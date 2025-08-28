piwik no script img

taz zahl ich

Konzertempfehlungen für BerlinAlles mitnehmen, was draußen geht

von Stephanie Grimm

Kurz vor dem Ende des Sommers laden die Citadel Music Days zum Finale, Yves Fontanille lädt zu Konzerten im Kiez. Dort trifft Postpunk auf Avant-Pop.

Verästelnder Avant-Pop: 13 Year Cicada Foto: Aileen Klein

E nd-of-Summer-Torschlusspanik stellt sich ein. Alles mitnehmen, was draußen geht. Etwa die Konzertreihe „Off Days“, die – quasi als Finale der Citadel Music Days – am Freitag und Samstag zum zweiten Mal auf die Zitadelle Spandau lockt. Zumindest hier, wo gegen 22 Uhr Schluss sein muss, sind die spürbar kürzeren Tage ein Bonus; Konzerte in Dämmerung oder Dunkelheit sind einfach stimmungsvoller.

Stilistisch wird an beiden Tagen eine bunte Mischung geboten. Am Freitag gibt es unter anderem ein Comeback der R&B- und Hip-Hop-Künstlerin Nelly Furtado, die eine längere Auszeit genommen hatte. Außerdem dabei französische Singer-Songwriterin Yseult (übrigens die weltweit meistgestreamte frankophone Künstlerin).

Ihr neues Album „Mental“ ist weniger balladesk und deutlich roher als früher. Dritter Act ist das Berliner Ensemble A Song For You. Musikalisch noch spannender dürfte der Samstag werden: Da gibt es mit 070 Shake nochmal Hiphop, diesmal angereichert mit Alternative und Elektronik. Außerdem bringt der mehrsprachig singende, palästinensisch-französisch-algerische Musiker Saint Levant seine sehr eigene Mischung aus Hip-Hop, R&B und arabischer Poesie mit. Ebenfalls ein klanglicher Melting Pot ist das, was der Experimenten zugeneigte Londoner Rapper Dakar auf die Bühne bringt (29. & 30. 8., 18 bzw. 16 Uhr, Tagesticket 70, 2-Tagesticket 110 Euro).

Am Samstag gibt es nochmal Musik außerhalb des S-Bahn-Rings. Und zwar im popmusikalisch definitiv unterversorgten Südwesten der Stadt – der übrigens von den 1960er bis 1980er Jahren diesbezüglich durchaus belebter war. Der in der Waldsiedlung Zehlendorf wohnhafte Musiker, DJ und Kurator Yves Fontanille will das ändern und veranstaltet in der kommenden Woche zwei Konzerte in seinem Kiez.

tazplan

Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan und immer Mittwochs und Freitags in der Printausgabe der taz.

Am Freitag treten im Gemeindesaal der Zehlendorfer Emmaus-Kirche, unweit der U-Bahn-Station Onkel Toms Hütte, die Gubenstreet Boys auf, ein aus dem inklusiven Musikprojekt Ick Mach Welle hervorgegangenes Hip-Hop-Projekt, bei dem auch Anton Garber mitmischt. Der hat vergangenes Jahr mit Brezel Göring ein paar Songs der legendären Punkband Pisse gecovert. So erstaunt nicht, dass auch Göring, der Godfather der DIY-Szene am gleichen Abend mit seiner Band Psychoanalyse auftritt (30. 8., 19 Uhr Uhr, Tickets 5,50-16,50 Euro).

Am darauf folgenden Freitag gibt es dann nochmal ein ähnliches Format an gleicher Stelle – diesmal trifft der Postpunk von Point no Point auf den sich in Klangsphären verästelnden Avant-Pop von 13 Year Cicada (5. 9., 19 Uhr, Tickets 5,50-16,50 Euro). Um 22 Uhr müssen die Konzerte übrigens durch sein, doch der Abend ist längst nicht vorbei: Es gibt eine Aftershowparty im Hockey Club.

Ebenfalls am Samstag eröffnet das Musikfest Berlin, das von den Berliner Festspielen mit der Stiftung Berliner Philharmoniker veranstaltet wird – womit auch gleich die neue Spielzeit des Orchesters eröffnet wird. Das Eröffnungskonzert des Royal Concertgebouw Orchestra ist zwar ausverkauft, aber es gibt ja noch dreieinhalb Woche dichtes Programm.

Neben den großen Berliner Orchestern und Ensembles sind Gäste aus diversen europäischen Ländern, aber auch aus Südkorea zu Gast. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Frankreich – was auch damit zu tun hat, dass Pierre Boulez in diesem Jahr 100 geworden wäre. Dementsprechend kommen drei seiner großen Orchesterwerke zur Aufführung (30. 8.-23.9., weitere Infos gibt es hier).

Am Dienstag ist dann eine schwer klassifizierbares Projekt der tollen, guatemaltekischen Cellistin Mabe Fratti (aktuell ist sie in Mexico Stadt zuhause) zu erleben. Die schreckt vor Improvisation keineswegs zurück, hat aber auch ein Herz für Pop und hat auch schon ein Album mit Gudrun Gut gemacht (aufgehängt am Wetter, sort of).

Zusammen mit dem Gitarristen Héctor Tosta aka I la Católica bringen sie ihr Projekt Titanic auf die Bühne. Kammerpop trifft beim gemeinsamen Album „Vidrio“ auf jazzige Arrangements und Post-Minimalismus. Zu erleben in der Kantine Berghain; der Support kommt von Jungstötter (2. 9., 20 Uhr, Tickets im VVK 24,50).

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Stephanie Grimm
Themen #taz Plan #Sound der Stadt #Popmusik #Experimentelle Musik #Berliner KünstlerInnen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

Neue Musik aus Berlin

Elegant psychedelische Gewitter

Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Duo Lail & Lomar hat mit ihrer EP „My Head Could Explode“ ein funkelndes Debüt veröffentlicht. Am Mittwoch stellen sie es live in der Bar Bobu vor.
Sängerin Meredith Monk hält eine Schildkröte wie ein Mirkofon und deutet einen Kussmund an

Dokumentation über Avantgarde-Musikerin

Björk war regelrecht starstruck

Die 82-jährige Meredith Monk gewann den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk der Biennale Musica. Nun kommt die Dokumentation „Monk in Pieces“ ins Kino.
Von Stephanie Grimm
Die Sängerin Lucia Cadotsch und der Saxofonist Wanja Slavin tragen Oberteile in einem sanften Lilaton. Ihre Gesichter sind in Licht getaucht, während die Umgebung in Schwarz versinkt. Cadotsch schaut in Richtung Boden, Slavin trägt eine Sonnenbrille.

Neue Musik aus Berlin

Mantra für den Alltag

Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Duo „Liun + The Science Fiction Band“ legt sein drittes Album vor. Komplexe Soundtexturen und sogar ein Streicher-Ensemble kommen zum Einsatz.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Neue Musik aus Berlin

Licht im August

Kolumne Berlinmusik von Jens Uthoff
Erweiterter Jazz: Der österreichische Trompeter Richard Koch hat mit „Rays of Light“ ein Quintett-Album veröffentlicht, das eine warme Wohltat ist.

23.8.2025

Wieder im Kino

Wie es wirklich war

Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning
Das Klick-Kino würdigt Freddy Quinn, bessere Musik gibt´s von den Talking-Heads. Das Open Air Kino Mitte zeigt einen Klassiker von Hayao Miyazaki.

22.8.2025

Zwei Frauen mit Trompeten am Mischpult

Konzertempfehlungen für Berlin

Tanz der Finsternis

Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm
Das Berghain lädt zu einer Session in totaler Dunkelheit, der Kühlspot Social Club zum Tanz, im ZK/U erklingen die Pflanzen, am Kotti Sentimental Punk.

21.8.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

3

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

4

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt