Da passiert ja gar nichts! Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne brauchen womöglich einen Warnhinweis, bevor sie sich zum ersten Mal der Musik der französischen Komponistin Éliane Radigue aussetzen. All die Dinge, die man mit Tonkunst gern in Verbindung bringt, etwa große Gefühle, Ergriffenheit, Überwältigung, sucht man bei ihr vergebens. Und obwohl sie mit elektronischen Drones bekannt wurde, Liegetönen, die sich sehr, sehr langsam verändern, ist ihre Musik, anders als das Gros an Drone-Output dieser Tage, sogar auffällig leise.

Éliane Radigue, die 1932 in Paris geboren wurde, machte ihre ersten Erfahrungen mit elektronischer Musik in den fünfziger Jahren am Studio d’Essai bei den Musique-concrète-Begründern Pierre Schaeffer und Pierre Henry. Zunächst studierte sie dort, lernte das Arbeiten mit Umweltaufnahmen, die durch beherzte Schnippelarbeit mit Tonbändern aus ihrem Zusammenhang gerissen und zu etwas Abstraktem umgestaltet werden. Später wurde sie Assistentin Schaeffers. Bis sie begann, in ihrer eigenen Musik mit Loops zu arbeiten. Wiederholung passte jedoch nicht ins ästhetische Konzept von Schaeffer und Henry.

Radigue wählte danach einen Weg, der sie in eine ganz andere Richtung führte und selbst zur Pionierin machte. Sie begann in den Siebzigern mit Synthesizern zu arbeiten, konzentrierte sich auf einzelne Töne, deren Obertonstruktur sie ganz allmählich variierte. Statt eines massiven Brummens entstand so ein wehendes Schwingen völlig frei von Ballast. Die bekennende Buddhistin bot damit in Werken wie „Adnos“ (1974) eine Form der Versenkung ohne Zwang, schuf zugleich mit sparsamsten Mitteln Räume von transparenter Tiefe.

Ihrem Vorbild sind inzwischen zahllose Künstler gefolgt. Die Vertreibung aus dem künstlichen Paradies der Musique concrète erwies sich mithin als Gewinn. Éliane Radigue ist am 23. Februar in Paris im Alter von 94 Jahren gestorben.