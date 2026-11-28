D ie Sonne ist heute nicht aufgegangen, oder zumindest versteckt sie sich auch am späten Nachmittag noch hinter diesigen Nebelschwaden. Kalt ist es auch – und insgesamt sehr unerfreulich. Das Jahr ist zwar noch nicht vorbei, der Rest aber immerhin zählbar: zwei Reisen nach Hamburg, ein Abend in Hannover, eine letzte Stippvisite in Berlin. Beziehungsweise: drei Premieren, eine Klausurtagung und ein bisschen Weihnachtsfeier. Und dann ist’s auch gut gewesen.

Meine Lust auf die Großstadt geht gegen null, die aufs Land allerdings auch. Ich glaube, es liegt einfach nicht in der Natur des Menschen, im Winter überhaupt irgendwas zu machen. Es ist ja auch eine evolutionäre Verarschung, die ganzen Überwinterungsvorbereitungen nach Art der Altvorderen zu treffen, wenn danach dann aber gar keine Pause kommt.

Ich meine: Die letzten Äpfel sind vom Baum, der Garten ist halbwegs winterfest. Die Vorratskammer ist gefüllt, die Termine sind gemacht und die Verabredungen für die Feiertage auf ein gesundes Maß eingedampft. Einem prähistorischen Trieb folgend, habe ich zehn Packungen Spaghetti und drei 12er-Gebinde Dosentomaten gekauft und in den Keller geschleppt. In meinen Regalen lagern außerdem genug Bier und Bücher für eine mittlere Eiszeit.

Die Pause fällt aus

Allein: Der Betrieb geht ja weiter. Zwischen den Jahren werden tazzen geschrieben; es gehen bestimmt noch Sachen kaputt, die repariert werden wollen – und natürlich werden auch Schurk:innen aller Art noch irgendeinen Unfug ersinnen, um den man sich dann wieder wird kümmern müssen.

Es gibt also keinen Winterschlaf, obwohl sich alles danach anfühlt. Stattdessen versuche ich schon jetzt, die immerhin abgesenkte Schlagzahl zu genießen. Ich bin auch gar nicht so schlecht gelaunt, wie das vielleicht klingt. Man freut sich an solchen Tagen nur eben etwas langsamer und schlägt dabei nicht ganz so weit aus. Vorgestern musste ich zum Beispiel einmal sehr lachen, als ich beim Kochen gemerkt habe, dass ich die zwischendurch weggefutterten Radieschen unwillkürlich im Takt zu Suzi Quatro aus dem Radio gekaut habe: „She’s in Love with you / Krrmpf − Krrmpf − Krrmpf − Krrmpf“. Es sind eben die kleinen Dinge.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Und eigentlich wäre das auch ein schönes Ende gewesen: fürs Jahr und für den Text. Aber so einfach ist es leider nicht. Weil ich den Stillstand ja ehrlich gesagt auch ziemlich unheimlich finde. Und weil diese Scheißkälte und der Nebel eben nicht nur müde und selbstgenügsam machen, sondern auch melancholisch.

Früher war mehr Bubble Bobble

Deshalb muss ich beim Starren aus dem Fenster viel nachdenken über Freund:innen in der Ferne. Manche davon sind tot. Andere nicht. Und dann erwische ich mich, mir vorzustellen, wie ich wieder 12 bin und im Schnee durch meine alte Wohnsiedlung stapfe, um irgendjemanden zu besuchen. Weil damals alles fußläufig war und niemand je was dringenderes zu tun hatte, als sich vor den C64 zu klemmen und bis in alle Ewigkeit „Bubble Bobble“ zu spielen.

Es ist schon sonderbar, welche Momente später zu Erinnerungen werden, und was für ein Gewicht sie mit der Zeit bekommen. Von meiner Mutter zum Beispiel habe ich heute nur noch einen einzigen Satz im Ohr. Der war beiläufig gesagt, gar nicht wichtig und überhaupt kein gutes Material für einen letzten Klang. Aber so ist es eben.

Ich würde gerne einen klugen Schluss daraus ziehen – der Welt oder wenigstens meinen Kindern irgendwas davon mit auf den Weg geben. Aber es fällt mir nichts ein. Ich gucke einfach nur weiter in den Nebel, der sich um die Straßenlaternen geklebt hat, seit die Sonne inzwischen auch wirklich nicht mehr da ist.

Vielleicht frage ich morgen rum, ob jemand Lust auf ein paar Stunden „Bubble Bobble“ hat.