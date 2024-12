1 Musiker haben Vorahnungen

In einem Pink-Floyd-Song von 1983 hieß es: „Schafft all eure übergroßen Kinder irgendwo anders hin. Baut ihnen ein Heim nur für sie allein. Ein Heim für die unverbesserlichen Tyrannen und Könige. Da können sie ihre Orden polieren und sich beim Spielen amüsieren“.

40 Jahre später entsteht dieses Heim in Moskau. Wladimir Putin hat dort Baschar al-Assad untergebracht. Wiktor Janu­ko­witsch, der mal in der Ukraine was zu sagen hatte, ist auch schon dort. Vielleicht zieht Putin ja auch noch ein.

2 Brombeeren sind ein Hit

„Wilde Brombeeren“ wurden mal von Bernd Begemann besungen. Die Brombeere gehört zur Familie der Rosengewächse. Mundartlich wird sie auch Kroatzbeere genannt.

Neuerdings ist sie Namensgeber für eine Koalition, die nur funktioniert, weil Rechte sich von Linken tolerieren lassen. Umgekehrt täten sie das nie, lieber äßen sie eimerweise saure Beeren. Auf Englisch heißt Brombeere ja Blackberry. Auf Blackberrys waren mal alle ganz wild – dann wurden sie schnell vergessen.

3 Nokia klingelt im Museum

Klingeltöne waren ja mal eine Einnahmequelle für Mu­si­ke­r:in­nen – damals, in den guten alten Nokia-Zeiten. „Jeder erinnert sich an sein erstes Nokia“, jubelt nun Mark Masen, der einst als Designer für die finnischen Telefonknochen wichtig war.

Damit das nicht in Vergessenheit gerät, soll ab Januar ein digitales Museum an die kulturelle Bedeutung Nokias erinnern. Das bimmelt doch ganz zukunftsweisend – auch als Modell für die untergehende deutsche Automobilindustrie.

4 Punk bringt’s auf den Punkt

In der „Neuen Zukunft“ singt die Postpunkband Gewalt: „Halt dich an deiner Lüge fest“. Das sagt eigentlich alles.

5 Stille Nächte sind nah

Deutschland ist derweil komplett im Wahn. Das zeigt die aktuelle Top 10 der am häufigsten gestreamten, gekauften oder runtergeladenen Songs:

10: „Snowman“ von Sia

9: „Santa Tell Me“ von Ariana Grande

8: „Let It Snow!“ von Dean Martin7: „Feliz Navidad“ von José Fe­li­ciano

6: „Underneath The Tree“ von Kelly Clarkson

4: „Rockin’ Around The Christmas Tree“ von Brenda Lee3: „Merry Christmas Everyone“ von Shakin’ Stevens2: „Last Christmas“ von Wham!

1: „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey.

Der Hoffnungsschimmer? In zwei Wochen ist das Jinglegebelle vorbei.