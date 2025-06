Klimakrise verändert Lebensmittelbranche Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Berlin taz | Hitze tötet und schädigt auch in Deutschland viele Menschen. Das wiederum überlastet Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegende. Ein Bündnis aus Klimaschutzorganisationen, Verbänden von Gesundheitsberufen und weiteren Gruppen hat diese Woche deshalb einen Hitzeaktionstag abgehalten.

Die Bundesregierung erhöht die fossilen Subventionen in Deutschland – also staatliche Fördergelder, die in klimaschädliche Produkte und Industrien fließen. Dabei hat Deutschland schon vor vielen Jahren versprochen, solche Zahlungen abzuschaffen.

Kaffee ist zuletzt teurer geworden – unter anderem, weil extremes Wetter zu schlechten Ernten geführt hat. Bran­chen­ex­per­t*in­nen warnen schon länger, dass die Klimakrise zu Problemen beim Kaffeeanbau führt.

