dpa/taz | In Polen ist die rechtskonservative Oppositionspartei PiS nach einem Richtungsstreit zerbrochen. Der ehemalige Ministerpräsident Mateusz Morawiecki muss die Partei nach einem Machtkampf gegen Parteichef und Parteigründer Jarosław Kaczyński verlassen. Zusammen mit Morawiecki gehen nach dessen Angaben 40 Abgeordnete. Ob er eine eigene Partei gründen will, ließ er offen.

Die einst mächtige Prawo i Sprawiedliwość, kurz PiS, zu Deutsch: Recht und Gerechtigkeit, regierte Polen von 2005 bis 2007 und schließlich von 2015 bis 2023, baute das Land nach ihren Vorstellungen um und lag im Dauerclinch mit der EU. Nun liegt sie im Clinch mit sich selbst.

Kern des Konflikts war die Frage nach der künftigen Ausrichtung der Partei. Im März hatte Kaczyński den nationalklerikalen Hardliner Przemysław Czarnek zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten bei der im Herbst 2027 anstehenden Parlamentswahl gekürt. Damit wollte er die PiS für Wähler rechtsradikaler Parteien attraktiv machen.

Der wirtschaftsliberale Ex-Banker Morawiecki, der von 2017 bis 2023 Regierungschef war, fühlte sich durch die Nominierung Czarneks düpiert. Mit anderen gemäßigten PiS-Politikern gründete er eine Gruppe mit dem Namen „Entwicklung Plus“. Die PiS müsse wieder „zu einem großen Lager der polnischen Rechten und der Mitte-Rechts-Parteien“ werden, forderte Morawiecki.

Verweigerte Loyalitätserklärung für Kaczyński

Doch Parteichef Kaczyński stellte ein Ultimatum: Die Gruppe müsse sich auflösen, alle Mitglieder sollten eine Loyalitätserklärung unterzeichnen. Morawiecki ließ das Ultimatum verstreichen. „Wir konnten nicht zulassen, dass man uns zwingt, Loyalitätserklärungen zu unterschreiben“, sagte er jetzt. Damit war der Rauswurf besiegelt.

Nun gibt es zwei Versionen davon, wie es genau zur Spaltung kam – und wie viele PiS-Abgeordnete abwandern. Nach Darstellung von Kaczyński sollen „mehr als 30 Abgeordnete“ um Morawiecki ihre Mitgliedschaft in der PiS niedergelegt haben. Diese Tatsache werde der Parteirat am Dienstag zur Kenntnis nehmen.

Jeder Abgeordnete habe gewusst, was die Nicht-Unterzeichnung der Loyalitätserklärung für Folgen habe, sagte Kaczyński weiter. Die PiS stellte bislang mit 186 Abgeordneten die größte Fraktion im polnischen Parlament.

Morawiecki dagegen warf seinen parteiinternen Gegnern und der Führung Intrigen und Erpressung vor. „Liebe Intriganten, vielleicht war es ja genau das, was ihr beabsichtigt habt: uns aus der PiS zu verdrängen“, sagte er. Das klang mehr nach einem handfesten Rauswurf. Die Zahl seiner Anhänger gab er mit 40 Abgeordneten an. Bis zuletzt habe man um die Einheit der Partei gekämpft, betonte der 58-Jährige.

Das Ende des „Sonnensystems Kaczyński“

Der Widerstand Morawieckis gegen Kaczyński hat vielen Polen deutlich gemacht: Der 77-Jährige „Prezes“, der die PiS 2001 mit seinem Zwillingsbruder Lech gegründet hatte, hat seine Partei nicht mehr im Griff. „Die PiS war ein Sonnensystem, in dem sich alle um Kaczyński drehten. Er verteilte Prestige, Listenplätze und materielle Vorteile“, analysiert der Journalist Rafał Kalukin vom Magazin Polityka.

Doch dieses Modell habe ausgedient. „Einzelne Gruppen sind auf sich selbst fokussiert und warten auf den Moment, wo Kaczyński in die politische Geschichte Polens eingeht.“ In einer Zeit, in der Politiker morgens auf Trends in sozialen Medien reagieren, achte niemand mehr auf die Anweisungen des Parteichefs.

Was der PiS außerdem zu schaffen macht: Sie wird gerade von rechts überholt. Ihre Umfragewerte liegen bei 23 Prozent – das sind 12 Prozentpunkte weniger als bei der Parlamentswahl 2023. Fast genauso viel holen zusammen die rechtsradikale Konfederacja des jungen Unternehmers Sławomir Mentzen (12,4 Prozent) und die Formation des offenen Antisemiten Grzegorz Braun (9,6 Prozent). Beide sind vor allem bei jungen männlichen Wählern auf dem Land populär.

Zwar gelang der PiS ein Erfolg, als bei der Präsidentenwahl 2025 der von ihr unterstützte parteilose Karol Nawrocki gewann. Doch der 47-jährige Ex-Boxer mit den modisch kurzen Haaren ist mittlerweile bei jungen Rechten so populär, dass viele von ihnen eher Nawrocki als Führungsfigur sehen als den alternden Kaczyński oder seine Günstlinge.

Tusk-Regierung als lachender Dritter?

Regierungschef Donald Tusk reagierte mit Spott auf die Probleme der PiS. „Die kämpfen so um die Einheit der Partei, dass kein Stein auf dem anderen bleibt“, schrieb er auf X. Außenminister Radosław Sikorski kommentierte, die PiS werde nun hoffentlich zu dem Schluss kommen, „dass der Wettstreit mit Rechtsradikalen in Sachen Nationalismus und antieuropäischer Haltung sie auf Abwege geführt habe.“

Doch auch Tusks liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) kann es sich nicht leisten, jetzt das Popcorn herauszuholen und es sich auf dem Regierungssofa gemütlich zu machen. Denn das Auseinanderfallen der PiS, die seit 25 Jahren der wichtigste politische Gegner war, ist für die KO ein Problem. Zumal der 69 Jahre alte Parteichef Tusk wie sein politischer Erzfeind Kaczyński einer Politikergeneration angehört, deren Ära endet.

Außerdem: Ähnlich wie in Deutschland zeichnet sich auch in Polen eine Fragmentierung der politischen Landschaft mit wachsender Zustimmung für rechtsradikale Formationen ab. Dieser Trend könnte bei der nächsten Parlamentswahl Tusks Mitte-Links-Bündnis gefährlich werden. Der PiS-Abtrünnige Morawiecki ist da kein Trost: Er hat bereits erklärt, dass seine Formation mit keiner der jetzigen Regierungsparteien eine Koalition eingehen wird.