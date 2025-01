Jerusalem taz | Israel und die Hamas haben sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen nach intensiven Gesprächen auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln geeinigt. Beide Seiten hätten der Vereinbarung zugestimmt, hieß es am Mittwochabend aus Verhandlungskreisen in Doha, der Hauptstadt des Vermittlerlandes Katar. Dieses hatte zuvor erklärt, eine Einging könne „sehr bald“ erfolgen. Ein Sprecher der US-Regierung bestätigte die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat erleichtert auf die Berichte reagiert. „Wir haben eine Einigung für die Geiseln im Nahen Osten“, schrieb er auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social in Versalien. „Sie werden in Kürze freigelassen. Danke.“

Israelische Medien hatten zuvor unter Berufung auf israelische und palästinensische Vertreter von einem Durchbruch bei den Gesprächen berichtet. Eine schriftliche Bestätigung gab es da aber bis Redaktionsschluss offenbar nicht. Auch das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte mitgeteilt, noch keine finale Zusage der Hamas erhalten zu haben. Frühere Verhandlungsrunden waren mehrfach in den vermeintlich letzten Zügen gescheitert.

Sollte Israels Sicherheitskabinett zustimmen, könnte das Abkommen nach einer 24- bis 48-stündigen Wartezeit für mögliche Einwände von Israels Oberstem Gericht in Kraft treten. Der Beginn der Waffenruhe und die Freilassung der ersten drei Geiseln könnten dann auf Sonntag fallen.

Unklar war bis zuletzt, wie sich die Hardliner auf beiden Seiten verhalten. In Netanjahus Regierungs­koalition gibt es offenen Widerstand. Der rechtsnationalistische Polizeiminister Itamar Ben Gvir kündigte an, seine Partei Jüdische Kraft werde gegen den Vorschlag stimmen. Finanzminister Bezalel Smotrich, ebenfalls ein Siedler, sprach sich gegen ein Ende des Krieges, nicht aber explizit gegen eine Waffenruhe aus.

Sowohl der kommende US-Präsident Donald Trump als auch Vorgänger Joe Biden hatten auf ein Abkommen bis zu ihrer Amtsübergabe am 20. Januar gedrängt. In den vergangenen Tagen einigten sich die Konfliktparteien auf Eckpunkte, an denen frühere Anläufe gescheitert waren: So sollen in einer ersten 42-tägigen Phase 33 der noch knapp 100 israelischen Geiseln freigelassen werden.

Im Gegenzug sollen bis zu 1.000 palästinensische Gefangene freikommen. Trump erklärte später, er werde mit Israel zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Gazastreifen niemals ein sicherer Hafen für Terroristen werde. Der Republikaner soll am Montag vereidigt werden. Experten erwarten eine stärker pro-israelische Politik der neuen Regierung in Washington. (mit afp/dpa)