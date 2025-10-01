piwik no script img

Konzertempfehlungen für BerlinMysteriöse Musik mit Kind

von Stephanie Grimm

Michael Vorfeld lässt elektrische Spannung tönen, „The Wats“ verbindet Soundexperiment mit Musiktheater, beim Kiezsalon geht es etwas klassischer zu.

„The Wats“ bringt Neue Musik mit Musiktheater, Videoelementen, Tanz und Elektronik zusammen Foto: C. Roeckelein

S o gut wie alles, was einem im Alltag begegnet, kann Musik werden – wenn man es nur als solche versteht. Sogar Licht, zumindest das vom Menschen erzeugte. Darauf, aus Glühlampen Töne zu holen, mit Hilfe der elektrischen Spannung, die fließt, hat sich der Medienkünstler und Musiker Michael Vorfeld spezialisiert – auf wirklich erstaunlich tönende, elektroakustische Weise, die auch visuell etwas hermacht. Am Donnerstag stellt er im West Germany sein Album „Glühlampenmusik“ vor, erschienen bei Karlrecords. Ebenfalls dabei: das Duo Periode (2.10., 21 Uhr, AK 10 Euro Eintritt).

Ebenfalls am Donnerstag feiert ein interdisziplinäres Musiktheater der Berliner Komponistin und Musikerin Stepha Schweiger Premiere im Ballhaus Ost Premiere: es folgen Vorstellungen an den kommenden Tagen. Das Stück namens „The Wats“, welches Neue Musik mit Musiktheater, Videoelementen, Tanz und Elektronik zusammenbringt, ist angelehnt an die Geschichte „The Woman at the Store“.

Geschrieben wurde die von der jung verstorbenen neuseeländischen Schriftstellerin Katherine Mansfield. In dem treffen drei Reisende auf eine mysteriöse Frau mit Kind, es entspinnt sich eine eindrückliche Geschichte um Gewalt, Isolation und Emanzipation (2.-4.10., 20 Uhr + 5.10. 18 Uhr, Tickets kosten im VVK 16,60, erm. 11 Euro).

Am Freitag kehrt der mittlerweile nomadische Kiezsalon wieder an seine traditionelle Heimstatt zurück, in die Musikbrauerei – und bringt ein nicht allzu heimeliges Programm mit. Unter anderem wird die Soundkünstlerin Victoria Shen aka Evicshen aus San Francisco Noise-Kollagen aus allerhand Selbstgebautem generieren. Die Autorin dieser Kolumne durfte schon erleben, wie Shen bei einem Festivalauftritt den Saal im Nu leer leerspielte. Die, die blieben, erlebten ihre chaotischen und doch soghaften Sounds jedoch als große Kunst.

tazplan

Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan und immer Mittwochs und Freitags in der Printausgabe der taz.

Etwas anschlussfähiger dürften die anderen Acts des Abends sein: Der Engländer James Blackshaw etwa, der auf seiner 12-seitigen Gitarre klassische mit östlichen und minimalistischen Einflüssen verbindet.

Die Libanesin Mayssa Jallad spielte schon in der Indie-Pop Band Safar, im Kiezsalon ist sie aber solo zu Gast – im Gepäck hat sie vermutlich ihr Solodebüt „Marjaa: The Battle of the Hotels“ von 2023, der aus dem libanesischen Bürgerkrieg aus Perspektive eines namenlosen Mann erzählt (3.10., 20 Uhr, Tickets kosten im VVK 10,65 Euro).

Am darauffolgenden Freitag stellt die Kreuzberger Jodel-Queen, Autoharp-Spielerin und Komponistin Doreen Kutzke aka Kutzkelina das mit ihrem Ribo Chor aufgenommene Album „My Favourite Spells“ vor – in der erfreulicherweise (zumindest vorübergehend) wieder für Veranstaltung nutzbaren wunderbaren B.L.O. Kantine.

Nachdem das letzte Programm den schön Titel „Jammern auf hohem Niveau“ trug und sich verschiedensten Klageliedern widmetet, handlen die Stücke diesmal um weiblichen Figuren aus der Mythologie. Die hätten teils wohl durchaus Grund zum Jammern gehabt, hatten aber Spannenderes am Start.

Getragen wird der Chor von minimalistischen elektronischen Arrangements und dem eigenwilligen Sound der Autoharp. Der Support kommt vom fulminanten Seth Faergolzia aus New York (10.10., 20.30, Tickets gibt es im Vorverkauf für 14,15-19 Euro).

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Stephanie Grimm
Themen #taz Plan #Sound der Stadt #Popmusik #Musiktheater #Experimentelle Musik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Fotocollage des Magnetic Ghost Orchestra, die vor einem Backsteinbau mit grauen Fenstern unter einer Ampel stehen. Die Musiker:innen tragen Blasinstrumente. Duch einen Mosaikeffekt wiederholen und überlappen sich einzelne Bildelemente und Bildkanten.
Neue Musik aus Berlin Anziehendes Gegengift
Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Magnetic Ghost Orchestra legt sein neues Album „Holding On To Wonder“ vor – eine vergnüglich schroffe Mischung aus Jazz, Soul und Indietronic.
Oswald Tschirtner und David Bowie 1994 in Gugging
Nachlass von David Bowie nun zugänglich Der Thin White Duke zwischen Gothic und Gossip
Konzertmitschnitte, Archivzugänge und ein Buch über den Besuch des britischen Popstars in einer Psychiatrie ermöglichen neue Zugänge zu Bowies Œuvre.
Von Stephanie Grimm
Neue Musik aus Berlin Elegant psychedelische Gewitter
Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Duo Lail & Lomar hat mit ihrer EP „My Head Could Explode“ ein funkelndes Debüt veröffentlicht. Am Mittwoch stellen sie es live in der Bar Bobu vor.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Eine Fotocollage des Magnetic Ghost Orchestra, die vor einem Backsteinbau mit grauen Fenstern unter einer Ampel stehen. Die Musiker:innen tragen Blasinstrumente. Duch einen Mosaikeffekt wiederholen und überlappen sich einzelne Bildelemente und Bildkanten.
Neue Musik aus Berlin Anziehendes Gegengift
Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Magnetic Ghost Orchestra legt sein neues Album „Holding On To Wonder“ vor – eine vergnüglich schroffe Mischung aus Jazz, Soul und Indietronic.

30.9.2025

Konzertempfehlungen für Berlin Alte Meister, tot und lebend
Kolumne Sound der Stadt von Tim Caspar Boehme
Feiern für die Konzertreihe Labor Sonor und den vor 100 Jahren verstorbenen Erik Satie. Auf Besuch kommt der australische Sänger Robert Forster.

29.9.2025

Fotoarbeiten sind mit Metallstangen auf organisch geformte Sockel aufgesetzt. Die vordere Arbeit zeiget ein Stillleben mit dem Bild eines gestiefelten Katers, die hintere Arbeit zeigt Teile einer weißen Autokarosserie, auf der Äste liegen.
Die Kunst der Woche So geht Wut
Kolumne Berliner Galerien von Brigitte Werneburg
Clara Bahlsen wütet durch die Villa Heike, Joachim Grommek malt die Störung und im Projektraum Kleistpark reflektieren Künstlerinnen das Thema Arbeit.

25.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
2
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf
3
Donald Trumps Gaza-Plan Hauptsache, der Krieg hört auf
4
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
5
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
6
Trumps Friedensplan Neues Machtspiel oder Ausweg?