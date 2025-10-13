Am Morgen des 13. Oktobers endete der Albtraum nach über zwei Jahren: Die letzten 20 überlebenden Geiseln der Hamas, die am 7. Oktober 2023 bei deren Angriff auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden waren, waren auf dem Weg in die Freiheit.

Gegen 8 Uhr Ortszeit übergab die Hamas zunächst sieben Geiseln dem Roten Kreuz. Laut einem Bericht des TV-Sender N12 seien alle Geiseln in einem guten gesundheitlichen Zustand gewesen. Sie hätten aus eigener Kraft in die Autos steigen können.

Dann wurden sie zu einem israelischen Militärstützpunkt gebracht und von dort überwacht vom israelischen Militär und Sicherheitsdienst über die Grenze nach Israel.

Das waren die ersten sieben freigelassenen Geiseln

„Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri and Guy kommen nach Hause“ postete das isralische Militär IDF auf dem Kurznachrichtendienst X um 08:20 Uhr MESZ.

Zurück: Ziv Berman Foto: Leo Correa/AP/dpa

Dementsprechend handelte es sich bei den ersten übergebenen Geiseln um den 22-jährigen israelischen Soldaten Matan Angrest. Laut israelischen Medien war er aus einem brenndenden Panzer entführt worden. Während seiner Gefangenschaft soll er angekettet und geschlagen worden sein.

Außerdem sind Gali und Ziv Berman frei: Die 28 Jahre alten Zwillingsbrüder wurden gemeinsam entführt, während der Gefangenschaft aber getrennt voneinander festgehalten. Sie sind auch deutsche Staatsbürger.

Auch Alon Ohel, ein 24-Jähriger Pianist und ebenfalls deutsch-israelischer Doppelstaatler, ist frei. Er soll in seiner Gefangenschaft angekettet worden sein. Die taz hatte über den Kampf und Kummer der Eltern berichtet.

Endlich frei: Alon Ohel Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Die drei weiteren freigelassenen Geiseln: Eitan Horn, 39 Jahre alt, war gemeinsam mit seinem älteren Bruder aus einem Kibbuz verschleppt worden. Die Hamas ließen seinen Bruder Iiar bereits Anfang des Jahres frei.

Befreit: Eitan Mor Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Der 48-jährige Omri Miran wurde aus dem Grenzort Nahal Oz vor den Augen seiner Kinder verschleppt.

Guy Gilboa-Dalal, 24 Jahre alt, wurde vom Nova-Musikfestival verschleppt. Die Hamas veröffentlichte Anfang des Jahres Aufnahmen von ihm, die zeigen, wer er die Freilassung anderer Geiseln mitanschauen musste.

Kurze Zeit später die zweite Übergabe

Bereits eine Stunde später war das Rote Kreuz unterwegs in den südlichen Gazastreifen für eine weitere Übergabe von Hamas-Geiseln.

Um kurz vor 11 Uhr veröffentlichte das israelische Militär die Namen der 13, als letztes freigelassenen Geiseln und bestätigte zugleich, dass es keine weiteren Überlebenden der Hamas-Geiselnahme mehr gebe.

Das sind die 13 zuletzt freigelassenen Geiseln

Der 36-jährige Elkana Bohbot wurde vom Nova-Festival entführt, auf dem er arbeitete. Andere Geiseln erzählten über Bohbot, er sei abgemargert, wirke apathisch und habe mehrnals versucht, sich selbst zu verletzen. Er ist Vater eines kleinen Jungen.

Die befreite Geisel Omri Miran (r) umarmt einen Freund Foto: IDF/AP/dpa

Auch der Deutsch-Israeli Rom Braslavskiwar arbeitete auf dem Nova-Festival, wo er versuchte, Menschen vor Ort zu retten. Auf einem Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) wirkte der 21-Jährige abgemagert und blass.

Der 21-jährige Soldat Nimrod Cohen hielt im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen, als er entführt wurde. Er teilte einer vor ihm freigelassene Geisel mit, er solle seinen Eltern ausrichten, dass es ihm gut gehe und sie sich keine Sorgen machen sollten.

Ariel und David Cunio, 28 und 35 Jahre alt, wurden zusammen mit weiteren Angehörigen entführt, darunter Davids inzwischen fünf Jahre alten Töchtern – bis auf die beiden Brüder kamen alle wieder frei.

Evyatar David ist der beste Freund von Guy Gilboa-Dalal. Im Sommer veröffentlichte die Hamas erneut ein Video, das zeigt, wie der 24-Jährige, bis auf die Knochen abgemagert, in einem engen Tunnel den Angaben zufolge sein eigenes Grab schaufelt.

Wieder unter Freunden: Gali Berman Foto: Government Press Office/AP/dpa

Der 37-jährige Maxim Herkin, der ebenfalls vom Nova-Festival entführt wurde, stammt ursprünglich aus der Ukraine und hat eine kleine Tochter.

Segev Kalfon wurde entführt, als er versuchte, vom Nova-Festival zu flüchten. Im Februar berichteten freigelassene Entführte über ihre Zeit mit ihm – für seine Familie das erste Lebenszeichen des 27 Jahre alten Mannes.

Der 23-jährige Bar Kupershtein arbeitete auf dem Nova-Festival als Sicherheitsmann. Angehörige berichteten Medien, er habe dort anderen geholfen, sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen.

Zurück bei seiner Mutter: Matan Zangauker Foto: Uncredited/Israeli Defense Forces/AP/dpa

Der 25 Jahre alte Yosef-Haim Ohana half während des Massakers auf dem Festival Berichten zufolge ebenfalls Besuchern des Musik-Events.

Auch Avinatan Or, 32 Jahre alt, wurde vom Nova-Festival entführt – zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Israels Armee befreite Argamani im Sommer vergangenen Jahres. Sie gehörte zu den international bekanntesten Geiseln, da ein Video von ihrer Entführung, das sie schreiend auf einem Motorrad zeigt, auf den sozialen Netzwerken verbreitet wurde.

Die ebenfalls verschleppte Partnerin des 25-jährigen Matan Zangaukers war bereits zuvor freigelassen worden. Seine Mutter ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung.