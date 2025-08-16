piwik no script img

Neue Musik in BerlinDirekt auf den Körper zielen

von Tim Caspar Boehme

Mit ihrer EP „Motherland“ legt die Jazzmusikerin Marie Tjong Ayong ihr Solo-Debüt vor. Komplexe Polyrhythmen treffen auf äußerst tanzbare Beats.

Die Musikerin Marie Tjong Ayong steht im Freien auf einer Straße. Hinter ihr deuten sich Hochhäuser an. Sie trägt einen schwarzen Pullover und lange Haare.
Experimentiert mit Jazz und elektronischen Klängen: Marie Tjong Ayong Foto: Vincent Johnson

M anchen Leuten jagen Wörter wie „Jazz“ oder „Free Jazz“ richtiggehend Angst ein. Wenn daher eine studierte Jazztrompeterin wie Marie Tjong Ayong sich an den Computer oder anderes elektronisches Gerät setzt, um Clubmusik zu produzieren, mag das unter Umständen für Stirnrunzeln sorgen. Doch das nur solange, wie man diese Dinge rein gedanklich verbindet, ohne sich anzuhören, was dabei herausgekommen ist.

„Motherland“ nennt die in Berlin lebende Musikerin ihre Debüt-EP. Es ist dabei nicht die erste Platte, die sie veröffentlicht hat. 2021 etwa erschien das Jazzalbum „Trio“, das sie gemeinsam mit den Kollegen Jannis Sicker und Jan Philipp eingespielt hat. „Motherland“ hingegen konzentriert sich ganz auf Beats, die zum Zweck des Tanzens komponiert sind.

Marie Tjong Ayong arbeitet mit Sounds, die nach Perkussionsinstrumenten klingen, andererseits synthetisch genug wirken, um nicht ausschließlich an ethnische Musik denken zu lassen. Sie bevorzugt komplexe Konstellationen, verwendet etwa gern Polyrhythmen, die so ineinandergreifen, dass man beim Zuhören den einzelnen Figuren stets hinterlaufen zu müssen meint, um nicht den Überblick zu verlieren.

Die EP

Marie Tjong Ayong: „Motherland“ (QEONE)

Doch dienen diese Arrangements, in denen es lediglich rudimentäre Melodien gibt, nicht bloß der intellektuellen Spielerei. Sie verstärken vielmehr den Groove. Dadurch kommunizieren die Tracks von „Motherland“ immer auch sehr direkt mit dem Körper. Und der kann dieses Angebot, sich zu bewegen, nicht ablehnen.

Tim Caspar Boehme

 Kulturredakteur
Jahrgang 1971, arbeitet in der Kulturredaktion der taz. Boehme studierte Philosophie in Hamburg, New York, Frankfurt und Düsseldorf. Sein Buch „Ethik und Genießen. Kant und Lacan“ erschien 2005.
Die Musiker Kalle Kalima (links im Bild) und Conny Bauer (rechts im Bild) stehen im Freien vor einer unverputzen Hauswand und lächeln in die Kamera. Kalima trägt ein schwarzes T-Shirt, Bauer ein weinrotes Hemd.

Neue Musik aus Berlin

Am Anfang der Eismond

Kolumne Berlinmusik von Robert Mießner
Conny Bauer und Kalle Kalima spielen sich auf „13 Kuukautta“ durch die finnischen Monate und treffen mit ihrem Jazz-Stil genau den richtigen Klang.
Schwarz-Weiß-Aufnahme des Duos Isolationsgemeinschaft bei einem Live-Auftritt. Die Musiker stehen mit Keyboard und Gitarre auf der Bühne, die in Nebel getaucht ist.

Neue Musik aus Berlin

Brüchige Gegenwart

Kolumne Berlinmusik von Jens Uthoff
Isolationsgemeinschaft ist ein weiterer Spross der florierenden Berliner Postpunk-Szene. „Start. Stop. Zurück“ ist ein dunkles Album für dunkle Zeiten.
Porträtbilder der Violinistin Isabelle Faust. Die Musikerin ist von oben aufgenommen und schaut in die Kamera, sie hält eine Violine in den Händen.

Neue Musik aus Berlin

Feine Linien hin zur Tradition

Kolumne Berlinmusik von Tim Caspar Boehme
Gemeinsam mit François-Xavier Roth und seinem Orchester Les Siècles macht Isabelle Faust die atmosphärischen Töne György Ligetis neu erlebbar.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Wieder im Kino

Rührende Annäherung

Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning
Das Babylon würdigt Scarlett Johansson, das Zeughauskino zeigt Berlin zur Kaiserzeit, und Wim Wenders wird 80. Ebenfalls unvergessen: „Findet Nemo“.

14.8.2025

Im Vordergrund, über die Schulter, durch eine Sitzreihe gesehen, stricken zwei Frauen, im Mittelgrund ein Kinosaal mit menschen und abgeschlossen von einer Leinwand mit Film

Kinotipp der Woche

Schön verstrickt

Schlaufen zu Filmschleifen: Beim „Craft Club“ darf im Kino gestrickt werden. Demnächst sogar zu „Die Hochzeit meines besten Freundes“ mit Julia Roberts.
Von Andreas Hartmann

14.8.2025

Blick in das Foyer des Künstlerhaus Bethanien. In der Mitte des Raumes steht eine Rauminstallation aus Billy-Regalen und verschiedenen Werkstoffen von Krys Huba. Oben an der Installation ist ein grünes T-Shirt befestigt, auf dem ein Skorpion zu sehen ist.

Die Kunst der Woche

Umgestaltung der Dinge

Kolumne Berliner Galerien von Beate Scheder
Billy aus dem Häuschen, Espresso der Langsamkeit: Diese Woche ändern sich die Verhältnisse mit Werken von Krys Huba und Atiéna R. Kilfas.

12.8.2025

