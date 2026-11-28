Sich dekorativ das Mäntelchen der „Bürgerlichkeit“ umzuhängen, ist zum einen ein taktischer Winkelzug von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten im Bestreben, das christlich-soziale Lager zu zerstören und dessen Platz zu okkupieren. Zum anderen wollen sie damit Normalität suggerieren – im Sinne des durchaus kreativen AfD-Slogans „Deutschland, aber normal“. Sowohl der Begriff des „Bürgerlichen“ als auch derjenige des „Normalen“ werden ex negativo definiert: Man meint zu wissen, was nicht bürgerlich und also nicht normal ist.

„Bürgerlichkeit“ erscheint heute beinahe wie eine Matrjoschka. Öffnet man sie, findet man dieselbe Figur noch mal vor – und noch mal und noch mal. Bürgerlich ist bürgerlich, normal ist normal, mehr als eine Tautologie ist nicht mehr drin. Nun wäre es allerdings zu einfach, „die Mitte“ oder „die Rechten“ der Entleerung einer bedeutungsstabilen Definition zu zeihen. Die schleichende Erosion von Bürgerlichkeit ist so alt wie das vergangene Jahrhundert. Je lauter sie angerufen wird, desto fragiler ist sie. Dasselbe gilt für den Konservatismus, der eng mit der Geschichte des Bürgertums verknüpft ist.

Insofern mag es kein Zufall sein, dass der als Parteienforscher bekannte Franz Walter nun eine in vieler Hinsicht gewichtige Biografie von Joachim Fest vorgelegt hat, an der sich ablesen lest, wie die Krise von Bürgerlichkeit und Konservatismus beschaffen ist.

Flakhelfergeneration

Joachim Fest wurde 1926 in Berlin geboren, er zählte zur „Flakhelfergeneration“, von Helmut Schelsky auch als „Skeptische Generation“ bezeichnet. Den (männlichen) Angehörigen dieser Kohorte standen nach 1945 alle Möglichkeiten offen. Joachim Fest, der nicht auf den Kopf gefallen war und sich zu Höherem berufen fühlte, machte in der Bundesrepublik schnell und glänzend Karriere.

Bürgerlichen Habitus pflegte er schon in seiner Jugend, was für ihn auch bedeutete, sich der Avantgarde der Liberalisierungsbewegung anzuschließen, die seit Anfang der 1960er Jahre gegen autoritäre Verknöcherung und antiliberale Tendenzen in der Bundesrepublik kämpfte. Letztere zeigten sich unter anderem in den Notstandsgesetzen und der Spiegel-Affäre. Als Redaktionsleiter und später Moderator des NDR-Politikmagazins „Panorama“ – das Fernsehen war gerade zum Leitmedium aufgestiegen – ärgerte er ab 1963 an jedem Montagabend die Regierung.

Die Biografie Franz Walter: „Joachim Fest. Ein Leben im 20. Jahrhundert“. dtv, München 2026. 720 Seiten, 36 Euro

Inspiriert von Ralf Dahrendorfs Überlegungen zur Offenen Gesellschaft zeigte sich der junge Fest als streitbarer Demokrat, der von vielen Linken geschätzt wurde: „Der Konflikt ist die Voraussetzung für eine freiheitliche Lebensordnung“, wetterte Fest gegen die Große Koalition. Als Herausgeber und Chef des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung öffnete er Letzteres für offene Debatten, zum Erstaunen vieler.

Inszenierte sich Fest doch zeitlebens als Teil einer Gruppe von Solitären, die unangefochten vom Zeitgeist dachte und lebte. Franz Walter macht deutlich, dass Fest trotz dieser „mitunter prätentiös stilisierten, demonstrativen Unabhängigkeitsattitüde gegenüber fluiden geistigen Strömungen“ den jeweiligen Zeitgeist tendenziell verkörperte, wenn auch auf eigenwillige Weise. Fest erscheint so als typischer und also „enorm instinktstarker“ Sozialaufsteiger, der die Kontrolle nicht verlieren durfte.

Die Revolte von 1968 hatte Fest nicht behagt. Seither distanzierte er sich immer vehementer von allem, was er mit Linkssein verband. Zum bürgerlichen Habitus gesellte sich eine konservative Attitüde. Biograf Walter geht mit gutem Gespür der Frage nach, was sich dahinter an Substanz verbarg, vor allem aber, welches Erbe Fest ausschlug.

Spross einer Bauernfamilie

Deutlich wird das in Fests historiografischen Arbeiten und Interventionen, also seiner Mitarbeit an den Memoiren des in der alten Bundesrepublik als „Gentleman-Nazi“ hofierten Kriegsverbrechers Albert Speer, seiner Hitler-Biografie, dem sogenannten Historiker-Streit und seiner eigenen Speer-Biografie, in der er konsequent neuere Forschung ignorierte. Fest verachtete die „Zunft“, mied Archive und arbeitete vor allem mit Sekundärliteratur, wobei er spätestens bei seinem Essay zum „Untergang“ des NS-Regimes an vielen Stellen auf der Borderline zum Plagiat tanzte. Ich empfehle einen Blick in James P. O’Donnells und Uwe Bahnsens „Die Katakombe. Das Ende in der Reichskanzlei“ von 1975.

 Als Chef des Feuilletons der FAZ verstand sich Fest noch als Citoyen.

Der entscheidende Punkt liegt nicht im unkritischen Umgang mit Speer, der von Fest aufgeworfenen Frage, ob es sich bei Hitler um einen „großen Mann“ gehandelt hat, oder anderen Fehleinschätzungen und Skurrilitäten. Walter, dem der Nachlass Fests offenstand, hat etwas weitaus Substanzielleres herausgearbeitet. Fest stammte aus einer tief im Katholizismus verwurzelten Familie. Sein Vater Johannes kam, anders als der Sohn behauptete, nicht aus dem Bürgertum. Er war der Spross einer Bauernfamilie aus der Provinz Posen, die ursprünglich Fickel hieß. Später wollte der Vater nicht einmal taktische Überlegungen an sich heranlassen, die nur den Hauch des Verdachts mit sich gebracht hätten, er habe sich mit dem NS-Regime eingelassen.

Johannes Fest war der Aufstieg gelungen. Er hatte kein Abitur, wurde aber Volksschullehrer, zog nach Berlin und wurde zum Vorsitzenden der katholischen Zentrumspartei in Neukölln gewählt, deren linkem Flügel er angehörte. Als die Feinde der Republik – Monarchisten, Nationalsozialisten und Kommunisten – in den 1920ern immer aggressiver auftraten, trat Johannes Fest dem Deutschen Republikanischen Reichsbund bei, der von SPD, dem Zentrum und der liberalen DDP unterstützt wurde. Später besuchte er Ortsgruppenabende des deutlich wehrhafteren Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der republikanischen Kampftruppe eben jener Parteien.

Den Freundeskreis vom Vater Fests bezeichnet Walter daher „als eine Art Weimarer Koalition im Kleinen“. Sohn Joachim aber interessierte sich nie dafür. „Bei den kleinen Leuten, davon war er grundüberzeugt, gab es nichts, was zu erfahren, gar zu lernen sich lohnt“, schreibt Walter. Dieses Desinteresse wird das von Fest gezeichnete Bild des Nationalsozialismus nachhaltig prägen. In seinem ersten Buch zum Thema charakterisierte er Hitler und seine Gefolgschaft als „entwurzelte, verwahrloste, affektgeleite“ und „von Ressentiments getriebene und enthemmte Spießer“, bestenfalls als Kleinbürger also.

Uninteressiert an der Arbeiterbewegung

Fest wollte anfangs immerhin wissen, wieso sich das deutsche Bürgertum auf eine Mesalliance mit dem braunen Mob eingelassen hatte. Allerdings war die Frage schon falsch gestellt, weil zur Avantgarde dieses Mobs unter anderem auch die deutsche Studentenschaft gehört hatte. „Dass der Autor sich auf den Weg begeben würde, Großbürgertum und Aristokratie vom Nationalsozialismus zu entkoppeln, schlägt sich in diesem Buch noch nicht allzu sichtbar nieder“, urteilt Walter. Aber die Richtung war eingeschlagen.

Dass Fest sich für den Kosmos des Katholizismus und der republikanischen Arbeiterbewegung nicht interessierte, ist umso problematischer, als diese Milieus dem Nationalsozialismus weitaus mehr Widerstand entgegensetzten als die tendenziell nationalistischen (Kultur-)Protestanten, das Großbürgertum und der Adel. Walter hält fest, dass es durchaus nicht erwartbar war, dass diese „Kleine-Leute-Milieus“ durch Organisation und Bildung sich – anders als viele Bürgerliche – am stärksten immun gegen Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Faschismus zeigen würden.

Die „politische Dummheit und Egozentrik“ der Bürgerlichen habe Fest vehement geleugnet, konstatiert Walter. Mit der Idee, die nationalsozialistische Diktatur sei „antibürgerlich“ gewesen, stand Fest jedoch nicht allein. Unter anderem der Historiker Jürgen Kocka hat das so formuliert, was auch richtig ist, als die NS-Diktatur der Bürgergesellschaft, die sich immer als rechtsstaatlich verfasst definierte, den Kampf angesagt hat.

Wie Fest in einem Gastbeitrag für die taz aber zu behaupten, gute Gründe sprächen dafür, dass der Nationalsozialismus politisch eher links gewesen sei, sagt mehr über den Autor als die Sache. Die größte Wählerwanderung zu den Nationalsozialisten kam aus dem Lager der bürgerlichen Liberalen, große Teile des Bürgertums integrierten sich zügig in den neuen Staat.

Erst Citoyen, dann Bourgeois

Hier zeigt sich, wie problematisch der Begriff des Bürgers im Deutschen schon immer war. Er beinhaltet zwei Aspekte oder Figuren, die spätestens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinanderzudriften begannen: den Bourgeois und den Citoyen. Als Chef von „Panorama“ und des Feuilletons der FAZ verstand sich Fest deutlich als Citoyen, schien sich später aber zunehmend mit einer Existenz als Bourgeois zu begnügen: Der von ihm performten Bürgerlichkeit war wie seinem Konservatismus seit den 1980ern – auch hier dem Zeitgeist folgend – peu à peu die politische Bestimmung abhanden gekommen. Sie war ohne Halt und Sinn. Seinen katholischen Glauben hatte er längst verloren. Einen zentralen Begriff der Katholiken und Sozialdemokraten im Umfeld seines Vaters hatte er sich nie zu eigen machen wollen: Solidarität.

Schon als sein FAZ-Kollege Dolf Sternberger Ende der 1970er Jahre das Wort „Verfassungspatriotismus“ prägte, befand Fest nicht zu unrecht, mit diesem sei es nicht getan. Freiheitliche Systeme seien immer gefährdet. Er selbst habe darüber hinaus keine Antwort auf die Frage, „wer oder was die metaphysische Bedürftigkeit der Menschen stillen“ könne. In seinen letzten Jahrzehnten blieben Fest wie vielen anderen Konservativen daher nur wirtschaftsliberale Floskeln wie „Reformen des Sozialstaats“ und „Entbürokratisierung“, „Deregulierung“ und „Selbstverantwortung“.

Franz Walter bleibt da nicht mehr, als zu konstatieren, dass „für einen Konservatismus“ eine „solche Rhetorik suizidal“ sei. Damit hat er nicht nur das Problem Joachim Fests beschrieben. Solche „Bürgerlichkeit“ ist kein Programm.