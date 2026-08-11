afp | Bei erneuten russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet worden. Zudem seien in den Regionen Kyjiw, Saporischschja und Dnipropetrowsk dutzende weitere Menschen verletzt worden, teilten die jeweiligen Regionalbehörden am Dienstag mit. Der Chef der Militärverwaltung in der Region Saporischschja, Iwan Federow, meldete im Onlinedienst Telegram einen „massiven“ russischen Angriff, bei dem Raketen und Lenkbomben zum Einsatz gekommen seien. Allein in Saporischschja wurden Federow zufolge durch die Angriffe mindestens sechs Menschen getötet und 19 weitere verletzt.

Auch in Kyjiw wurde in der Nacht zum Dienstag wieder Luftalarm ausgelöst. Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörten in der ukrainischen Hauptstadt kurz nach Mitternacht eine regelrechte Serie von Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von russischen Angriffen „mit ballistischen Raketen“.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Streitkräfte hätten „einen koordinierten Angriff mit hochpräzisen bodengestützten Waffen“ ausgeführt. Dabei seien „militärisch-industrielle Betriebe sowie Transport- und Logistikzentren in den Städten Kyjiw und Saporischschja getroffen“ worden.

Russland greift derzeit fast jede Nacht massiv die Ukraine an. Den Truppen Kyjiws fehlen nach eigenen Angaben die geeigneten Luftabwehrraketen, um die Attacken abzuwehren. Vor allem hofft die Ukraine auf die Lieferung weiterer US-Patriot-Abwehrsysteme durch die Verbündeten. Die ukrainische Armee greift ihrerseits immer wieder Ziele in Russland an.

Fast viereinhalb Jahre nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine gibt es weiterhin keine konkreten Aussichten auf ein Ende des Krieges.