Öffentlichkeitswirksam, wie man ihn kennt, hatte sich der der italienische Künstler Maurizio Catellan im Jahr 2016 nach einer Pause zurückgemeldet: Rund 100 Jahre nachdem Marcel Duchamp ein Urinal für Kunst erklärt hatte, präsentierte Cattelan seine Skulptur „America“, eine voll funktionsfähige, aus 18-karätigem Gold gefertigte, 101,2 Kilogramm schwere Toilette.

Erstmals ausgestellt wurde diese im New Yorker Guggenheim – als benutzbares WC. Kunst wurde zu einem splendiden Ereignis, an dem je­de*r teilhaben konnte. Catellan selbst kommentierte sein Werk damals so: „Egal was du isst, eine Zweihundert-Dollar-Mahlzeit oder eine Zwei-Dollar-Wurst, das Resultat ist dasselbe, aus der Sicht der Toilette.“

In diesem Monat nun gibt es die Chance, sich Catellans Sanitärobjekt für den Hausgebrauch zu sichern. Am 18. November kann es in New York bei Sotheby’s ersteigert werden. Besonders ist dabei auch das Anfangsgebot, das sich nicht wie sonst an diversen Faktoren wie der Provenienz, sondern nur am Materialwert orientiert. Der hat es allerdings in sich, kletterte der Goldpreis doch unlängst in Rekordhöhen. Am Sonntag lag dieser bei 3.467,56 Euro pro Unze. Catellans Klo wäre demnach über 12,4 Millionen Euro wert.

2019 aus Winston Churchills Geburtshaus gestohlen

Interessant ist das auch insofern, weil es eigentlich einmal zwei solcher Toiletten gab. Eine davon wurde im Jahr 2019 aus dem Geburtshaus von Winston Churchill gestohlen. Aufgetaucht ist das Kunstwerk danach nie wieder. Die Diebe jedoch wurden überführt und in diesem Jahr zu Haftstrafen verurteilt. Womöglich werden sich die beiden nun ärgern, dass sie nicht noch ein wenig gewartet haben: Der Versicherungswert lag damals entsprechend des Goldpreises bei nur 5,6 Millionen Euro.

Umgerechnet 5,9 Millionen Euro hat noch im vergangenen Jahr Krypto-Unternehmer Justin Sun für eine andere Arbeit Catellans bezahlt, die Schlagzeilen machte und deren Materialwert weitaus geringer anzusiedeln ist. „Comedian“ besteht aus einer Banane und einem Streifen Klebeband. Es ist also davon auszugehen, dass es auch für „America“ nicht beim reinen Goldpreis bleiben wird.