piwik no script img

Nach 738 Tagen in Hamas-GefangenschaftDie letzten 20 überlebenden Geiseln

Über zwei Jahre lang waren sie Geiseln der Hamas – und damit deren wichtigster strategischer Faustpfand. Wer sind die Menschen, die jetzt nach Hause dürfen?

Ein Mann formt ein Herz mit seinen Händen
Freigelassen: Guy Gilboa-Dalal Foto: Ariel Schalit/AP/dpa
Eva Fischer

Von

Eva Fischer

Am Morgen des 13. Oktobers endete der Albtraum nach über zwei Jahren: Die letzten 20 überlebenden Geiseln der Hamas, die am 7. Oktober 2023 bei deren Angriff auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden waren, waren auf dem Weg in die Freiheit.

Gegen 8 Uhr Ortszeit übergab die Hamas zunächst sieben Geiseln dem Roten Kreuz. Laut einem Bericht des TV-Sender N12 seien alle Geiseln in einem guten gesundheitlichen Zustand gewesen. Sie hätten aus eigener Kraft in die Autos steigen können.

Dann wurden sie zu einem israelischen Militärstützpunkt gebracht und von dort überwacht vom israelischen Militär und Sicherheitsdienst über die Grenze nach Israel.

Das waren die ersten sieben freigelassenen Geiseln

„Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri and Guy kommen nach Hause“ postete das isralische Militär IDF auf dem Kurznachrichtendienst X um 08:20 Uhr MESZ.

Ein Mann schaut aus einem Fenster und reckt die Faust
Zurück: Ziv Berman Foto: Leo Correa/AP/dpa

Dementsprechend handelte es sich bei den ersten übergebenen Geiseln um den 22-jährigen israelischen Soldaten Matan Angrest. Laut israelischen Medien war er aus einem brenndenden Panzer entführt worden. Während seiner Gefangenschaft soll er angekettet und geschlagen worden sein.

Außerdem sind Gali und Ziv Berman frei: Die 28 Jahre alten Zwillingsbrüder wurden gemeinsam entführt, während der Gefangenschaft aber getrennt voneinander festgehalten. Sie sind auch deutsche Staatsbürger.

Auch Alon Ohel, ein 24-Jähriger Pianist und ebenfalls deutsch-israelischer Doppelstaatler, ist frei. Er soll in seiner Gefangenschaft angekettet worden sein. Die taz hatte über den Kampf und Kummer der Eltern berichtet.

Ein lachender Mann fasst sich an die Stirn
Endlich frei: Alon Ohel Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Die drei weiteren freigelassenen Geiseln: Eitan Horn, 39 Jahre alt, war gemeinsam mit seinem älteren Bruder aus einem Kibbuz verschleppt worden. Die Hamas ließen seinen Bruder Iiar bereits Anfang des Jahres frei.

Befreit: Eitan Mor Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Der 48-jährige Omri Miran wurde aus dem Grenzort Nahal Oz vor den Augen seiner Kinder verschleppt.

Guy Gilboa-Dalal, 24 Jahre alt, wurde vom Nova-Musikfestival verschleppt. Die Hamas veröffentlichte Anfang des Jahres Aufnahmen von ihm, die zeigen, wer er die Freilassung anderer Geiseln mitanschauen musste.

Kurze Zeit später die zweite Übergabe

Bereits eine Stunde später war das Rote Kreuz unterwegs in den südlichen Gazastreifen für eine weitere Übergabe von Hamas-Geiseln.

Um kurz vor 11 Uhr veröffentlichte das israelische Militär die Namen der 13, als letztes freigelassenen Geiseln und bestätigte zugleich, dass es keine weiteren Überlebenden der Hamas-Geiselnahme mehr gebe.

Das sind die 13 zuletzt freigelassenen Geiseln

Der 36-jährige Elkana Bohbot wurde vom Nova-Festival entführt, auf dem er arbeitete. Andere Geiseln erzählten über Bohbot, er sei abgemargert, wirke apathisch und habe mehrnals versucht, sich selbst zu verletzen. Er ist Vater eines kleinen Jungen.

Zwei Personen umarmen sich
Die befreite Geisel Omri Miran (r) umarmt einen Freund Foto: IDF/AP/dpa

Auch der Deutsch-Israeli Rom Braslavskiwar arbeitete auf dem Nova-Festival, wo er versuchte, Menschen vor Ort zu retten. Auf einem Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) wirkte der 21-Jährige abgemagert und blass.

Der 21-jährige Soldat Nimrod Cohen hielt im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe dem Gazastreifen, als er entführt wurde. Er teilte einer vor ihm freigelassene Geisel mit, er solle seinen Eltern ausrichten, dass es ihm gut gehe und sie sich keine Sorgen machen sollten.

Ariel und David Cunio, 28 und 35 Jahre alt, wurden zusammen mit weiteren Angehörigen entführt, darunter Davids inzwischen fünf Jahre alten Töchtern – bis auf die beiden Brüder kamen alle wieder frei.

Evyatar David ist der beste Freund von Guy Gilboa-Dalal. Im Sommer veröffentlichte die Hamas erneut ein Video, das zeigt, wie der 24-Jährige, bis auf die Knochen abgemagert, in einem engen Tunnel den Angaben zufolge sein eigenes Grab schaufelt.

Zwei Personen umarmen sich
Wieder unter Freunden: Gali Berman Foto: Government Press Office/AP/dpa

Der 37-jährige Maxim Herkin, der ebenfalls vom Nova-Festival entführt wurde, stammt ursprünglich aus der Ukraine und hat eine kleine Tochter.

Eitan Horn, 39 Jahre alt, besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz. Beide wurden verschleppt. Sein Bruder Iair Horn wurde bereits Anfang des Jahres freigelassen.

Segev Kalfon wurde entführt, als er versuchte, vom Nova-Festival zu flüchten. Im Februar berichteten freigelassene Entführte über ihre Zeit mit ihm – für seine Familie das erste Lebenszeichen des 27 Jahre alten Mannes.

Der 23-jährige Bar Kupershtein arbeitete auf dem Nova-Festival als Sicherheitsmann. Angehörige berichteten Medien, er habe dort anderen geholfen, sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen.

Zurück bei seiner Mutter: Matan Zangauker Foto: Uncredited/Israeli Defense Forces/AP/dpa

Der 25 Jahre alte Yosef-Haim Ohana half während des Massakers auf dem Festival Berichten zufolge ebenfalls Besuchern des Musik-Events.

Auch Avinatan Or, 32 Jahre alt, wurde vom Nova-Festival entführt – zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Israels Armee befreite Argamani im Sommer vergangenen Jahres. Sie gehörte zu den international bekanntesten Geiseln, da ein Video von ihrer Entführung, das sie schreiend auf einem Motorrad zeigt, auf den sozialen Netzwerken verbreitet wurde.

Die ebenfalls verschleppte Partnerin des 25-jährigen Matan Zangaukers war bereits zuvor freigelassen worden. Seine Mutter ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Geisel #Gaza-Krieg #Gaza #Geiselnahme #Hamas #Nahost-Konflikt #Israel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen mit Fahnen
Abkommen zwischen Israel und Hamas Alle noch lebenden Geiseln sind zurück in Israel

Alle 20 Männer haben am Montag nach über zwei Jahren Gefangenschaft den Gazastreifen verlassen. Die Menschen in Israel jubeln – auch für US-Präsident Donald Trump.

Von Felix Wellisch und Lisa Schneider
Trump wird in der Knesset bejubelt
live +++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ Jubel für Trump in der Knesset – Gipfeltreffen in Ägypten läuft an

Alle freigelassenen Geiseln sind zurück in Israel. Derweil ist auch US-Präsident Donald Trump in Israel eingetroffen – und erklärt den Gazakrieg für beendet.

Ein großes Plakat zeigt Donald Trump und andere US-amerikanische Politiker.
US-Präsident will Nobelpreis Warum Trump nicht einmal Applaus verdient
Kommentar von Pauline Jäckels

Trump war für die Weiterführung Israels genozidalen Krieges verantwortlich und hat ihn beendet, als es opportun war. Ihn dafür zu loben, ist grotesk.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Jan Böhmermann im HKW Bis keiner mehr übrigbleibt
2
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
3
Reform des Bürgergelds Kommt jetzt Hartz IV zurück?
4
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
5
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
6
Werner Herzog auf Instagram Das Recht, offline zu sein