Um 19.24 Uhr wird Holm Friebe drastisch. „Wir haben es versemmelt“, ruft er in die Küche in Berlin-Prenzlauer Berg – und meint damit die Zubereitung eines Gerichts mit dem Namen „Zucchini Sussex“. Die Speise besteht im Prinzip aus angebratenen, mit Ketchup vermengten und mit Knoblauch gewürzten Zucchinischeiben. Die vermutete Versemmelung rührt von einem Laissez-faire bei der Reihenfolge der Arbeitsschritte, einer womöglich falschen Schnitttechnik und der Entscheidung, das Ganze in den Ofen zu schieben.

Das Gericht stammt aus dem Buch „Kochen mit Ketchup“, das Friebe gemeinsam mit Rainer Kirberg verfasst hat und das kürzlich im März-Verlag erschienen ist. Doch ist das längst nicht nur eine Rezeptsammlung. Es ist ein hybrides Gefäß, gefüllt mit Kulturgeschichte, kulinarischer Bestandsaufnahme, Polemik und einer Ansammlung steiler Thesen. Zugleich fungiert das Buch als liturgische Schrift der eigenen „Church of Ketchup“. Er wolle nicht, sagt Friebe, dass das kleine gelbe Bändchen bei den Kochbüchern einsortiert werde. Es solle gleich einer Merve-Veröffentlichung „in Kunstbuchhandlungen wie Walther König an der Kasse liegen“.

Die Würzsauce wird diese Form der Fürsprache gerne annehmen, denn sie wurde bisher kaum erforscht und leidet vor allem in Deutschland unter Geringschätzung. Wo Senf und Mayonnaise in verschiedenen Ausformungen auch in der Hochküche ihren Platz gefunden haben, bleibt Ketchup der Paria.

„In ihm resoniert der alte Konflikt zwischen deutscher Kultur versus westlicher Zivilisation“, sagt Friebe, während er in einer rechteckigen Form die Zucchini anbrät, die Rainer Kirberg und der Reporter in dünne Längsscheiben geschnitten haben. Die Ablehnung ist für Friebe ein Nachhall des historischen Ressentiments gegen die US-amerikanische Massenkultur, das es bereits zu wilhelminischen Zeiten gab. Wobei die spezifische Ketchup-Ablehnung mit einer geografischen Fußnote zu lesen ist: In der DDR galt das rote Gold lange als verheißungsvolles Symbol der Weltläufigkeit.

„Eigentlich spricht nichts gegen Ketchup“

„Eigentlich spricht nichts gegen Ketchup“, sagt Friebe. „In ihm finden sich weder Konservierungsstoffe noch Farbstoffe noch Palmfett. Tomaten werden auch nicht in Massentierhaltung angebaut.“ Aber was ist mit dem hohen Zuckergehalt? Kirberg wischt dieses Argument vom Tisch. Der oft beschworene Süßungsgrad erweise sich bei genauerer Betrachtung als reine Schutzbehauptung. Orangensaft bestehe ebenfalls zu zwanzig Prozent aus Zucker, ohne im selben Maße kulturpessimistisch beäugt zu werden.

Holm Friebe wurde 1972 geboren und gilt seit mehr als zwei Jahrzehnten als Diagnostiker der Kreativklasse der Hauptstadt. Er schrieb mehrere Bücher, etwa über Zahlen und die Digitale Bohème, zuletzt erfand er das Tattoo-Kunstprojekt „Works On Skin“. Rainer Kirberg, Jahrgang 1954, ist Filmemacher („Die letzte Rache“), Autor und bildender Künstler. Beide eint ein scharfer Blick auf das Popkulturelle.

Für das akademische Grundrauschen ihres Buchs greifen sie auf eine vielschichtige Ansammlung von Gewährsleuten zurück. Roland Barthes läuft ebenso durchs Bild wie Susan Sontag; Plato und Claude Lévi-Strauss werden zur Beweisführung herangezogen, die finale Verbeugung gilt Jackie Kennedy Onassis, die „allen Gerichten, die ihr hauseigener Sternekoch (…) kredenzte, eine große Portion Heinz-Ketchup hinzugab“.

Auch die Kulinarik kommt zu ihrem Recht: Da wird der „ewig ragende“ Wolfram Siebeck zitiert und über Clemens Wilmenrod geschrieben. Der erste Fernsehkoch der Bonner Republik erfand nicht nur den Toast Hawaii, sondern auch das „Arabische Reiterfleisch“, ein Hackbrät, das mit „Salz, Pfeffer, Paprika, Zucker, Tomaten-Ketchup, einem Esslöffel Meerrettich und zwei bis drei Esslöffeln Joghurt“ verfeinert wird. Wer Friebe aus den sozialen Netzwerken kennt, weiß zudem um dessen Interesse am Gastrokritiker Jürgen Dollase. Versuche einer Kontaktaufnahme, so bedauert Friebe, seien vergeblich gewesen, Dollase möge sich bei ihm melden. Im Buch kommt der „unermüdliche Streiter für die Anerkennung der gehobenen Küche als Kunstform“ vielleicht auch deshalb gleich mehrfach vor.

Ketchupgeschmack entlang der Besatzungszonen

Aber das passt schon. Kenntnisreich führen die Autoren vom römischen Garum über Ostindien und Großbritannien nach Amerika, erzählen von Irrungen und Wirrungen rund um den Namen, davon, wie Learning by Doing zum Industrieprodukt führte und von der Dominanz der Marke Heinz. Immer wieder biegen sie in Nischen ab, die sonst wenig Beachtung finden, etwa zu den italienischen Paninari oder zum Ostprodukt (und Kofferwort) Ketwurst.

Ebenfalls wichtig: Wie halten’s die einzelnen Regionen mit dem Ketchup? Hier modifiziert das Buch eine These des Musikjournalisten Klaus Walter. So wie in der westdeutschen Indie-Szene die Besatzungszonen der Nachkriegszeit samt ihren Radiosendern den regionalen Sound prägten, teile sich auch der Ketchupgeschmack entlang der alten Sektorengrenzen, und zwar bis heute. Im einst britischen Teil regiere der Gewürzketchup von Hela, in der US-Zone der Klassiker Heinz und im Osten Werder. Zur ehemaligen französischen Zone fehlen genauere Erkenntnisse, dort gilt der Genuss von Ketchup womöglich schlichtweg als Sakrileg.

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In „Kochen mit Ketchup“ werden die genannten Sorten – und viele weitere – ähnlich einer Musikzeitschrift mit einem bis fünf Sternen evaluiert. Dabei gilt wie in den vorigen Kapiteln: Friebe und Kirberg erheben nie Anspruch auf Vollständigkeit, die Kategorie- und Kanonbildung, so schreiben sie selbst, stehe noch am Anfang. Die große Frage lautet: Gibt es den einen, einzig richtigen Geschmack einer Sache oder entspricht die Existenz unterschiedlicher Nuancen schlicht dem Lauf der Dinge?

Vor dem Zucchini-Sussex-Essen deshalb eine Verkostung. Friebe platziert die verschiedenen Varianten auf einem Teller aus einer Kunstedition des unlängst insolvent gegangenen Thüringer Traditionsunternehmens Kahla. Den Anfang macht ein Ketchup von Hugo Reitzel, der im Buch die Höchstwertung bekommt. „Reitzel ist eine Pickle-Manufaktur in Aigle, wo auch der gute Wein herkommt. Insofern vermute ich, dass sie sich über den Weinessig definieren. Ich schmecke da die Südhänge des Genfer Sees heraus – und alles Positive, was man mit der Schweiz verbindet“, sagt Friebe. „Er ist rund, aber anders rund als der von Heinz“, erklärt er und gibt einen großzügigen Schwupp von diesem („Der Goldstandard“) daneben.

Eine Nuance heller

Der Marktführer ist eine Nuance heller und bedient sofort das sensorische Gedächtnis. Was für ein Mundgefühl! Die perfekt austarierte Ratio von Süße, Säure und schokoladiger Bitterkeit, all das führt direkt zurück in die Kindheit. Es folgt eine Heinz-Variante mit eingearbeiteten Gewürzgurken. Sie hinterlässt ebenso wenig Eindruck wie der gelbe Ketchup der Ostmarke Werder, der in erster Linie nach dieser Art eingelegter Paprikaschoten schmeckt, die in den 1990ern auf Kleinstadtpizzen gelegt wurden.

Schließlich wird die Palette noch um zwei Bioketchupsorten erweitert. Für Byodo, dem im Buch Aromen von Hibiskus und Wassermelone zugesprochen werden, wirft sich vor allem Kirberg in die Bresche. „Bisschen zimtig“, ruft er. „Sehr komplex!“ Alnatura wirkt schließlich gleichzeitig zu süß und zu salzig. „Nicht ausbalanciert“, erklärt Friebe.

Weshalb andere Biovarianten, etwa der mit Apfeldicksaft gesüßte Kinderketchup der Marke Zwergenwiese, unberücksichtigt bleiben, lässt sich im Buch gleich mehrfach nachlesen. Nicht nur ihre schauderhaften Namen sind dafür verantwortlich. Die Biomärkte seien schlichtweg nicht die angestammten Heimstätten der Sauce. „Als spukte der Geist des Antihedonismus immer noch durch die lichten Hallen, finden wir den Ketchup oft genug stiefmütterlich versteckt im Regalfach unterhalb ausufernder Sortimente passierter Pomodori und anderem naturbelassenem Tomatigem: Bückware mal anders.“ Es ist nicht die einzige Stelle im Buch, an der die Autoren dem „antiketchupistischen Kanon und Konsens eines versnobten Juste Milieus“ im Allgemeinen und dem Biomarkt einen mitgeben.

Das lange Finale von „Kochen mit Ketchup“ bildet der Rezeptteil, für den Friebe und Kirberg lustvoll im Figurenpark der Berliner Kulturgesellschaft gewildert haben. 41 Gastautor:innen, von denen viele zumindest in der Hauptstadt weltbekannt sind, haben Rezepte samt kleinen Anekdoten beigesteuert. Da ist das „Wurstgulasch Werder Art“ des ehemaligen Kultursenators Klaus Lederer, das es im Ostberlin der 80er Jahre bei dessen Familie als „Sonnabendessen“ gab. Da hört das Gericht der Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitter auf den schönen Namen „Pasta Vorrata“: Alles, was drin ist, so schreibt sie, liege im deutschen Durchschnittsvorratsschrank. Aber auch für Raffinesse ist Platz, etwa in Form der „Currywurst-Praline“, ein Rezept der Catering-Spezialisten Telse Bus und Martin Schanninger. „Zucchini Sussex“ ist übrigens ein Gemeinschaftsbeitrag des FDP-Politikers Carl Grouwet (kocht) und des Literaturkritikers Gustav Seibt (schnippelt).

Aber wie sieht es damit denn nun aus? Um 20.20 Uhr öffnet Friebe den Backofen. Eine feuchtheiße Ketchupgeruchswolke durchflutet sofort die Wohnküche. Bewahrheitet sich die Befürchtung, man habe es „versemmelt“? Kirberg ergreift als Erster das Wort: Die Kombination aus den bitteren Zucchini und dem Ketchup gehe gut auf. Einig sind sich alle anwesenden Esser:innen darin: Drei verschiedene Sorten zu verwenden, war etwas überambitioniert, im Ofen hat sich alles vermischt. Doch die Form ist ratzfatz leer. Und auch Friebes Vorabendrest, Spaghetti mit einer im Buch noch nicht dokumentierten, pikant gewürzten Ketchup-Bolognese, wird eilig weggeputzt.