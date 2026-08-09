Zu Besuch beim Putin-Freund Vučić Die Opferung Kosovos

A m Samstag tat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj etwas zum allerersten Mal: Er besuchte seinen serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić in Belgrad – einen Putin-Freund. Serbien hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen und behielt trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine seine guten Beziehungen zu Moskau bei. Das Westbalkanland ist zudem erklärter Gegner der Nato und stattdessen Beobachter im von Russland geführten Verteidigungsbündnis OVKS.

Doch angesichts der anhaltenden russischen Angriffe bemüht sich Selenskyj um weitere Unterstützung. Vučić versucht wiederum, seine Beziehungen mit der EU zu verbessern, da er innenpolitisch unter Druck steht und sein Verbündeter auf EU-Ebene, der frühere ungarische Premier Viktor Orbán, weg vom Fenster ist.

Das Ergebnis des Treffens: Bis Ende des Jahres soll ein Freihandelsabkommen finalisiert werden, bei der Ernährungs- und Energiesicherheit möchte man zusammenarbeiten, ebenso bei der EU-Integration. Eine militärische Kooperation sei hingegen kein Thema, stellte Vučić klar. Auch für ihn ist das Vorgehen heikel: Serbien ist abhängig vom russischen Gas.

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Ein Verbündeter in der Kosovo-Frage

Ein großes Opfer bedeutet das Treffen hingegen für Kosovo, das stets seine Solidarität mit der überfallenen Ukraine bekundet hatte. Belgrad akzeptiert die Unabhängigkeit der Kosovaren nicht. Zwar hat Serbien dabei fünf EU-Länder auf seiner Seite, die EU-Kommission stellt hingegen klar, dass die Normalisierung der Beziehungen zu Kosovo eine Bedingung für eine serbische EU-Mitgliedschaft ist.

Auch die Ukraine sieht Kosovo als Teil Serbiens und bekräftigte dies bei dem Treffen indirekt. Im Gegenzug erkenne Serbien an, dass die von Russland besetzten Gebiete zur Ukraine gehören. Damit wird die Ukraine für Serbien ein fester und wichtiger Verbündeter in der Kosovo-Frage, was wiederum Belgrad mehr Verhandlungsmacht gegenüber Brüssel im Beitrittsprozess geben könnte – zulasten Pristinas und der kosovarischen Unabhängigkeit.