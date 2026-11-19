107,3 Milliarden US-Dollar Erlös zum Start – es ist ein Rekordbörsengang, den das KI-Unternehmen Anthropic hingelegt hat. Der größte überhaupt bislang, den bisherigen Rekordhalter SpaceX hat das US-Unternehmen damit noch übertroffen.

Es ist der erste Börsengang von einer der großen KI-Firmen, OpenAI hatte seinen zuletzt verschoben. Anthropics Börsenstart gilt in der Branche als Stimmungstest. Denn in den vergangenen Wochen musste die KI-Branche, die in den vergangenen Jahren nur ein Mehr kannte – mehr Investitionen, mehr Rechenzentren, mehr Leistung bei den Modellen – erste Dämpfer hinnehmen.

Da waren zunächst die im Rückblick nur leichten Kursturbulenzen nach den US-Zwischenwahlen. Bei denen hatten die Demokraten stark abgeschnitten, die den weitgehend unregulierten Bau neuer Rechenzentren kritisch sehen. Rechenzentren sind die Basis für die großen Sprachmodelle, die hinter KI-Chatbots und den leistungsfähigsten KI-Modellen stecken. Dann musste der Nvidia-Chef über eine Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin aus China zurücktreten. Nvidia ist der führende Hersteller der für das Training und die Nutzung verwendeten Hochleistungschips.

Der Weg des Geldes

„Die Investoren fragen sich bei dem Börsengang, ob sich ihre Investments lohnen, aber Europa muss sich eine andere Frage stellen“, sagt die KI-Expertin Frederike Kaltheuner. Nämlich die nach dem Geld. Europa müsse sich dessen bewusst werden, dass ein großer Teil der hier genutzten KI-Anwendungen aus den USA komme.

Das heißt: Die Firmen – im Fall von Anthropic jedenfalls, das sich auf Firmenkunden konzentriert, aber bei den Anwendungen anderer Hersteller wie OpenAI auch zahlende Privatpersonen – schieben ihr Geld in die USA. „Jede Firma hofft natürlich, dass für sie der Nutzen größer ist als die Kosten“, sagt Kaltheuner. Dabei würden aber die langfristigen Kosten aus dem Blick geraten – nämlich die einer weiteren technologischen Abhängigkeit.

Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, weist zudem auf eine Verschiebung im Diskurs hin, wenn es um die Nutzung von KI-Systemen geht: „Im letzten Jahr ist die Debatte sehr gekippt in Richtung Verteidigung und Sicherheit“, sagte Simon in einem Briefing des Science Media Centers. Sie kritisiert eine „stark angstgetriebene Logik“, einerseits im Hinblick auf die Einsatzzwecke, andererseits im Hinblick auf die Nutzung generell: „Im Moment wird nur gesagt, wir müssen schneller werden, wir müssen mitmachen, wir müssen auch Rechenzentren bauen“, so Simon.

KI: Mehr und schneller

Tatsächlich haben etwa zuletzt auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung Anfang November sowohl Digitalminister Karsten Wildberger als auch Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) mehr Tempo gefordert. „Wir müssen in Deutschland und Europa viel schneller darin werden, digitale Technologien zu entwickeln und zu nutzen“, sagte Merz.

Simon kritisiert dagegen eine „Wettrüsten-Logik“: Zu kurz komme dabei einerseits eine ernsthafte Debatte über Grenzen, also Punkte, in denen wir als Gesellschaften sagen könnten oder sollten: Nein, diese Technologie oder diese Ausprägung davon lassen wir nicht zu. Und andererseits die Debatte darüber, auf Basis welcher Ideologien eigentlich maßgebliche Akteure der Branche arbeiten.

Dystopische Fiktion

Als Beispiel nennt Simon die im Silicon Valley verbreitete Annahme, dass der Mensch durch Technologie verbessert werden müsse. Die daraus resultierenden Gedanken – von der Besiedelung des Mars bis hin zu hybriden Mensch-Maschine-Wesen – klingen zwar sehr nach dystopischer Fiktion. Aber Simon warnt: „Wenn Leute mit sehr, sehr, sehr viel Geld und sehr viel politischer Macht diese komischen Ideen haben, dann führt das halt zu Konsequenzen, wie, dass der Klimawandel als nicht so schlimm bewertet wird, weil dann das Eis über Grönland schneller schmilzt und man dann an die seltenen Erden da drunter kommt.“

Was also tun? Simon plädiert dafür, die KI-Anbieter stärker in die Haftung zu nehmen. Und zwar nicht nur die Unternehmen mit Schadensersatz. Sondern auch die Führungsebene mit einer persönlichen Haftung, gegebenenfalls mit Haftstrafen. „Das scheint mir der einzige Hebel zu sein, damit diese Leute über die Konsequenzen ihrer Technologien nachdenken.“

Und in Sachen Abhängigkeit? Kaltheuner sagt: „Wir brauchen in Europa so viel Wettbewerb wie möglich.“ Das heiße nicht, möglichst wenig Regeln. Zu wenig Regeln würden eher zu einem konzentrierten Markt führen. Sondern eine Regulierung, die einen diversen Markt kreiere: Ja, Zugriff auf die aktuellen Spitzenmodelle, aber auch kleinere, spezialisierte Modelle. Die hätten einen weiteren Vorteil: Sie verbrauchen nicht annähernd so viel Energie und Wasser wie die großen Marktführer.