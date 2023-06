Mehr als 160 Waldbrände in Kanada : Smog-Alarm an der US-Ostküste

Teile der USA ersticken im Rauch: Er kommt von über 1.000 Meilen entfernten Waldbränden in Kanada. Der Klimawandel verstärkt das Problem.

NEW YORK taz | Es sind schon fast apokalyptische Bilder, die sich derzeit an der US-Ostküste abspielen. Städte wie Boston, New York und Washington befinden sich unter einem Schleier aus dickem Rauch. Der Grund für die schlechte Luftqualität und die stark eingeschränkte Sicht sind mehr als 160 Waldbrände, die seit Tagen im Osten Kanadas wüten.

Der Rauch dieser Brände, die vor allem in den kanadischen Provinzen Quebec und Neuschottland ihr Unwesen treiben, hat sich in den vergangenen Tagen Richtung Süden ausgebreitet und zu Smog-Warnungen in mindestens 13 US-Bundesstaaten geführt.

Fotos und Videos aus den betroffenen US-Metropolen zeigen bekannte Touristenattraktionen wie die Freiheitsstatue oder das US-Kapitol umgeben von einem gelblich-orangenen Nebel. Die wie aus einem Hollywood-Film entsprungene Kulisse ist jedoch nicht nur unheimlich, sondern wirkt sich auch auf das Leben von Millionen von Amerikanern aus.

Die Gesundheitsbehörden von Massachusetts bis Georgia – in einer Distanz von mehr als 1.000 Meilen – warnten am Mittwoch vor möglichen gesundheitlichen Folgen aufgrund der schlechten Luftqualität. Vor allem die sich in der Luft befindlichen feinen Rauchpartikel können zu Atemproblemen führen.

Möglichst wenig im Freien

New Yorks Bürgermeister Eric Adams empfahl daher den mehr als acht Millionen Einwohnern seiner Stadt, die Zeit im Freien auf ein Minimum zu reduzieren. „Besonders Menschen mit Vorerkrankungen sollten zu Hause bleiben“, sagte er.

Die Schulen in New York und Washington strichen aufgrund der Situation am Mittwoch alle Freiluftaktivitäten. Im US-Bundesstaat New Jersey schlossen staatliche Einrichtungen vorzeitig und das Baseballspiel zwischen den New York Yankees und den Chicago White Sox wurde kurzfristig verschoben.

Auch Reisende mussten Beeinträchtigungen in Kauf nehmen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse kam es zu teils erheblichen Verspätungen im Flugverkehr.

US-Präsident Joe Biden bot Kanadas Premierminister Justin Trudeau in einem Telefonat am Mittwoch weitere Unterstützung im Kampf gegen die Waldbrände an. Mehr als 600 amerikanische Feuerwehrmänner und -frauen sind bereits im Einsatz.

Zwar soll sich die Situation entlang der US-Ostküste aufgrund sich verändernder Windverhältnisse bis zum Wochenende hin stetig verbessern, doch aufgrund des anhaltenden Klimawandels könnten sich ähnliche Zustände in Zukunft häufen.

Klimawandel verschärft Waldbrandgefahr

„Die Gegebenheiten, welche zu einer Erhöhung der Waldbrandgefahr führen, werden durch den Klimawandel nur noch verschärft. Mehr Hitze und Trockenheit bedeutet eine größere Brandgefahr“, sagte die Wissenschaftlerin Carly Phillips im Gespräch mit der taz.

Eine Untersuchung der US-Klimabehörde NOAA aus dem Jahr 2021 bestätigt, dass der Klimawandel die Hauptursache für den Anstieg von heißen und trockenen Wetterbedingungen im Westen der USA sei. Für die boreale Zone in den nördlichen Breiten Kanadas, wo die aktuellen Waldbrände wüten, ist dieser Zusammenhang sogar noch ausgeprägter, betonte Phillips.

„Wir wissen, dass sich die nördlichen Breiten schneller erwärmen als der Rest der Welt, nämlich fast doppelt so schnell. Manche Untersuchungen sagen sogar bis zu viermal so schnell voraus. Die daraus resultierende trockene Vegetation ist wie eine Art Treibstoff für Waldbrände“, erklärte sie.

Auch diverse Politiker nutzen die aktuelle Situation, um auf die Bedrohung durch die Klimakrise hinzuweisen. „Diese extremen Wettergeschehen sind greifbare und vernichtende Beweise für den sich verstärkenden Klimawandel“, so New Jerseys demokratischer Gouverneur Phil Murphy.

Kanadas Behörden befürchten indes, dass dies die verheerendste Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes werden könnte. Aktuell werden in ganz Kanada mehr als 400 Waldbrände gezählt.