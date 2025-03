Politikwissenschaftler über Rechtsruck: „Man kann von Österreich lernen, wie es nicht geht“

taz: Herr Opratko, die extrem rechte FPÖ unter Herbert Kickl ist bei der Wahl in Österreich im September 2024 zum ersten Mal stärkste Kraft geworden. Regieren tut sie trotzdem nicht, die Koalitionsverhandlungen mit der konservativen ÖVP sind gescheitert. Zeit, aufzuatmen?

Benjamin Opratko: Es ist erst mal gut für weite Teile des Landes, weil es Österreich so eine Art Verschnaufpause gönnt. Viele Menschen aus der Zivilgesellschaft und solche, die als Mi­gran­t:in­nen nach Österreich gekommen sind, haben große Sorgen vor einer Kickl-Regierung gehabt. Da spürt man jetzt Erleichterung.

taz: Stattdessen regiert jetzt eine Koalition aus konservativer ÖVP, Sozialdemokraten und Liberalen.

Opratko: Die von nicht viel mehr zusammengehalten wird als dem Wunsch, die FPÖ nicht in die Regierung zu lassen. Es gibt wenig inhaltliche Überschneidung.

taz: Kann die FPÖ davon profitieren?

Opratko: Durchaus möglich. Kickls Wette ist, dass er in der Opposition die FPÖ noch stärker macht. Es gibt aber auch innerhalb der Partei kritische Stimmen, die sich beschweren, dass eine historische Chance liegen gelassen wurde: Die erste FPÖ-geführte Kanzlerschaft.

Bild: Leuphana Universität Lüneburg Im Interview: Benjamin Opratko Jahrgang 1984, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie und kulturelle Organisation der Uni Lüneburg und Redakteur der Wiener Zeitschrift Tagebuch. Er forscht zu Rechtspopulismus und Rassismus in Europa.

taz: Die FPÖ hat noch nie ei­ne:n Kanz­le­r:in gestellt, war aber seit den 1980ern schon drei mal an einer Regierung beteiligt.

Opratko: Die Regierungsbeteiligungen haben eigentlich immer in internen Konflikten geendet. In Erinnerung geblieben ist der Ibiza-Skandal 2019, über den der damalige FPÖ-Chef Hans-Christian Strache gestolpert ist und der zum Bruch der Koalition aus ÖVP und FPÖ führte.

taz: Ist also doch was dran am „Entzauberungs-Argument“, man könne extrem rechte Parteien schwächen, indem man sie regieren lässt?

Opratko: Sie in die Regierung zu holen ist sicher nicht der richtige Weg, sie klein zu halten. Im Fall der FPÖ war der Schaden für die Partei nach einer Regierungsbeteiligung immer nur kurzfristig. Sie ist jedes Mal stärker zurückgekommen. Außerdem verfolgt der jetzige FPÖ-Chef Herbert Kickl ein Programm des autoritären Umbaus von Staat und Gesellschaft. Um das umzusetzen, braucht er Machtpositionen in der Regierung. Das hat bei diesen Koalitionsverhandlungen nicht geklappt. Ich glaube, dass Kickl mit der Entscheidung, in die Opposition zu gehen, einem strategischen Kalkül gefolgt ist, das durchaus aufgehen kann.

taz: In Deutschland ist die extrem rechte AfD nach der Bundestagswahl zweitstärkste Kraft. Noch schließen alle Parteien eine Koalition mit ihr aus. Könnte es nach der nächsten Wahl ähnlich aussehen wie in Österreich?

Opratko: Der Unterschied zwischen den Ländern ist, dass es in Österreich seit Beginn der zweiten Republik in den 1940er Jahren immer eine parlamentarische Repräsentation der extremen Rechten auf Bundesebene gegeben hat. In Deutschland gab es zwar rechtsextreme Parteien, aber nie im Bundestag. Es hat relativ lange gedauert, bis sich eine Partei wie die AfD etablieren konnte. Aber die Möglichkeit einer rechtsextremen Regierungsbeteiligung in Deutschland einfach auszuschließen und zu sagen: „bei uns kann das nicht passieren“, das höre ich seit Jahren, das macht mich wahnsinnig. Es ist falsch und verstellt den Blick darauf, dass der Aufstieg der extremen Rechten ein globales Phänomen ist.

Der Vortrag Vortrag und Diskussion „Österreichische Verhältnisse? Wie die FPÖ gewonnen hat und was Deutschland daraus lernen kann“ 26.3., 18.30 Uhr, Centro Sociale, Sternstraße 2, Hamburg.

taz: Lässt sich aus dem Blick nach Österreich etwas über den Umgang mit der AfD in Deutschland lernen?

Opratko: Man kann lernen, wie es nicht geht. Die Stärke der FPÖ gäbe es heute nicht ohne den Rechtsruck der konservativen ÖVP unter Sebastian Kurz. Die Konservativen haben Inhalte der Rechtsextremen übernommen und sie legitimiert. Das hat es mittelfristig vielen Menschen leichter gemacht, die FPÖ zu wählen. Als ich mir die Wahlkampf-Auftritte von Friedrich Merz angeschaut habe, kam mir das alles sehr bekannt vor. Inhaltlich hat Merz schon alles vorbereitet. Es gibt nicht mehr viele Gründe, warum die CDU sich nicht der AfD gegenüber öffnen sollte.