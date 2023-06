Früherer US-Präsident weist Vorwürfe ab : Zweite Grand Jury klagt Trump an

Der Ex-Präsident der USA wird wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten angeklagt, die bei einer Razzia in seinem Anwesen gefunden wurden.

WASHINGTON taz | Der frühere US-Präsident und aktuelle Favorit für die republikanische Nominierung für die Präsidentschaftswahlen 2024, Donald Trump, wurde vergangene Woche vom US-Justizministerium in mehreren Punkten angeklagt. Für Trump ist es bereits die zweite Anklage innerhalb weniger Monate. Weitere könnten folgen.

Die Anklage gegen Trump ist Ergebnis einer mehr als einjährigen Untersuchung, die sich mit der Handhabung von geheimen Regierungsdokumenten nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus beschäftigt hatte. Eine Grand Jury in Florida stimmte dafür, dem Ex-Präsident in 37 Anklagepunkten den Prozess zu machen.

Trump wird unter anderem beschuldigt, gegen nationale Sicherheitsgesetze der USA verstoßen zu haben und Teil einer Verschwörung zur Strafvereitelung gewesen zu sein.

„Die Männer und Frauen unserer Geheimdienste und unseres Militärs widmen ihr Leben dem Schutz unserer Nation und unserer Bevölkerung. Gesetze zum Schutz von Sicherheitsinformationen sind deshalb wichtig und Verstöße müssen strafrechtlich verfolgt werden, da diese ein Sicherheitsrisiko für unser Land darstellen“, sagte Sonderermittler Jack Smith vor der Presse am Freitag.

Geheimdokumente über Atomwaffen in Trumps Privathaus

Er stellte zudem klar, dass Trump bis zu einer möglichen Verurteilung durch eine Jury als unschuldig gelte. Die Anklageschrift, die am Freitag veröffentlicht wurde, enthält detaillierte Informationen über die Dokumente, die sich im Besitz des Ex-Präsidenten befanden, und wie Trump zusammen mit einem Berater angeblich versucht hatte, das Ganze zu vertuschen.

Die Dokumente, die in Trumps Florida Anwesen Mar-a-Lago aufbewahrt wurden und zum Teil mit den Worten „Secret“ oder „Top Secret“ gekennzeichnet waren, enthalten laut Anklage unter anderem Informationen über das US-Atomwaffenarsenal, die nuklearen Fähigkeiten anderer Nationen sowie deren militärische Aktivitäten und Fähigkeiten.

„Es handelt sich hierbei um äußerst schwerwiegende Vorwürfe. Die Tatsache, dass die Geheimdienste dem Justizministerium erlauben, die Geheimakten für die Anklage zu verwenden, verdeutlicht, wie ernst diese Anschuldigungen sind“, sagte der ehemalige Bundesstaatsanwalt Brandon Van Grack der taz.

Auch Trumps Berater Walt Nault, ein früherer US-Marineoffizier, wurde vom Justizministerium in sechs Punkten angeklagt. Nault soll zusammen mit Trump Teil der Verschwörung zur Strafvereitelung gewesen sein.

Trump bezeichnet Sonderermittler als „geistesgestört“

Trump streitet trotz der detaillierten Anklageschrift alle Vorwürfe ab. In Interviews und auf sozialen Netzwerken bezeichnete er Sonderermittler Smith als „geistesgestört“ und wirft dem Justizministerium politisch Einflussnahme vor.

„Ich bin ein unschuldiger Mann. Die Biden-Regierung ist hingegen vollkommen korrupt. Was hier passiert, ist Wahlmanipulation und die Weiterführung der größten 'Hexenjagd’ aller Zeiten“, sagte Trump in einem Video auf Truth Social. Mit dem mehr als vier Minuten langen Video reagiert Trump nicht nur uf die Anklage, sondern will er auch Spenden für seinen Wahlkampf sammeln.

Wie sich diese Anklage auf den Präsidentschaftswahlkampf auswirkt, bleibt abzuwarten. Zieht man jedoch die erste Anklage gegen Trump aus dem April zurate, dann dürfte er in den nächsten Umfragen erst einmal deutlich zulegen.

Somit gibt es keinen wirklichen Grund für Trump, aus dem Rennen, um die republikanische Nominierung im nächsten Jahr auszusteigen. „Ich werde das Rennen niemals freiwillig verlassen“, sagte Trump in einem Interview mit Politico am Samstag trotzig.

Am Dienstag muss Trump vor Gericht aussagen

In typischer Trump-Manier versuchte er bei seinen ersten beiden öffentlichen Auftritten am Samstag, das Thema frontal zu attackieren. Während einer knapp 80-minütigen Rede in Georgia beteuerte Trump seine Unschuld und bezeichnete den Tag der Anklage als „traurigen Tag für die Nation“.

Bereits am Dienstag wird er persönlich vor Gericht in Miami erscheinen müssen. Zusätzlich zu den beiden Fällen, in denen Trump bereits angeklagt wurde – Handhabung von Geheimakten und Schweigegeldzahlung an einen Pornostar – schreiten zwei weitere Untersuchungen gegen den Ex-Präsidenten voran.

„Niemand will angeklagt werden. Mir ist es egal, ob meine Umfragewerte nach oben geschossen sind. Ich wurde noch nie angeklagt, mein ganzes Leben lang nicht und nun alle paar Monate. Es ist alles politisch“, sagte Trump.