piwik no script img

taz zahl ich

Protestkonzerte in BrandenburgMusizieren gegen Abschiebungen

Das Aktionsorchester Lebenslaute hat die Baustelle des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam besetzt, um gegen den Umgang mit Geflüchteten zu protestieren.

Vor einem Bürogebäude tritt ein Orchester auf, alle sind in weiß gekleidet
Chor und Orchester der „Lebenslaute“ vor dem unfertigen Bundespolizeipräsidium in Potsdam Foto: Hermann Bach/Umbruch Bildarchiv
Von Peter Nowak

Berlin taz | Die Überraschung war gelungen. Die Bauarbeiter kamen aus dem Staunen nicht hinaus. Rund 100 Personen knipsten am Freitagvormittag den Zaun auf und besetzten die Baustelle des Bundespolizeipräsidiums am Rande von Potsdam. Sie stellten sich auf der Treppe vor dem Gebäude auf, packten Trompeten, Celli, Flöten und Notenständer aus. Eine Frau schwang den Taktstock.

Mehr als eineinhalb Stunden spielte das Aktionsorchester „Lebenslaute“, das seit 1986 jedes Jahr mit unangemeldeten Konzerten an ungewöhnlichen Orten für Aufmerksamkeit sorgt. Auftritte gab es etwa schon auf Truppenübungsplätzen, bei Rüstungsfirmen und auf der Berliner Stadtautobahn.

Die diesjährige Tour steht unter dem Titel „Mit Pauken und Trompeten gegen Grenzzäune und Raketen“. „Wir sind unter anderem zum Neubau des Bundespolizeipräsidiums gegangen, weil von dort auch Abschiebungen von Geflüchteten geplant und koordiniert werden“, erklärte eine Aktivistin von Lebenslaute gegenüber der taz.

Kurz bevor es losging, versuchten Polizisten, den Mu­si­ke­r*in­nen die Notenblätter wegzunehmen. Doch das Orchester konnte das Konzert trotzdem spielen. Im Repertoire: antirassistische Songs wie „Grenzen“ von der Liedermacherin Dota Kehr oder „Leave no one behind“ des Rappers Sechser von Teuterekordz, den er am Freitag gemeinsam mit „Lebenslaute“ intonierte.

Unterstützung vom „Adenauer“

Unterstützung bekamen die Po­li­tik­mu­si­kan­t*in­nen vom Zentrum für politische Schönheit. Dessen Aktionsbus „Adenauer SRP+“ stand auf der anderen Seite des Zauns. In den Musikpausen wurde über Lautsprecher ein Text verlesen, der die Po­li­zis­t*in­nen aufrief, keine rechtswidrigen Befehle umzusetzen.

Ziel des Appells war, Abschiebungen zu verhindern. Möglich aber, dass er auch am Freitag direkt Wirkung zeigte. Die rund 60 anwesenden Be­am­t*in­nen verzichteten zunächst auf eine Räumung des Konzerts. Gegen 12.30 Uhr mussten die Mu­si­ke­r*in­nen und ihre Un­ter­stüt­ze­r*in­nen jedoch das Gelände verlassen, nachdem ihre Personalien aufgenommen worden waren. Es seien Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden, teilte die Polizei später mit.

Bereits am Donnerstag hatte „Lebenslaute“ ein sogenanntes Willkommenskonzert vor der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt gespielt. Daran hätten sich viele Schutzsuchende beteiligt, hieß es vom Orchester. Auch die Gruppe „Women in Exile“ sang mit und schilderte in Redebeiträgen die schlechten Lebensbedingungen in der Unterkunft: Mit­ar­bei­te­r*in­nen beträten unangemeldet die Wohnräume; zudem sei verboten, nach 20 Uhr Besuch zu empfangen.

Am Samstag setzten die Mu­si­ke­r*in­nen ihre Tour in Potsdam fort und traten vor dem Denkmal für den unbekannten Deserteur in der Potsdamer Innenstadt auf. Dort sprachen auch russische und ukrainische Kriegsdienstverweigerer.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Abschiebung #Bundespolizei #Unterbringung von Geflüchteten #Potsdam #Protestsong
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Musikgruppe Lebenslaute spielt Musik zu Beginn einer Demonstration gegen das Flüchtlings-Aufnahmelager in Eisenhüttenstadt im Jahr 2014. Die Demonstranten forderten u.a. die Abschaffung der Lager als Unterkunft für Asylsuchende und die Abschaffung der Residenzpflicht

Bewegungstermine in Berlin

Mit Trompeten gegen Raketen

Kolumne Bewegung von Timm Kühn
Bernd Langer berichtet über die Antifa-Geschichte, die er mitgestaltet hat. Und die Künst­le­r:in­nen von Lebenslaute werben fürs Desertieren.
Vermummte Menschen am Strand hinter einem Badetuch auf dem "Malle Antifa" steht

„Malle Antifa“ von Kommando Internet

Smashhits gegen rechts

Das Kommando Internet bringt zehn Ballermannsongs für einen Partysommer mit Links. Sie sind unerträglich. Und unerträglich gut. Die rechte Ecke meckert.
Von Gereon Asmuth
Das gemeinsame Protestsingen auf der Grunewald-Demo wird von den Demonstranten begleitet.

Die Kraft der Musik von „Bella ciao“

Mit geeinter Stimme gegen die Verhältnisse

Im Vergleich zu anderen Ländern wird auf deutschen Demonstrationen wenig gesungen. Das wollen Berliner Jodel- und Chorgruppen ändern.
Von Leonore Kogler

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Schwarz-Rot in der Krise

Der Brosius-Gersdorf-Rückzug löst die Probleme nicht

2

Nebeneffekte von Windkraftanlagen

Wenn Windräder sich die Böen klauen

3

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

4

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

5

Tierwohl im Agrarministerium

Kritik an neuer Tierschutzbeauftragten

6

Klassenkampf an der Imbissbude

Der Döner, 10 Euro und ein Trugschluss