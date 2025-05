D ie Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation der UN (ILO) sind eindeutig: Frauen sind von der Automatisierung durch KI besonders betroffen. In Deutschland könnten bis zu 9,6 Prozent der weiblichen Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren. Fast dreimal so viele wie bei Männern. Denn Assistenz- und Verwaltungsjobs, klassische „Frauenberufe“, sind besonders leicht automatisierbar. Der Feind ist hier aber nicht die „böse“ KI, sondern das patriarchale System.

Seit der Industrialisierung fürchten Menschen, dass neue Technologien ihnen ihre Jobs wegnehmen. Die Besorgnis ist teilweise berechtigt, Jobs verändern sich. Aber wir arbeiten nach wie vor. Landwirte beispielsweise arbeiten heutzutage mit Traktoren, Algorithmen, nicht mehr mit reiner Pferdestärke.

Die Automatisierung durch KI ist kein Schicksal, das einfach über uns hereinbricht. Sie macht nur sichtbar, was in unserer Gesellschaft ohnehin schiefläuft: Frauen haben schlechteren Zugang zum Arbeitsmarkt, arbeiten häufiger in Teilzeit oder in prekären Jobs. Besonders Frauen übernehmen solche Aufgaben, die durch KI ersetzt werden können. Das liegt an einer Vergeschlechtlichung von Aufgaben außerhalb der Lohnarbeit.

 Das Narrativ, Frauen könnten durch die Automatisierung in neue, höherwertige Jobs wechseln, blendet aus, dass sie sich in einem System bewegen, das typisch weibliche Arbeit – bezahlt wie unbezahlt – strukturell entwertet

Care-Arbeit gilt als typisch weiblich, wird aber nicht durch eine KI ersetzt werden können. Pflege, Erziehung, Ernährung – einen Großteil der Fürsorgearbeit, die überwiegend Frauen übernehmen, müssen Menschen verrichten. Sie hält uns am Leben – und muss genau deshalb abgesichert, politisch priorisiert und auch bezahlt werden.

Die technologischen Veränderungen werden nicht unbedingt zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, sagen die For­sche­r:in­nen der ILO. Vielmehr müssen wir lernen, die KI als Tool zu benutzen, die uns mühselige Kleinarbeit erspart. Allerdings: Das Narrativ, Frauen könnten durch die Automatisierung in neue, „höherwertige“ Jobs wechseln, blendet aus, dass sie sich in einem System bewegen, das typisch weibliche Arbeit – bezahlt wie unbezahlt – strukturell entwertet.

Die eigentliche Chance liegt nicht in der Hoffnung, dass Frauen neue Jobs finden, sondern in einer radikalen Neubewertung dessen, was Arbeit ist. Der meritokratische Ansatz sitzt tief. Wir glauben, unser persönlicher Wert hinge von unserer Leistung ab. Nur das, was produktiv, effizient und profitabel ist, gilt als richtige Arbeit. Nach dieser Logik wird auch Care-Arbeit als „nicht richtige“ Arbeit abgewertet. Und genau von dieser Vorstellung müssen wir uns trennen.

44 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten Frauen pro Tag im Vergleich zu Männern. Trotzdem beansprucht diese Form der Arbeit zeitliche und finanzielle Ressourcen. Fürsorgetragende erleben also fehlende Anerkennung, mentale Belastung und auch Altersarmut. Solange Care-Arbeit als private Pflichtaufgabe „nebenbei“ gesehen wird, die Frauen „aus Liebe“ und ohne Bezahlung verrichten, wird sich an der Schieflage auf dem Arbeitsmarkt nichts ändern. Wenn wir jetzt nur darüber sprechen, wie Frauen „fit gemacht“ werden für die neue Arbeitswelt mit KI, verpassen wir die Chance, einen neuen Arbeitsbegriff zu etablieren, der Fürsorgearbeit inkludiert. Es braucht eine Gesellschaft, die nicht nur von „Chancengleichheit“ in der Berufswelt redet, sondern den Wert von Sorge­arbeit anerkennt.