Krieg in der Ukraine : Massive Angriffswelle auf Kyjiw

Durch russischen Raketenbeschuss werden in Kyjiw am Montag mindestens sieben Menschen getötet. Auch eine Kinderklinik ist Angriffsziel.

KYJIW taz | Zum ersten Mal seit Wochen sind in Kyjiw wieder viele Gebäude – und Menschen – erzittert. Schon längst hat man sich in der ukrainischen Hauptstadt an die fast täglich heulenden Sirenen – draußen und auf dem Smartphone – gewöhnt und dabei gelernt, sich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Denn die zahlreichen letzten Warnungen per Sirenen und App waren folgenlos geblieben.

Nicht so an diesem Vormittag. In mehreren Stadtteilen krachte es fürchterlich. Und dieses Mal rannte, wer sich gerade auf der Straße aufhielt, um sein bzw. ihr Leben. Die Angriffe, so berichtete die ukrainische Luftwaffe, seien mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern ausgeführt worden. Um 12:02 Uhr Ortszeit meldete das offizielle Portal der Militärverwaltung von Kyjiw sieben Tote.

Auch Hyperschall-Raketen vom Typ Kinschal sollen eingesetzt worden sein. Kinschal-Raketen fliegen zehnmal so schnell wie die Schallgeschwindigkeit. Deswegen sind sie für die Luftabwehr praktisch nicht erreichbar. Auch der Autor des Textes suchte mit einem kleinen Hocker, Notebook und Smartphone in der Hand in seiner Wohnung die Stelle auf, an der die Wände am dicksten sind. Doch hier hat das Mobiltelefon häufig keinen Empfang.

Dann, nach einer Stunde, war alles vorbei. Vorerst. 40 Raketen seien am Montagvormittag auf die Ukraine abgefeuert worden, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj. Fünf strategische Bomber vom Typ Tu-95 und ein Kampfjet vom Typ MiG-31K hätten die tödliche Fracht über der Ukraine abgeworfen, berichtete das Portal obozrevatel.com.

Schäden nur teilweise bekannt

Die Öffentlichkeit kennt inzwischen die Telegram-Kanäle, die zuverlässig über den Beginn und das Ende einer Bedrohung aus der Luft informieren. Die Schäden der jüngsten russischen Luftangriffe sind bisher jedoch nur teilweise bekannt.

So wurde in Kyjiw ein Gebäude der Kinderklinik „Ochmatdit“ beschädigt. In einem anderen Viertel der ukrainischen Hauptstadt wurde ein halbes Haus vernichtet, so der Telegram-Kanal Trucha, der auch über weitere Brände und Zerstörungen in Kyjiw berichtet. „Uns fehlen die Worte“, kommentiert Trucha Bilder eines brennenden Gebäudes der Kinderklinik. „Das ist die Klinik, die jeden Tag hunderten schwerkranken Kindern das Leben rettet.“

Wenig später machten Videos eines blutenden Kindes, von kleinen Patienten, die weinend an ihrem Tropf vor den Trümmern ins Leere starren und Menschen, die Trümmer der Kinderklinik beseitigen, die Runde. Besonders hart traf es die Umgebung der U-Bahn-Station Lukjanowskaja. Auf Videos sind riesige Rauchwolken in der Umgebung der Station zu sehen.

Russland habe die Ukraine zu einem Zeitpunkt beschossen, als die meisten Menschen auf der Straße waren, so der Chef der Präsidialadministration, Andriy Yermak. „Diese Wahnsinnigen, diese russischen Terroristen. Dieser Beschuss richtete sich gegen Zivilisten und die Infrastruktur. Die ganze Welt sollte heute die Folgen des Terrors sehen, auf den man nur mit Gewalt antworten kann“, schrieb Yermak.

Etage weggebombt

In sechs Stadtteilen der Hauptstadt finden sich Trümmer, beschädigte Büros, brennende Gebäude, auch in Wohngebieten. Ein Video zeigt ein mehrstöckiges Haus, dessen oberste Etage weggebombt worden war. Auch in anderen ukrainischen Städten gab es Opfer. In Kriwij Rih kamen zehn Menschen bei einem Luftangriff ums Leben, 31 weitere wurden verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums seien mindestens 20 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden.

In Dnipro wurden beim Beschuss eines mehrstöckigen Gebäudes ein Geschäft und eine Tankstelle beschädigt. Es gab Verletzte. Mindestens drei Menschen wurden bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine getötet.

Auch im russischen Gebiet Belgorod gab es Verletzte nach einem Luftangriff. In der Ortschaft Wosnesenowka wurde ein Busfahrer bei einem Drohnenangriff verletzt, berichtete der Gouverneur des Gebietes Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf seinem Telegram-Kanal.