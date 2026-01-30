piwik no script img

Luigi MangioneKeine Todesstrafe auf Bundesebene

Die US-Staatsanwaltschaft darf nicht die Todesstrafe beantragen. Das entschied eine Richterin aufgrund technischer Fehler der Anklage.

Ein Mann schaut ernst, hinter ihm steht ein Sicherheitsbeamter
Hat sich zu Mordvorwürfen nicht schuldig bekannt: der 27-jährige Luigi Mangione hier im Dezember im Gericht in Manhattan Foto: Shannon Stapleton/AP/reuters

ap | In der juristischen Auseinandersetzung um den Mord am Chef des US-Krankenversicherers United Healthcare darf die Staatsanwaltschaft auf Bundesebene nicht die Todesstrafe gegen den Verdächtigen Luigi Mangione beantragen. Das entschied die zuständige Richterin Margaret Garnett am Freitag. Sie verwarf einen Anklagepunkt wegen Mordes als technisch fehlerhaft. Weitere Anklagepunkte, darunter Stalking-Vorwürfe, die eine Höchststrafe von lebenslanger Haft vorsehen, ließ Garnett in Kraft.

Der 27-jährige Mangione hat sich zu Mordvorwürfen sowohl auf bundesstaatlicher- als auch auf Bundesebene nicht schuldig bekannt. Auch bei einem Verfahren im Bundesstaat New York droht ihm als Höchststrafe lebenslange Haft. Dort hatte Richter Gregory Carro im September eine Terrorismus-Anklage gegen Mangione zurückgewiesen.

Die Geschworenenauswahl im Bundesverfahren soll am 8. September beginnen. Für das Verfahren auf Bundesstaatsebene ist noch kein Prozessbeginn angesetzt.

Angeklagter plädiert auf nicht schuldig

Der Prozess vor einem Bundesgericht soll am 8. September mit der Auswahl der Geschworenen beginnen. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan drängt in einem Verfahren auf Ebene des Bundesstaates New York auf einen Verhandlungsbeginn am 1. Juli. Mangione hat sich in beiden Verfahren für nicht schuldig erklärt.

UnitedHealthcare-Chef Brian Thompson war Anfang Dezember 2024 auf dem Weg zu einem Hotel in Manhattan von hinten erschossen worden. Fünf Tage später wurde Mangione im etwa 370 Kilometer entfernten Altoona festgenommen. Der Beschuldigte wurde zu einer Art Symbolfigur für Menschen, die mit dem System der US-Krankenversicherung unzufrieden sind.

Einige Unterstützer erscheinen als Zeichen der Solidarität regelmäßig zu seinen Gerichtsterminen in grüner Kleidung – der Farbe des Videospielcharakters Luigi. Manche tragen Schilder und T-Shirts mit Slogans wie „Freiheit für Luigi“ und „Kein Tod für Luigi Mangione“.

Gemeinsam für freie Presse

