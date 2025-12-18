piwik no script img

Dramatische Kulturkürzungen in BerlinDas Ausbluten der kreativen Szene

In Berlin wurde der Kulturhaushalt der nächsten beiden Jahre verabschiedet. Drastische Kürzungen bedrohen die freie Szene in ihrer Existenz.

Protestaktion der Kulturszene mit Plakaten des Berliner Ensemble und dem Gorki-Theater
Protestaktion gegen die geplanten Kürzungen des Kulturetats in Berlin. Getroffen hat es jetzt vor allem die freie Szene Foto: Stefan Boness
Hilka Dirks

Von

Hilka Dirks

Berlin, du warst so sexy. So arm und so, so sexy. Dass das vorbei ist, dass bald immer mehr sehr arm, einige wenige sehr reich und nichts mehr sexy sein wird, ist längst bekannt. Seit den drakonischen Haushaltskürzungen des letzten Jahres toben die Kulturproteste, die Uni-Proteste, die Proteste des Sozialsektors und versuchten sich mit Händen und Füßen gegen die teils existenzbedrohenden Einsparungen zu stemmen.

Unter #BerlinIstKultur formierte sich ein Aktionsbündnis, das zwar immer wieder für gute und wichtige Bilder des Protestes sorgte, dessen Demos doch häufig von Mattheit und Verzweiflung geprägt wirkten, zeigten sie doch vor allem eine Szene, die, ausgeblutet und allein, um ihre schiere Existenz zu kämpfen schien, denn der im Sommer veröffentlichte Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/25 versprach wenig bis keine Besserung.

In ebenjenen am Donnerstag verabschiedeten finalen Haushalt für die kommenden zwei Jahre, der insgesamt um 4 Milliarden Euro ansteigt, kam es dann noch schlimmer als von Kultursenatorin Wedl-Wilson (parteilos) versprochen. Der Kulturetat wird mit circa 150 Millionen Euro unproportional stark gekürzt, erstmals seit Jahren rutscht er damit unter die 2 Prozent des Gesamthaushaltsvolumens. Während bei fast allen Titeln, insbesondere den großen und etablierten Häusern und Institutionen, insgesamt circa 3 Prozent eingespart werden, trifft es einige besonders hart.

Es fehlen Probenräume

So werden beispielsweise die Mittel zum Honorar- und Gagenausgleich der Kinder- und Jugendtheater gestrichen und damit eine Prekarisierung der meist freiberuflich arbeitenden Dar­stel­le­r:in­nen und Mit­ar­bei­te­r:in­nen vorangetrieben. Noch härter trifft es freischaffende Künst­le­r:in­nen und Mu­si­ke­r:in­nen durch massive Einsparungen im Arbeitsraumprogramm. Ateliers-, Studios- und Proberäume verlieren fast das gesamte Volumen für den Ausbau, beim Erhalt werden 9 Millionen gestrichen und verlieren damit mehr als ein Drittel aller Mittel.

Der jetzige Bestand der wortwörtlichen Arbeitsplätze vieler, meist an der Existenzgrenze lebender Soloselbstständiger kann damit in den nächsten Jahren, in denen viele bestehende Mietverträge zu alten Konditionen auslaufen werden, nicht gesichert werden.

Es fällt schwer die Unverhältnismäßigkeiten in einem der kleinesten Etats der Stadt nicht als politischen Willen zu interpretieren: So war es insbesondere die Freie Szene, die in den Arbeitsräumen der Stadt zu Hause ist, die sich in den letzten Jahren vehement in verschiedenen politischen und sozialen Protesten engagierte.

Schiere Existenznot

Während die großen, etablierten Häuser der Hochkultur in Krisen auf Freundeskreise und Fördervereine, Samm­le­r:in­nen und Mäzene zurückfallen können oder sich, wie im Falle der großen Museen, mehr und mehr kommerzielle Partnerschaften in die Häuser holen, um die Kassen aufzufüllen, ist der breite, fruchtbare Bodensatz der Produzierenden auf verhältnismäßig geringe Summen öffentlicher Gelder für die schiere Existenz angewiesen.

Die finanziellen Einsparungen, die der Senat so gewinnt, stehen mitnichten im Verhältnis zum nachhaltigen Schaden, den nicht nur real betroffene Einzelpersonen, sondern langfristig die gesamte Stadt von verringerter Lebensqualität bis hin zu einem dramatisch beschädigten internationalen Ruf nimmt, der sich aus der immer restriktiver werdenden, armutsverachtenden Politik des schwarz-roten Senats speist.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kultur in Berlin #Kürzungen #Drama
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Außenansicht des Theaters PACT Zollverein
Kulturkürzungen des Bundes Alles liegt auf Eis

Der Bund beendet die Netzwerkförderung der großen Produktionshäuser für Darstellende Kunst. International werden sie eine kleinere Rolle spielen müssen.

Von Tom Mustroph
Maurizio Cattelan auf dem Dach der Neuen Nationalgalerie, schräg von hinten fotografiert
Preis der Nationalgalerie 2026 Nicht lustig

Maurizio Cattelan bekommt den Preis der Nationalgalerie Berlin. Der ehemalige Förderpreis für junge Kunst geht damit an einen, der eh schon Star ist.

Von Beate Scheder
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
2
Russische Vermögen und Ukrainekrieg Beim EU-Gipfel könnte es knallen
3
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten
4
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“
5
Antisemitischer Doppelmord in Erlangen „Es ist ein Armutszeugnis“
6
„Letzte Verteidigungswelle“ Jungnazis als Terroristen angeklagt