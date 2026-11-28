afp | Im Rechtsstreit mit Apple um Geschäftsgeheimnisse hat das KI-Unternehmen OpenAI Gegenklage eingereicht. Der ChatGPT-Entwickler wirft dem iPhone-Hersteller in einem am Freitag bei einem Bundesgericht im kalifornischen San José eingereichten Schriftsatz seinerseits den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor. Zudem setze Apple gemeinsame Zulieferer unter Druck, um OpenAI den Einstieg in den Markt für vernetzte Geräte zu erschweren.

Apple wies die Gegenklage als „offensichtlichen Versuch“ zurück, vom eigentlichen Gegenstand seiner Klage abzulenken. Der Konzern hatte im Juli OpenAI und zwei frühere Apple-Mitarbeiter wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Apple bekräftigte am Freitag seinen Vorwurf, frühere Apple-Mitarbeiter hätten bei OpenAI hunderte vertrauliche Dateien genutzt.

OpenAI wirft Apple in der am Freitag eingereichten Gegenklage vor, sich über einen früheren Mitarbeiter des KI-Unternehmens Geschäftsgeheimnisse verschafft zu haben. Der Mitarbeiter, der nach sechs Monaten bei OpenAI im Juni zu Apple zurückgekehrt war, soll sich dutzende Dokumente über einen Prototyp auf seine privaten Mobiltelefone geschickt haben. Im Juli habe er auf Wunsch des Konzerns die Pläne von OpenAI vor Apple-Führungskräften präsentiert. Apple erklärte, eine interne Untersuchung habe keine Belege dafür ergeben.

Die beiden US-Unternehmen arbeiten seit der Integration von ChatGPT in Apple-Produkte 2024 zusammen, werden aber zunehmend zu Konkurrenten. OpenAI entwickelt gemeinsam mit dem Studio des früheren Apple-Designchefs Jony Ive eigene Geräte auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI). Das erste Gerät, ein kleiner Lautsprecher ohne Bildschirm, soll laut einem Gerichtsdokument frühestens Ende Februar 2027 ausgeliefert werden.

Apple versuche, „mit allen verfügbaren Mitteln unlauteren Wettbewerb zu betreiben“, erklärten die Anwälte von OpenAI. Zulieferer hätten aus Angst vor dem Verlust von Apple-Aufträgen Treffen mit OpenAI verlegt. Ein Zulieferer habe die Produktion für OpenAI in die Nachtschicht verlegt, ein anderer wegen Drohungen Apples auf geplante Arbeiten verzichtet.

Apple erklärte, seine Zulieferer dürften auch für Konkurrenten arbeiten, sofern sie vertrauliche Informationen und gemeinsam mit Apple entwickelte Ausrüstung schützten.

OpenAI zog am Freitag zudem seinen Antrag auf Abweisung der Klage Apples zurück, ohne Gründe dafür zu nennen.

Im Oktober hatte sich OpenAI verpflichtet, die von Apple als Geschäftsgeheimnisse bezeichneten Informationen vorerst nicht zu nutzen. Eine vorbereitende Anhörung für einen möglichen Prozess ist für Ende Juni 2027 vorgesehen.