkluft Rentenreform trifft vor allem die Armen
6
Proteste gegen rechtsextreme Jugend Stadt im Ausnahmezustand