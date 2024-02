Ökozid im ukrainischen Donbas:Ein Stausee verschwindet

war ein künstlicher See im Osten der Ukraine in der Oblast Charkiw und zum Teil in der Oblast Donezk am Unterlauf des Flusses Oskil. Er war rund 85 km lang und durchschnittlich 1,6 km breit, an der breitesten Stelle 4 km. Seine Gesamtoberfläche betrug knapp 123 km².

Der Staudamm und das Wasserkraftwerk wurden 1957/58 gebaut. Der See sollte vor allem für einen ausreichend hohen Wasserstand im Siwerskyj Donez-Donbas-Kanals sorgen. Außerdem wurde Strom erzeugt. Der See wurde auch für Fischerei genutzt, diente der Trinkwasserversorgung und als Naherholungsgebiet. Nach dem 24.2.2022 zerstörten die russischen Streitkräfte den Staudamm und das Kraftwerk. Der See ist heute quasi nicht mehr vorhanden.