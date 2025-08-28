piwik no script img

taz zahl ich

Neuer Nationaler SicherheitsratErderhitzung? Egal!

Die Bundesregierung hat ein neues Gremium: den Nationalen Sicherheitsrat. Vor allem ein zentraler Bereich deutscher Sicherheitspolitik fehlt jedoch.

Halb ausgetrocknete Flußbett der Elbe, im Vordergrunde eine verrostete Ankerkette, im Hintergrund die Dresder Altstadt
Nationaler Sicherheit ist die Klimakatastrophe egal Foto: Bernd März/imago
Von Leila van Rinsum

Berlin taz | Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates beschlossen. Das Gremium soll die Sicherheitspolitik der Bundesregierung koordinieren und auf akute Krisen schnell reagieren können. Außerdem soll es eine langfristige Sicherheitsstrategie erarbeiten. Nicht mit dabei im ressortübergreifenden Rat ist das Umwelt- und Klimaministerium. Ex­per­t*in­nen aus diesem Bereich sind vorerst ebenfalls nicht einbezogen.

„Auch Extremwetter, Brände, Stürme, Überschwemmungen sowie die fehlende Hitze­resilienz von Städten und Einrichtungen der Daseinsvorsorge bei klimawandelbedingt steigenden Temperaturen sind reale Gefahren“, kritisierte die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer. Der neue Sicherheitsrat bedarf deshalb laut Scheer Nachsteuerung.

Auch die Umweltorganisation Germanwatch warnte davor, „die Klimakrise als eine der größten sicherheitspolitischen Bedrohungen unserer Zeit auszuklammern“. Risiken durch Extremwetterereignisse, die durch die Klimakrise deutlich vergrößert werden, seien auch in Deutschland hoch, was die Ahrtal-Flut 2021 mit 135 Todesopfern­ zeige.

„Der Zusammenhang zwischen Klima und Sicherheit ist schon lange in der deutschen Politik etabliert und wissenschaftlicher Standard“, kommentierte Vera Künzel, Klimaanpassungs-Expertin bei Germanwatch.

Weitere können „anlassbezogen“ hinzugezogen werden

Selbst der Bundesnachrichtendienst (BND) befand in einem Bericht Anfang dieses Jahres­ die Klimakrise für eine der fünf großen externen Bedrohungen für Deutschland. BND-Präsident Bruno Kahl ­erklärte sie für ähnlich gefährlich wie der Terrorismus oder ein „­aggressiv-expansives“ Russ­land.

Den Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats hat der Bundeskanzler, also Friedrich Merz (CDU). Mitglieder sind außerdem Ver­tre­te­r*in­nen aus der Ministerien für Finanzen, Justiz, Verteidigung, Digitales, Wirtschaft, Entwicklung, Inneres und Äußeres sowie der Chef des Kanzleramts.

Weitere Mitglieder der Bundesregierung können „anlassbezogen“ hinzugezogen werden, ebenso externe Ex­per­t*in­nen, Ver­tre­te­r*in­nen internationaler Organisationen oder der EU.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Sicherheitspolitik #Bundesregierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Anwohner und freiwillige Helfer versuchen einen Waldbrand zu löschen.

Extreme Waldbrände

Spanien in Flammen

Es brennt in zahlreichen Regionen: Das Feuer hat Tote gefordert, mehr als 20.000 Menschen mussten zudem evakuiert werden.
Von Reiner Wandler
Ein Zug wird nach einem Zugunglück mit einem Kran geborgen.

Zugunglück in Baden-Württemberg

Auslöser war wohl Erdrutsch nach Starkregen

Starkregen hat den Unfall in Baden-Württemberg verursacht, vermutet die Polizei. Die Bahn sieht sich zunehmend Extremwetterereignissen ausgesetzt.
Von Jonas Waack
Ein Mann bedeckt seinen Kopf mit einem nassen Handtuch

Hitzewelle im Juni

1.500 Tote durch Klimawandel

Die extremen Temperaturen im Juni wurden deutlich gefährlicher, weil sich die Erde weiter erhitzt. Betroffen ist vor allem eine bestimmte Gruppe.
Von Jonas Waack

klimawandel

Ein Kohlekraftwerk mit zwei großen Kühltürmen steht in der Wüste

Neue Kohlekraftwerke in China

Macht es euch nicht zu einfach

Kommentar von Jonas Waack
Unsere Klimabilanz? Ja, aber China! Dieser rhetorische Move war schon immer zu einfach. So auch diesmal, bei den neusten Nachrichten in Sachen Umwelt.

26.8.2025

Das Firmenlogo von Valneva vor blauem Hintergrund, davor sind Spritzen in einer Reihe zu sehen

Valneva-Aktien fallen um 20 Prozent

US-Behörde stoppt Valneva-Impfstoff gegen Chikungunya-Fieber

Die US-Arzneimittelbehörde FDA setzt die Zulassung für einen Impfstoff gegen das Chikunguya-Fieber aus. Grund sind schwerwiegende Nebenwirkungen.

25.8.2025

Düsseldorfer Heizkraftwerk Lausward

Pläne von Wirtschaftsministerin Reiche

Neue Gaskraftwerke sind flexibel, aber zu teuer

Elektrizität aus Gas ist derzeit nicht rentabel. Dennoch setzt die Koalition auf den Neubau vieler Anlagen. Überdimensioniert, finden Fachleute.
Von Nick Reimer

25.8.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

3

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

4

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

5

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

6

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“