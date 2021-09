Möglicher Anschlagsplan an Jom Kippur : Großeinsatz an Synagoge Hagen

In der Stadt in NRW soll ein Jugendlicher zu Jom Kippur einen Anschlag auf die Synagoge geplant haben. Die Polizei nimmt mehrere Personen fest.

BERLIN taz | Für die Jom Kippur-Feier war schon alles vorbereitet, dann musste der Gottesdienst kurz vor Beginn abgesagt werden. Ein möglicher Anschlagsplan auf die Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen führte am Mittwochabend und in der Nacht zu einem stundenlangen Großeinsatz der Polizei. Am Donnerstagmorgen nahm die Polizei dann vier Personen fest. Gleichzeitig gab sie Entwarnung: Eine Gefährdungslage bestehe nicht mehr.

Die Polizei Hagen bestätige am Vormittag die vier Festnahmen und mehrere Durchsuchungen. Der Hauptverdacht richtet sich demnach gegen einen 16-Jährigen aus Hagen, nach taz-Informationen mit syrischem Familienhintergrund. Laut Spiegel hatte dieser in einem überwachten Chat über einen Anschlag auf eine Synagoge sinniert. Ein ausländischer Geheimdienst soll dies abgefangen und an deutsche Dienste weitergeleitet haben.

Laut Polizei dienten die Durchsuchungen dazu, „einen Tatverdacht zu erhärten oder auszuräumen“. Weitere Durchsuchungen seien möglich. Man stehe in intensivem Austausch mit der jüdischen Gemeinde. Auch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte der taz, dass sie mit ihrer Zentralstelle Terrorismusverfolgung in die Ermittlungen involviert ist. Weitere Auskünfte erteilte sie zunächst nicht.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bestätigte am Vormittag die Festnahme eines Jugendlichen: „Es bestand die Gefahr eines Anschlags auf die Synagoge in Hagen.“ Hagens Oberbürgermeister Erik Schulz (parteilos) versicherte den Gläubigen die Solidarität der Stadt. „In unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen.“

Der Vorfall weckt Erinnerung an Halle-Anschlag

Auch andere Po­li­ti­ke­r:in­nen zeigten sich geschockt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte es „unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt sind und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern konnten“. Der Kampf gegen Antisemitismus habe „für uns allerhöchste Bedeutung“.

FDP-Bundesvize Johannes Vogel sagte, die Bedrohung der Gemeinde „macht einen nicht nur traurig, es ist schlicht unerträglich“. „Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsräson.“ Verena Schaeffer, Grünen-Fraktionsvorsitzende in NRW, zeigte sich „total schockiert“. Sie erklärte „volle Solidarität“ mit allen Gläubigen. „Jüdisches Leben in Deutschland muss sicher sein.“

Der mögliche Anschlagsplan erinnert an das Attentat von Halle am 9. Oktober 2019. Dort hatte ein rechtsextremer Angreifer ebenfalls zu Jom Kippur versucht, schwerbewaffnet die Synagoge zu stürmen. Er scheiterte an der massiven Eingangstür, erschoss aber eine Passantin und einen Mann in einem nahen Dönerimbiss. Jom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag.