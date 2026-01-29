piwik no script img

Oppositionelle in UgandaBarbara Kyagulanyi stellt sich gegen das ugandische Militär

Der ugandische Geheimdienst sucht den Oppositionellen Bobi Wine. Der ist untergetaucht. Daraufhin misshandeln Soldaten seine Ehefrau. Die will stark bleiben.

Barbara Kyagulanyi in Krankenhaus
Foto: Abubaker Lubowa/reuters
Simone Schlindwein

Aus Kampala

Simone Schlindwein

In ihrem Schlafanzug bot Barbara Kyagulanyi den Soldaten die Stirn. „Sie haben mich von hinten an meinem Schlafanzug gepackt“, berichtet die 41-jährige Ehefrau von Ugandas Oppositionsführer Robert Kyagulanyi, afrikaweit bekannt unter seinem Künstlername Bobi Wine. „Dann haben sie mir die Kehle zugedrückt, mich hochgehoben und wollten mich zwingen, das Passwort meines Handys zu verraten.“

Doch Barbara Kyagulanyi, allgemein „Barbie“ genannt, verriet das Passwort nicht. Stattdessen wurde sie weiter misshandelt und landete schließlich im Krankenhaus. Dort stehen zwar Soldaten vor ihrer Tür, Journalisten konnten sie dennoch besuchen.

Ugandas Armee sucht derzeit landesweit nach ihrem Ehemann Bobi Wine. Der berühmte Musikstar und Oppositionsführer war bei den Wahlen Mitte Januar gegen Langzeitpräsident Yoweri Museveni angetreten, der mit 72 Prozent der Stimmen gewann. Wine erklärte das Ergebnis als gefälscht und rief zu Protesten auf. Als daraufhin Sicherheitskräfte sein Haus stürmten, fanden sie nur seine Frau vor. Wine war rechtzeitig die Flucht gelungen.

Fast täglich meldet er sich nun über soziale Netzwerke zu Wort. Die Geheimdienste versuchen herauszufinden, wo er sich versteckt. Der Zugang zu Barbies Handy sollte ihnen offenbar Informationen liefern. Doch sie wehrte sich: „Ich habe ihn getreten, und dann sind die Knöpfe meines Schlafanzugs aufgerissen.“ Nackt und entblößt prügelten die Soldaten auf sie ein, bis sie das Bewusstsein verlor.

Die heimliche „First Lady“ im Land

Seit Beginn von Wines Politikkarriere im Jahr 2017 gilt Barbie als die „toughe“ Lady im Hintergrund. In Interviews steht sie dicht bei ihm, um ihm bei Bedarf Antworten zuzuflüstern. Als studierte Sozialwissenschaftlerin mit einem Master in Menschenrechtsfragen von der Universität von London war sie von Anfang an für seine politische Strategie zuständig. Als Mutter von vier Kindern gilt die hübsche Frau für Wines junge Anhänger als die heimliche „First Lady“ im Land.

Als Gründerin der Hilfsorganisation „Caring Hearts Uganda“ setzt sie sich für junge Frauen ein, versucht sie über die Risiken von HIV/Aids und Menstruationshygiene aufzuklären. Bei der ersten Wahlkampagne für das Präsidentenamt im Vorfeld der Wahlen 2021 überraschte sie, indem sie statt ihres Ehemannes den Wahlkampf anführte. Sie stellte damals ein Wahlprogramm der neu gegründeten Partei NUP (Nationale Einheitsplattform) vor, das einen Fokus auf die Rolle der Frauen legte. Seitdem wächst die Zahl der NUP-Kandidatinnen für politische Ämter stetig weiter an.

Auch jetzt beeindruckt sie erneut durch ihren Mut. Selbst dem obersten Armeechef und Sohn von Präsident Museveni, Muhoozi Kainerugaba, bietet sie die Stirn. Kainerugaba hatte auf der Online-Plattform X vergangene Woche damit gedroht, Wine zu töten, wenn er sich nicht ergebe. Da trat Barbie vor die Kameras und zeigte dem Armeechef die Zähne: „Muhoozi sagte, er wolle die Hoden meines Mannes, obwohl er selbst welche hat.“ Offenbar war dies der Auslöser, der den 5-Sterne General provozierte, seine Spezialeinheiten zu Wines Haus zu entsenden, um Barbie am späten Abend aus dem Bett zu zerren.

Doch Barbie lässt sich nicht unterkriegen. In einer Videobotschaft sagte sie an ihren Ehemann gewandt: „Ich bin stark und werde stark bleiben“, versicherte sie: „Wenn du glaubst, ich sei diejenige, die dich aus deinem Versteck holen kann, dann tu es bitte nicht.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Repression in Uganda Wieso Ugandas Führung Bobi Wine aus dem Weg räumen will
Podcast „Fernverbindung“ von Simone Schlindwein und Fabian Schroer

Der Musiker und Oppositionsführer unterlag bei der Präsidentschaftswahl in Uganda. Nun ist Bobi Wine auf der Flucht. Was ist passiert?

Ein Anhänger des oppositionellen ugandischen Präsidentschaftskandidaten Robert Kyagulanyi, bekannt als Bobi Wine, hält ein Wahlkampfplakat.
Umstrittene Wahlen in Afrika Wie man nicht stirbt
Kolumne Afrobeat von Dominic Johnson

Das Schicksal unterlegener Oppositionsführer verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Denn: Einen Autokraten herauszufordern, kann lebensgefährlich sein.

Feiernde Menschen auf einem Konvoi zünden Bengalos und schwenken Flaggen
Wahlen in Uganda Der alte Präsident und sein junger Herausforderer

Ugandas Präsident Yoweri Museveni tritt nach fast 40 Jahren im Amt zur Wiederwahl an. Menschenrechtsgruppen sprechen von repressivem Wahlkampfklima.

Von Dominic Johnson
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten
3
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
4
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei
5
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
6
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland