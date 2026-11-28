taz: Herr Pour, Sie arbeiten als Filmvorführer im Hamburger Programmkino Abaton und drehen selbst Filme. Wie hat Ihre Filmleidenschaft begonnen?

Pourya Pour: Mit „Terminator 2“, dem Film mit Arnold Schwarzenegger als Terminator. Wir hatten den Film auf VHS-Kassette.

taz: Woher hatten Sie als Fünfjähriger in Iran der 1990er Jahren die VHS-Kassette? War der Film nicht verboten?

Pour: Westliche Filme sind in Iran verboten oder zensiert. Aber mein Vater war Cineast und hat mit seinen Freunden unter der Hand mit Filmen „gedealt“. „Terminator 2“ hat mir damals dann mein sechs Jahre älterer Bruder angemacht. Dann ist er rausgegangen. Ich war fünf Jahre alt und saß allein da. In der Nacht hatte ich furchtbare Albträume vom Roboter T-1000. Aber im Traum hat Arni mich gerettet.

taz: Wovor hatten Sie Angst?

Pour: Vor der Verfolgung des Roboters, der unsterblich war.

taz: Sie haben es eben schon angesprochen. Arnold Schwarzenegger wird in „Terminator 2“ vom unbarmherzigen Killer zum guten Beschützer. Haben Sie sich damals auch so einen Beschützer gewünscht?

Pour: Auf jeden Fall. Ich glaube, alle Kinder wünschen sich einen Beschützer. Und in meinem Unterbewusstsein habe auch ich mir gewünscht, dass Arni mich beschützt.

taz: Wovor hätte er Sie beschützen können?

Pour: Vor diesem Horror.

Im Interview: Pourya Pour Der Mensch Pourya Pour, geboren 1990 in Iran, kam 2012 nach Deutschland. Davor studierte er bis zu seinem Rauswurf Theaterregie an der Soureh International University in Teheran. Seit 2021 arbeitet er als Filmvorführer im Hamburger Abaton Kino. Das Projekt In Pours aktuellem Film „Influenca: Controlling Crowds“ geht es um Nika, die in einer Hamburger Bar arbeitet und besessen ist von der Influencerin Violet. Als sie Violets Assistentin wird, gehen die beiden Frauen eine seltsame Beziehung ein, die von Tag zu Tag grotesker wird. Am 16. 1. (dem Todestag von David Lynch) im nächsten Jahr ist der Film in Hamburg im 3001 und am 20. 1. (dem Geburtstag Lynchs) im Metropolis zu sehen.

taz: Horror im echten Leben?

Pour: Ja.

taz: Was war der Horror im echten Leben?

Pour: Ich war schon als Kind anders als die anderen Kinder, mehr ein Schönling, weshalb sie mich gemobbt haben. Ich hätte einen Beschützer vor den anderen Kindern gebraucht.

taz: Wann haben Sie dann beschlossen, selbst Filme zu drehen?

Pour: Nachdem mir eine peinliche Situation passiert ist, als ich im Kiosk Brot kaufen wollte. Das war 2010 während meines Theaterregie-Studiums in Teheran. Ich wollte das Brot bezahlen und habe dabei alle Kartons, die an der Kasse gestapelt waren, umgeworfen. Als ich nach Hause gegangen bin, habe ich mich so über mich selbst geärgert. Ich hatte nichts im Kühlschrank bis auf ein Ei. Das Ei habe ich dann gebraten, das Brot aufgeschnitten und dann war das auch noch verschimmelt. Hungrig und beschämt habe ich mich dann geärgert, aber gleichzeitig hat es mich amüsiert. Und dann habe ich eine Komödie daraus gedreht.

taz: Hat das geholfen?

Pour: Ja! Das war der Moment, in dem ich dachte: Man kann das Drehen von Filmen als eine Art Therapie benutzen.

taz: Sie haben sich also eine unangenehme Situation von der Seele gedreht.

Pour: Nicht komplett, aber bis zu einem gewissen Grad. Auch ich habe meine Themen, die ich in meinen Filmen verarbeite. Das hilft. In meinem letzten Film „Kino“ hat die Protagonistin zum Beispiel Gewaltfantasien. Vor ein paar Jahren habe ich in einem Artikel gelesen, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen diese Gewaltfantasien haben.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

taz: Intrusive Gedanken.

Pour: Genau. Ich habe dann gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin. Das habe ich beispielsweise in meinem Film verarbeitet. Natürlich lebe ich gewaltfrei.

taz: Sie haben an der Uni Ärger bekommen, nachdem Sie bei einer Preisverleihung, bei der ein Film von Ihnen mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde, den Direktor der Universität und das System kritisiert hatten.

Pour: Ich komme aus einer sehr religiösen Stadt in der Nähe von Teheran, Ghom. In Ghom gibt es aber trotz Religion viel Korruption und gesellschaftliche Probleme. Diese Problematik habe ich dann, als ich meinen Preis entgegengenommen habe, mit der Uni und dem Direktor verglichen, der viele Filme der Studierenden zensiert oder verboten hat. Ich habe gesagt, dass der Mann keine Ahnung von Kunst und Film hat. Er saß in der ersten Reihe. An einer Kunst-Uni muss man Freiheit gewähren, sonst entwickelt sich die Universität zu einer korrupten Stadt mit einer ungesunden Gesellschaft, so wie Ghom. Das hat dem Direktor natürlich nicht gefallen.

taz: Und wie hat er reagiert?

Pour: Einige Tage später habe ich den Anruf erhalten, dass ich von der Uni fliege. Ich war in meinem letzten Semester und konnte nicht weiterstudieren. Um in Iran als Student Filme drehen zu können, braucht man eine Genehmigung, die ich so auch nicht mehr bekommen konnte. Ich bin dann nach Deutschland geflüchtet. Einige Zeit später, als ich schon nicht mehr in Iran gelebt habe, hat die Regierung meine Familie kontaktiert, weil ich politische Sachen auf Facebook geteilt habe.

taz: Die iranische Regierung hatte Sie also weiterhin im Blick.

Pour: Das war interessant, weil nicht mal ich die Telefonnummer des neuen Zuhauses meiner Eltern hatte. Ihnen wurde gesagt, dass sie mich bremsen müssen. Ansonsten würde die Regierung das tun.

taz: Sie sagten, Ihr Vater war Cineast und hat verbotene Filme geschaut. Wie haben Ihre Eltern auf den Rauswurf aus der Universität reagiert?

Pour: Mein Vater hat mich kritisiert. Ich bin damals oft mit FreundInnen auf Demonstrationen gegangen. Er hat dann meist gesagt: „Bleib zu Hause. Geh nicht auf Demos. Sei nicht so politisch.“ Das habe ich nicht verstanden, weil er damals mit seinen Freunden auch demonstriert hat. Meine Generation hat eigene Probleme und versucht, eure Scheiße von damals zu beseitigen, habe ich ihm geantwortet.

taz: Hat Sie das entzweit?

Pour: Ja. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, auch, weil ich mich selbst bremsen wollte. Ich will meiner Familie in Iran keine weiteren Probleme machen.

taz: Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof drehte „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ heimlich in Iran und floh anschließend ins Exil. Jafar Panahi dreht ebenfalls ohne Genehmigung und wurde inhaftiert. Wie ausgeprägt ist diese Art von Guerilla-Kino in Iran?

Pour: Guerilla-Kino ist sehr angesagt. Internationale Filmfestivals, insbesondere im Westen, wollen genau dieses sehen. Ich finde das schade, weil das iranische Kino viel mehr zu bieten hat. Zum Beispiel romantische oder fantasievolle Geschichten, die nicht im Geheimen gedreht werden müssen.

taz: Da Sie so regimekritisch sind, ist es überraschend, dass Sie das so sehen.

Pourya Pour in einem Vorführraum im Abaton Kino in Hamburg Foto: Daniel Chatard

Pour: Das stimmt. Ich finde es aber einfach unfair für die Kunst, wenn es ausschließlich um Politik geht. Ich mag zum Beispiel Abbas Kiarostami. Er zeigte die poetische Seite des Lebens und das interessiert mich immer mehr.

taz: Wie sollte iranisches Kino denn im Westen wahrgenommen werden?

Pour: So wie das anderer Länder auch. Die Filmbranche ist politisch, insbesondere die großen Festivals wie Cannes oder die Berlinale. Das ist auch gut so. Politische Sachen brauchen Spotlight. Aber zeitgleich darf man die künstlerischen Kräfte nicht vergessen.

taz: Sie sind nach Ihrem Rauswurf an der Uni nach Deutschland geflüchtet. Wieso Deutschland?

Pour: Ich hatte einen Freund hier, musste aber viele Umwege gehen. In Deutschland habe ich dann eine Sprachschule besucht. Und dann habe ich als Filmvorführer und an der Kinokasse im Scala Kino in Lüneburg angefangen. Umsonst ins Kino gehen zu können, war ein richtiger Traum, weil ich ja auch nicht viel Geld hatte. Das Team war wie eine neue Familie für mich. Sie haben mich bei allem unterstützt.

taz: Was hat das Kino Ihnen in dieser Zeit gegeben?

Pour: Die Momente, in denen ich im Kinosaal in meinem Safe Space saß und einige Stunden dort verbringen konnte, haben mir geholfen, mich weniger fremd zu fühlen unter all den anderen Menschen. Filme haben mir geholfen, mich in meiner neuen Welt zurechtzufinden. Außerdem waren die deutschen Untertitel praktisch, um mein Deutsch zu verbessern. Tagsüber habe ich den Deutschkurs für sieben Stunden besucht und danach im Kino gearbeitet.

taz: Warum sind Sie dann nach Hamburg gegangen?

Pour: Ich habe in Iran zeitweise in Teheran gelebt. Eine riesige Stadt. Die Provinz hat 14 Millionen Einwohner. Dann war ich etwa neun Jahre in Lüneburg mit 70.000 Einwohnern. 2021 bin ich dann nach Hamburg gezogen und habe im Abaton-Kino angefangen. Von einem besten Kino zum anderen besten Kino.

taz: In Hamburg haben Sie selbst Filme gedreht und sich um Filmförderung bemüht.

Pour: Mein erster Kurzfilm hatte eine Förderung innerhalb eines Talentprogramms für FilmmacherInnen bekommen. Aber die wollten mir nicht glauben, dass ich mit meinem 35-seitigen Drehbuch einen Kinofilm drehen kann. Da sie aber Talent in mir gesehen haben, wollten sie mich fördern, wenn ich das Drehbuch für einen Kurzfilm einreiche. Das habe ich dann auch gemacht, außerdem Geld über Crowdfunding gesammelt. Als ich 21.000 Euro zusammen hatte, habe ich FreundInnen gefragt, ob sie bei dem Film mitmachen wollen. Innerhalb von acht Tagen haben wir einen Langfilm gedreht.

taz: Sie haben sich also über die Vorgaben hinweggesetzt.

Pourya: Genau. Und als der fertig war, ist er erst einmal ein Jahr in der Schublade verschwunden, weil die Pandemie anfing. Als die Filmförderung von dem Langfilm erfahren hat, haben sie gesagt: „Nee, nee, das darfst du nicht machen. Diesmal aber drücken wir ein Auge zu.“ Ich habe eher mit Lob gerechnet, weil ich mit so wenig Geld einen Langfilm gedreht habe (lacht). Die Hälfte des Geldes ging für Equipment drauf, die andere Hälfte für Fahrtkosten und Verpflegung. Der Film lief im Scala, im Abaton, im Kino am Raschplatz in Hannover und in Göttingen. Der Film war leider kein Erfolg. Danach habe ich zwei Jahre lang an einem Drehbuch für ein Roadmovie gearbeitet und nach einer Filmförderung und Produktionsfirma gesucht. Alles erfolglos.

taz: Warum, denken Sie, wollte niemand den Film fördern?

Pour: Weil der zu avantgardistisch war. Die wollten konventionellere Filme.

taz: War es eine Option, das Drehbuch anzupassen?

Pour: Nein, das war nicht mein Ding. Ich wollte meine Seele nicht verkaufen.

taz: Man könnte einen Kompromiss eingehen und den Film weniger avantgardistisch gestalten.

Pour: Ich glaube, nach dem Misserfolg meines ersten Filmes wollte ich meine eigene Version realisieren. Schon bei meinem ersten Film habe ich mich auf Kompromisse eingelassen und wollte beide Seiten – die der Filmförderung und meine eigene – berücksichtigen. Aber als der Film dann am Ende fertig war, war er weder das eine noch das andere. Und ich war nicht zufrieden damit, dass ich nicht meiner eigenen Vision treu geblieben bin.

taz: Dann haben Sie ein Jahr gewartet und stattdessen mit einem anderen Drehbuch einen No-Budget-Film gedreht, der „Kino“ heißt.

Pour: Genau. Ich war depressiv, hatte lange nichts mehr gemacht. Der andere Film war drei Jahre her. Also habe ich meine KollegInnen im Abaton gefragt, ob sie mit mir einen Film drehen würden. Sie wussten nicht, worum es geht, weil mein Drehbuch nur zehn Seiten lang war. Ich hatte keine Dialoge geschrieben, weil ich dachte, dass die unauthentisch klingen könnten, wenn Laiendarsteller sie auswendig lernen sollen. Also habe ich mit den Personen direkt am Set gesprochen und ihnen meine Vorstellungen beschrieben. Dazu haben sie sich dann etwas ausgedacht. Das lief viel besser, als wir es uns vorgestellt haben. Den Film haben wir mit einem kleinen Budget von 2.000 Euro gedreht.

taz: Das ist nicht viel Geld, vorher hatten Sie 20.000 Euro zur Verfügung. Wofür haben Sie das Geld benutzt?

Pour: Kameras hatten wir, Tontechnik haben wir geliehen, Licht haben wir nicht benutzt. Für Essen und Fahrtkosten haben wir Geld ausgegeben. Ich war so begeistert von dem Ergebnis! Anschließend habe ich versucht, einen Verleih zu finden. Aber kein Verleih hat sich für einen so kleinen Film interessiert. Und dann habe ich selbst angefangen, einzelne Kinos zu kontaktieren, ungefähr 100 Kinos deutschlandweit. Der Film ist durch KinomitarbeiterInnen in einem Kino entstanden und handelt von Kino. Ich dachte, das müsste kleinen Kinos gefallen. Am Ende haben zwanzig Kinos geantwortet und von denen haben weniger als zehn Kinos den Film gezeigt.

taz: Sie sehen den Film aber nicht als Misserfolg, oder?

Pour: Na ja, ich war noch nie zufriedener mit SchauspielerInnen als in diesem Film, sodass ich beschlossen habe, es weiterhin erst mal nur so zu handhaben. Also habe ich ein Jahr später einen weiteren Film auf die gleiche Art gedreht. Natürlich ist das viel Pain und Druck, wir haben oft nach den Drehtagen weiter im Kino gearbeitet. Aber wir hatten auch viel Spaß. In drei Wochen fangen wir deshalb mit dem nächsten Dreh an. Es soll ein Tanzfilm werden. Der Dreh soll an drei Tagen stattfinden. Wieder No-Budget mit ein bisschen Crowdfunding, damit ich vielleicht professionelle TänzerInnen engagieren kann.

taz: Sieht man so einem No-Budget-Film nicht auch an, dass er mit wenig Geld entstanden ist?

Pour: Es ist sogar mein Wunsch, dass die Menschen sehen, dass der Film mit wenig Budget gedreht wurde. Meine Filme sind zwar billig gedreht, aber es sind keine billigen Filme. Und sie sehen auch nicht billig aus.

taz: Ihr neuer Film, „Influenca: Controlling Crowds“, ist dem Filmregisseur David Lynch gewidmet. Was kann Lynch, was Sie können wollen?

Pour: Nur Lynch kann das machen, was er gemacht hat.

taz: Was kann er denn?

Pour: Er kann eine Welt kreieren, die nur ihm gehört und die nie woanders zu sehen ist. Ich will in diesen Welten leben. „Twin Peaks“ zum Beispiel: Natürlich gibt es dort viel Horror, aber wenn du dieses Diner siehst, willst du auch in so einem Diner sitzen und dort deinen Kaffee trinken und Kuchen essen. Diese Atmosphäre ist so besonders.

taz: Lynch erzählt häufig in Rätseln, man versteht seine Filme am Ende nicht immer, aber es bleibt ein Gefühl bestehen. Ist das der Grund für Ihre Lynch-Faszination?

Pour: Ich glaube ja. Lynch hat außerdem viel von Intuition gesprochen. Dass man auf sein Bauchgefühl vertrauen sollte. Manchmal merkt man ja, dass etwas keinen Sinn ergibt, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es funktionieren kann. Dieses Gefühl habe ich durch Lynch oft. Ich mag Welten und surreale Realitäten, in denen alles möglich ist. Nicht alles greifen zu können, zwischen Realität und Traum zu sein. Ich mache zum Beispiel jeden Tag Mittagsschlaf und träume auch sehr viel.

taz: Woran erkennt man Lynch in Ihrem neuen Film?

Pour: Wenn man aufmerksam ist und seine Filme kennt, wird man einige Elemente wiedererkennen. Zum Beispiel rote Vorhänge. Oder farbige Perücken.

taz: Würde der fünfjährige Pourya das glauben?

Pour: Nein, ich glaube nicht. Aber vielleicht hat er im Traum mal so etwas ähnliches gesehen und daran geglaubt.