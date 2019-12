Neue Pisa-Studie zu Lesekompetenz

Deutschland ist Mittelmaß

Die aktuellen Ergebnisse verorten Deutschland im internationalen Mittelfeld. Vor allem die Unterschiede zwischen den Schularten sind groß.

BERLIN taz | Fast 20 Jahre ist es her, dass Deutschland vom Pisa-Schock geschüttelt wurde. Deutschland nur Mittelmaß! Und daran hat sich bis heute nichts geändert, wie aus der neuen Pisa-Studie hervorgeht, die von der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit, OECD, am Dienstagvormittag vorstellt wird. Deutschland ist immer noch Mittelmaß. Aber die Erschütterungen werden dieses Mal wohl ausbleiben, denn ans Mittelfeld hat man sich jetzt ja gewöhnt.

Der Schwerpunkt der aktuellen Studie lag wie auch im Jahr 2000 auf den Lesefähigkeiten der Neuntklässler:innen. Aktuell erreichen deutsche Schüler:innen im Durchschnitt knapp 500 Pisa-Punkte und damit das Niveau 3 auf einer Skala von 1 bis 6. Anders als vor 20 Jahren, als Deutschland mittelmäßig, aber unterdurchschnittlich abschnitt, liegen die Jugendlichen nun sogar leicht über dem Durchschnitt der OECD-Staaten.

Die Verbesserungen der deutschen 15-Jährigen sind jedoch nur bedingt auf gestiegene Lesekompetenzen zurückzuführen – im Vergleich zur zweiten großen Lesestudie von 2009 sind diese sogar gleich geblieben –, sondern darauf, dass frühe Pisa-Sieger wie Schweden oder Finnland abgesackt sind. Die Spitzengruppe rekrutiert sich aus chinesischen Provinzen und Singapur.

Hinter dem deutschen Durchschnitt steckt jedoch eine besorgniserregende Entwicklung: Die Schere zwischen den starken und den schwachen Leser:innen geht auf. So ist der Anteil der sehr schwachen Leser:innen auf dem Kompetenzniveau 1 oder im Vergleich zur Pisa-Studie mit gleichem Schwerpunkt im Jahre 2009 gestiegen. Aktuell gelten fast 21 Prozent der Neuntklässler:innen als schwache Leser:innen.

Gymnasien hui, alle anderen pfui

Das heißt, sie können die Grundidee eines Textes mittlerer Länge nicht erkennen und keine Zusammenhänge herstellen. Besonders betroffen sind Jungen. Der Anteil von besonders leseschwachen Jungen liegt seit 2009 unverändert bei einem Viertel, wobei die Gruppe derjenigen, die kaum oder gar nicht lesen können, sogar gewachsen ist.

Die Gruppe der starken Leser:innen ist andererseits gewachsen. Auf den oberen beiden Kompetenzstufen lesen 11 Prozent der Jugendlichen.

Schaut man sich an, auf welche Schularten sich diese Gruppen verteilen, dann ergibt sich ein sehr klares Bild. Die Leseschwachen sammeln sich an den nicht gymnasialen Schularten, die Lesestarken an den Gymnasien. An den Schulen ohne Abitur können 29 Prozent der Schüler:innen Texte nicht so lesen, dass sie deren Sinn erkennen. Die Leistungsspitze ist fast gar nicht vertreten.

An den Gymnasien gelten dagegen nur 2 Prozent der Schüler:innen als leseschwach, mehr als ein Viertel der Jugendlichen verfügt aber über sehr hohe Kompetenzen. „Diese Jugendlichen bringen somit ausgezeichnete Voraussetzungen für die weitere schulische und berufliche Ausbildung mit“, heißt es im deutschen Pisa-Band. Dagegen liefen Menschen mit niedrigen Basiskompetenzen mehr denn je Gefahr, ausgegrenzt zu werden, so OECD-Vizegeneralsekretär Ludger Schuknecht in einer Presseerklärung.

Sozialer Zusammenhang gewachsen

Da das Elternhaus in Deutschland eine entscheidende Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schulart meist nach Klasse 4 spielt, verwundert es nicht, dass der Zusammenhang zwischen Herkunft und Lesekompetenzen im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark ausfällt. Im Vergleich zur Studie von 2009 hat sich die soziale Abhängigkeit von Kompetenzen sogar noch verstärkt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn die mathematischen und naturwissenschaftlichen Leistungen der Schüler:innen betrachtet werden, die in der aktuellen Studie im Nebenfach getestet wurden. Diese haben sich im Mittel gegenüber der letzten Untersuchung im Jahr 2015 verschlechtert.

Chancengerechtigkeit bleibe eine Herausforderung für das deutsche Schulsystem, so die OECD. Sie merkt an, dass Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland deutlich häufiger über eine mangelnde Ausstattung mit Personal und Sachmitteln klagten als ihre Kolleginnen und Kollegen im OECD-Schnitt. Gleichzeitig seien sozioökonomisch benachteiligte Schulen stärker mit Personalmangel konfrontiert als sozioökonomisch begünstigte Schulen.

Für die aktuelle Studie wurden weltweit 600.000 Neuntklässler:innen in 79 Ländern getestet. In Deutschland bearbeiteten gut 5.500 Schüler:innen aus 223 Schulen die Aufgaben, und zwar ausschließlich digital.