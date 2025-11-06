piwik no script img

Preis der Nationalgalerie 2026Nicht lustig

Maurizio Cattelan bekommt den Preis der Nationalgalerie Berlin. Der ehemalige Förderpreis für junge Kunst geht damit an einen, der eh schon Star ist.

Maurizio Cattelan auf dem Dach der Neuen Nationalgalerie, schräg von hinten fotografiert
Maurizio Cattelan auf dem Dach der Neuen Nationalgalerie Foto: Romana Eder-Grabher
Beate Scheder

Von

Beate Scheder

Eigentlich war er als Förderpreis für junge Kunst konzipiert worden. Der Preis der Nationalgalerie Berlin, gestiftet vom Förderverein, zeichnete seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre in Deutschland lebende bildende Künst­le­r:in­nen unter 40 Jahren aus. Viele von ihnen zählen mittlerweile zu den großen Namen der Kunstwelt.

Elmgreen und Dragset erhielten ihn 2002, Monica Bonvicini wurde 2005 ausgezeichnet, Cyprien Gaillard 2011, Anne Imhof 2015. Zuletzt ging er 2024 erstmals nicht an ei­ne:n Einzelkünstler:in, sondern an die ganze Shortlist (Pan Daijing, Dan Lie, Hanne Lippard und James Richards), um der Veranstaltung das Castingshowhafte zu nehmen und um gleich mehrere Künst­le­r:in­nen würdigen zu können.

Seit Mittwoch ist nun bekannt, wer 2026 mit dem Preis prämiert wird und eine Einzelausstellung in der Neuen Nationalgalerie während der Art Week im September 2026 bekommt. Kein junger Künstler, keiner, der in Deutschland lebt, keiner, der nicht ohnehin schon viel Aufmerksamkeit genießt; der nicht sowieso schon ein Star in Kunstwelt und auch auf dem Kunstmarkt wäre. Sein Name: Maurizio Cattelan. Einer, der – wie es in der Pressemitteilung heißt – seit den frühen 1990ern „zu den prägenden Stimmen der internationalen Kunst“ zähle.

Neuausrichtung des Preises

Während der Berlin Art Week im September hatten die Freunde der Nationalgalerie den Umzug des Preises in die Neue Nationalgalerie verkündet und seine Neuausrichtung. Präsentiert werden sollen fortan Künstler:innen, deren Positionen Berlin geprägt haben – und die zugleich internationale Strahlkraft besitzen.

Berlinbezug habe Cattelan, weil er 2006 die Berlin Biennale (selbige hat übrigens ebenfalls am Mittwoch Vasyl Cherepanyn als Kurator ihrer kommenden Ausgabe verkündet) mitkuratiert hat. Damit begründet die Jury ihre Wahl.

Cattelan habe „vor fast zwei Jahrzehnten entscheidend zur internationalen Positionierung Berlins als Zentrum der Gegenwartskunst beigetragen“. Die kommende Einzelausstellung in der Neuen Nationalgalerie eröffne die Möglichkeit, diesen prägenden Einfluss in einem neuen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext zu reflektieren.

Fatales Signal

Cattelan wird in Berlin seine Fans haben, aber geht es darum? Nicht nachvollziehbar ist diese Entscheidung, gerade jetzt. In Zeiten von drastischen Kulturkürzungen, die es insbesondere jungen, noch nicht etablierten Künst­le­r:in­nen immer schwerer macht, Kunst zu produzieren und auszustellen, dem Nachwuchs eine weitere Plattform, noch dazu so eine prominente zu entziehen, sendet ein fatales Signal.

Cattelan, der gerade erst in den Schlagzeilen war, weil demnächst sein millionenschweres goldenes Klo unter den Hammer kommt, inszeniert sich gern als Clown der Kunstwelt. Wie ein Witz liest sich auch die Meldung über seine Auszeichnung. Leider ist es kein guter.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kunst #Neue Nationalgalerie #Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
die goldene Toilette
Auktion in New York Der Glanz des stillen Örtchens

Es ist die wahrscheinlich wertvollste Toilette der Welt. Maurizio Cattelans „America“ kommt in New York unter den Hammer.

Von Beate Scheder
Blick in die Ausstellung „Maximal“ in einem Kreuzberger Kunstatelier, das jetzt neuen Privatwohnungen weichen muss
Beobachtungen von der Berlin Art Week Lauwarm mäkeln übers post-coole Berlin

Wie steht’s, Kunststadt Berlin? Eine Woche feierte jetzt die Berlin Art Week die Kunstszene der Stadt. Anlass, ein paar Beobachtungen zu machen.

Von Beate Scheder, Sophie Jung und Ulrich Gutmair
Blick in einen Ausstellungsraum in der Galerie Hamburger Bahnhof
Angespannte Lage der Museen Lasst uns nicht nur über Bilder streiten

Identitätspolitik, rechte Agitation, Finanzknappheit, Restitution: Museen und Ausstellungshäuser stehen jetzt vielfach unter Druck. Ein Zustandsbericht.

Von Sophie Jung
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
„Arbeitspflicht“ für junge Arbeitslose Wenn um 7 Uhr morgens das Ordnungsamt klingelt
2
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
3
Debatte über Abschiebungen Die Realitätsverweigerer der Union
4
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
5
Mitte-Studie der Ebert-Stiftung 76 Prozent gegen Rechtsextremismus
6
Abschiebungen nach Afghanistan Purer Zynismus