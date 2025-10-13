Jerusalem/Berlin taz | Nach zwei Jahren Geiselhaft hat die Hamas alle 20 noch lebenden israelischen Geiseln im Gazastreifen freigelassen: Gegen 07:30 Uhr Ortszeit wurden Omri Miran, Alon Ohel, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal und Matan Angrest am 7. Oktober 2023 an das Rote Kreuz übergeben. Später am Vormittag folgten weitere 13 Geiseln, darunter etwa Rom Braslavski, der auch deutscher Staatsbürger ist und vom Palästinensischen Islamischen Dschihad festgehalten wurde. Auch Matan Zangauker ist unter ihnen. Seine Mutter Einav, eine ehemalige Unterstützerin von Regierungschef Benjamin Netanjahu, war in den vergangenen Jahren zu einer Ikone der Protestbewegung und eine der schärfsten Kritikerinnen der Regierung geworden.

Auf der Armeebasis Reim an der Grenze zum Gazastreifen trafen die freigelassenen Geiseln nach einer medizinischen Untersuchung mit ihren Familien zusammen. Im Gegenzug sollen am Montag fast 2.000 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freikommen, darunter 250 wegen Terroranschlägen Verurteilte mit lebenslangen Haftstrafen. Einem Bericht der New York Times zufolge warteten palästinensische Gefangene am Vormittag in Bussen des Internationalen Roten Kreuzes im Ofer-Gefängnis nahe Jerusalem auf ihre Freilassung.

Laut dem 20-Punkte-Plan von US-Präsident Trump sollen noch am Montag auch die Leichen von 28 toten Entführten übergeben werden. Das Rote Kreuz hat mit den Vorbereitungen dafür begonnen. Die Übergabe der Leichen könnte sich jedoch verzögern, da einige von ihnen an unbekannten Orten unter Trümmern verschüttet sein sollen.

Wer sind die ersten sieben freigelassenen Geiseln?

Gal und Ziv Berman sind Zwillinge, sie wurden am 7. Oktober 2023 aus dem Kfar Azza entführt. Dort lebten und arbeiteten die beiden. In Gefangenschaft wurden die beiden getrennt, berichteten freigekommene Geiseln. Die Familie erklärte, dass die beiden vor der Entführung unzetrennlich gewesen, alles zusammen gemacht hatten. Die beiden haben neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Omri Miran wurde aus dem Kibbutz Nahal Oz entführt. Der 48-Jährige ist der älteste unter den sich derzeit noch in Gaza befindlichen, lebenden Geiseln. Er arbeitete als Shiatsu-Therapeut, ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Alon Ohel stammt aus Nordisrael, er wurde am 7. Oktober vom Nova Festival entführt. Im Gazastreifen wurde er zeitweise zusammen mit dem im August 2024 in Rafah getöteten Hersh Goldberg-Polin festgehalten. Während der Waffenruhe im vergangenen Winter freigelassene Geiseln berichteten: Ohel drohe, sein Augenlicht zu verlieren. Vor siener Entführung spielte er nach Berichten seiner Familie leidenschaftlich Klavier; freigelassene Geiseln berichteten, er habe auch in Gaza Melodien vor sich hingesummt. Er hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Guy Gilboa-Dalal stammt aus der Siedlung Alfrei Menashe im Westjordanland und wurde am 7. Oktober vom Nova Festival entführt. Er hatte es zusammen mit seinem Bruder besucht, der das Massaker überlebte. Der 24-Jährige ist Fan der Kultur Japans und hatte vor seiner Entführung geplant, dorthin zu reisen.

Wieder vereint: Die Zwillinge Gali und Ziv Berman bei ihrer Freilassung Foto: reuters

Eitan Mor wuchs in der Siedlung Kiryat Arba auf und zog dann nach Jerusalem. Auf dem Nova-Festival arbeitete er als Sicherheitskraft und wurde am 7. Oktober dort entführt. Seine Eltern gründeten das Tikva Forum, das sich für die militärische Offensive im Gazastreifen starkmachte – eine Alternative zum Forum der Geiselangehörigen, die vor allem auf einen Deal setzten, um ihre Lieben zurückzuholen.

Matan Angrest stammt aus Nordisrael und wurde von der Armeebasis Nahal Oz entführt, wo er seinen Wehrdienst ableistete. Am 7. Oktober kämpfte er mit den palästinensischen Angreifern, als sein Panzer getroffen wurde.

Jubel auf dem Platz der Geiseln – für Donald Trump

Auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv bejubelten zehntausende Menschen die Freilassungen und die Ankunft von US-Präsident Donald Trump vor dessen Rede im israelischen Parlament am Mittag. Vor der Landung um kurz vor zehn Uhr Ortszeit hatte die Präsidentenmaschine den Platz im Stadtzentrum überflogen, wo Menschen US-Flaggen schwenkten und Friedenslieder anstimmten.

Der Zeitpunkt der Freilassung am Vorabend des jüdischen Feiertages Simchat Torah ist symbolisch: Laut dem hebräischen Kalender genau vor zwei Jahren startete die Hamas ihren Terrorangriff auf den Süden Israels, bei dem rund 1200 Israelis getötet und 251 entführt wurden. In der Folge hat Israel weite Teile von Gaza zerstört und rund 67.000 Palästinenser getötet. Menschenrechtsorganisationen, renomierte Genozidforscher und UN-Experten sprechen von Völkermord. Israels Regierung weist diesen Vorwurf zurück.

Vor seiner Abreise hatte Trump mit Blick auf die vielen offenen Fragen in den anstehenden Verhandlungen über eine langfristige Waffenruhe bekräftigt: „Der Krieg ist vorbei.“ Am Nachmittag reist Trump weiter ins ägyptische Scharm al-Scheich zu einem Friedensgipfel, zu dem mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet werden, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.